Na příští týden pro vás konečně budeme mít recenzi na Nokia 7110 - museli jsme si více dát záležet na testu, protože okolo telefonu se rozproudila veliká debata. Rádi bychom tedy všem pochybujícím dali odpověď. Uvidíme, nakolik se to povede. Stejně tak chystáme recenzi na betaverzi nového zázraku Ericsson R320, první dualbandový Sony CMD-C5. A kdyby vás zajímalo, co dělají u Alcatelů, pak na léto chystají novou řadu telefonů za nižší cenu a standardně s WAPem. Co na WAPu trochu zamrzí, že než budou první telefony s WAPem řádně na trhu, už tu bude specifikace WAP 1.2...