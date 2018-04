Na projekty profesionálně - ProjectAtHand 2.0 beta

Firma Natara je tvořena dvěma zkušenými programátory Georgem Waylandem a Bryanem Nystromem. Zlí jazykové tvrdí, že název firmy vznikl z prvních písmenech "Newer Answer To Another Ridiculous Administration", ale to jsou jistě jen fámy...

Projektových aplikací na PalmOS je poměrně dost, přesto se dá bez výjimky o všech napsat, že jsou poznamenány oproti standardním projektových desktopových aplikacím výraznými kompromisy. Asi nejvíc se dokonalému projektovému řešení přiblížil právě ProjectAHand od Natary, problém byl ale v tom, že měl jedno základní omezení - byl určen jen ke spolupráci s desktopovou projektovou aplikací MS Project.

Nyní se zdá, že takřka všechno, nač jsme se jen odvážili pomyslet při recenzi předchozí verze aplikace ProjectAtHand, se stane realitou. ProjectAtHand se pravděpodobně stane ve své kategorii aspirantem na produkt roku a nejeden konkurenční outliner a projektový program odsoudí do potupného softwarového archivu. Jen vzletné řeči? Posuďte sami:

ProjectAtHand2 - svébytný program

Asi největší změnou v aplikaci je změna její koncepce. Dosud byl ProjectAtHand tvořen jako doplněk k desktopovému programu MSProject. I dvojka si bude ve své finální verzi schopna vyměňovat data s vaším PC, ale uživatel si bude moci zakoupit i "standalone" variantu. To znamená, že ve dvojce můžete vkládat nové úkoly, vše editovat, přidávat, mazat, tvořit nové projekty, zdroje apod... "Standalone verze" má stát asi $29,95, kdežto verze s MS Project conduitem bude za $49,95.

ProjectAtHand2 - projektový program bez kompromisů

Po několikadenním testování jsem překvapivě zjistil, že je jen velmi málo věcí, které budete muset v této aplikaci oproti desktopové verzi oželet. Omlouvám se nyní úplně neznalým, protože použiji pár termínů z názvosloví MS Project, jejichž úplný popis by byl výrazně nad rámec možností tohoto článku.

Nevylučuji ostatně, že po uvedení ostré verze u nás najdete podrobnější článek (či malý seriál) o tomto programu s vysvětlením jeho možností a schopností a malým tutorialem pro vytvoření jednoduchého projektu.

Co v programu najdete:

kompletní práci s úkoly - s délkou trvání úkolů, % plnění, prioritou i typy úkolů (milníky, souhrnné, kritické apod.)

- s délkou trvání úkolů, % plnění, prioritou i typy úkolů (milníky, souhrnné, kritické apod.) prácei s osnovou - s hierarchickým uspořádáním úkolů

- s hierarchickým uspořádáním úkolů vytváření závislosti úkolů - s více závislostmi i nastavením předstihu a zpoždění. Obvyklé typy závislostí (FS, SS, FF, SF)

- s více závislostmi i nastavením předstihu a zpoždění. Obvyklé typy závislostí (FS, SS, FF, SF) práce se zdroji - s přiřazením nákladů na zdroje a jejich propočtem a statistikou

s přiřazením nákladů na zdroje a jejich propočtem a statistikou plánování omezení a řešení kolizí - obvyklá pružná i nepružná omezení (FNET, SNET, FNLT, SNLT, MFO a MSO)

- obvyklá pružná i nepružná omezení (FNET, SNET, FNLT, SNLT, MFO a MSO) Ganttovo zobrazení - se zobrazením závislostí, názvů, kritické cesty a detailu po kliknutí na úkol. Lze volit typ časové osy

- se zobrazením závislostí, názvů, kritické cesty a detailu po kliknutí na úkol. Lze volit typ časové osy práce s kalendáři - nastavení pracovní doby, respektování svátků apod.

- nastavení pracovní doby, respektování svátků apod. konfigurovatelné zobrazení - volitelné sloupce, šířka sloupců, typy fontů apod.

- volitelné sloupce, šířka sloupců, typy fontů apod. pokročilé filtry - s možností definovat vlastní filtry

Co naopak v této verzi zatím není (ale je to stále ještě betaverze, není vyloučena jejich implementace do finální verze, či do některé z dalších verzí):

grafy typu PERT

opakované úkoly

Podpora nových zařízení

Kritickým místem aplikací tohoto typu je omezená velikost displeje PDA. Firma Natara se proto odvážně pustila do implementace plné podpory rozlišení HiRes a výsledkem je znásobení schopností aplikace, které můžete ostatně posoudit sami z přiložených HiRes screenshotů.

Chcete zkusit betaverzi?

Firma poskytuje na svých stránkách stažení betaverze na dozkoušení a vítá všechny připomínky. Příslušné diskusní fórum k programu najdete zde. Testoval jsem build 1175.