Na prachy jsou tu MicroMoney!

První pohled

spravovat až 15 různých účtů (to je počet kategorií v PalmOS)

zadávat pro jednotlivé účty plusové a mínusové transakce

zadávat jednoduše převody mezi jednotlivými účty

zadávat opakované transakce (!!!)

Hlavní menu

Přehled transakcí

Zadávání transakce

Mouchy a mušky

nejprve instalovat datový soubor a teprve při dalším hotsyncu vlastní program!!!

:-)

Závěr

:-)

Aplikací pro správu osobních financí je povícero. Téměř vždy jsou za peníze a poskytují větší či menší komfort pro správu osobních financí. Málokdo ovšem dnes ví o jedné téměř zapomenuté aplikaci, která je zdarma a těm ostatním je více než čestným protivníkem.Aplikace se jmenuje MicroMoney, respektive MoneyManager. První jméno je napsáno v okně s informací o aplikaci, zároveň s číslem verze 1.65 a jménem autora - tím je zde firma StingerSoft. Druhé jméno je pak zobrazeno v prostředí PalmOS. Je to sice kapku schizofrenní, ale myslím, že stojí za to této aplikaci odpustit (k odpouštění je toho více, viz Mouchy a mušky ).Nejprve si řekněme, pro jaké použití je tato aplikace vhodná a pro jaké použití vhodná není. Všechno, co se dá s MicroMoney dělat, je správa peněžních účtů. Peněženka, několik účtů u bank, úvěrový účet nebo stavební spoření či životní pojistka, to všechno si zde můžete evidovat a spravovat. Pokud si zvyknete (jako já) MicroMoney používat opravdu s každým vydáním či přesunem peněz mezi evidovanými účty, získáte velmi přesný a detailní přehled o stavu svých financí.Co tedy MicroMoney umí?Tolik v kostce. Počet účtů mi připadá pro osobní použití více než dostatečný, i s ohledem na všechny ty úvěrové karty a stavební spoření a ostatní metody ukládání nepotřebných (no...) peněz. Samozřejmě je k dispozici i položka Unfiled, kde mám já např. stavební spoření, kde sleduji stav jen jednou ročně a nepotřebuji pro to mít extra účet. Klidně si sem můžete zadávat i půjčky ("půjčil jsem" nebo "dlužím") nebo jakýkoliv jiný účet, kde nebude příliš mnoho transakcí.Zadávání transakcí je velmi jednoduché a už toto je první výhoda oproti jiným programům tohoto typu. Všechno je soustředěno na jedné velmi přehledné obrazovce, a pro každý účet je k dispozici přehled transakcí se zobrazením celkové sumy (balance).Za povšimnutí stojí možnost zadávání opakovaných transakcí. Když jsem si dělal svůj soukromý přehled o existujících finančních aplikacích, měl jsem právě s touto vlastností problém - ne a ne najít jinou aplikaci, která by tohle měla a zároveň nestála spoustu peněz... tedy pokud možno žádné.- tady můžete zadat formát zadávání čísla šeku (u nás patrně nevyužitelné) a vlastní částky. Dále je možno určit, jak dlouho do budoucnosti se mají zadávat opakované položky a jestli se budou zadávat automaticky vždy při spuštění aplikace (jinak je lze zadávat i ručně přes povel v menu). Při zaškrtnutí volbyje přístup do aplikace vázán na heslo v případě, že je nastaveno nezobrazování skrytých položek v systému PalmOS. Ostatní volby se týkají detailů zobrazení a je nejlepší si je vyzkoušet na vlastní oči.- jak napovídá název, tento příkaz sečte všechny "odsouhlasené" transakce v aktuálním účtu a přičte vše k nejstarší transakci - tuto si můžeme nazvat třebanebo. Blíže viz Zadávání transakce - vloží všechny opakované transakce, které se vyskytují v nastaveném počtu dní (viz Preferences ) od aktuálního data.- přednastavený seznam popisů transakcí a typů transakcí (viz Zadávání transakce ).- různé reporty, založené na všech transakcích na všech účtech.V menupak můžete rychle najít první či poslední zadanou transakci nebo transakci z konkrétního data.Na této obrazovce vidíte jeden svůj účet jako na dlani. V minimální variantě je vidět datum transakce, její popis a suma. Volitelně (viz Preferences ) si můžete nechat zobrazovat i okamžitou sumu (pro každý řádek) a označení měny. To však může být pouze jednopísmenné, takže s veleslavnou Korunou Českou neuspějete... Nu což, já to mám vypnuté.Některé zvláštní transakce se zobrazují odlišeně. Tak odsouhlasené transakce poznáte tak, že jejich popis je uzavřen v kulatých závorkách. Tučným písmem jsou vyznačeny převody mezi účty a opakované transakce mají mezi datem a popisem svislou čáru.Na posledním řádku je možné zvolit zobrazení jednoho ze čtyř typů balance -(ke dnešnímu datu),(se započtením budoucích - opakovaných, zadaných dopředu - transakcí), a konečněnebo. Při tomto typu balance se ukáže stav z toho dne z celého časového období, ve kterém jsou zadány nějaké transakce, kdy je balance nejmenší nebo největší.Na tuto obrazovku se lze dostat stisknutím tlačítkana obrazovce přehledu transakcí.Úplně nahoře je označení účtu, ke kterému se transakce vztahuje. Následuje datum a čas transakce a její popis - tento lze zadat přímo nebo vybrat ze seznamu (viz hlavní menu, příkaz Edit Description List ). Číslo šeku pravděpodobně v našich zemích neužijete, ale hned na dalším řádku je zadání částky -znamená Credit (plus, příjem),je od slova Debit (mínus, výdaj).je moc prima funkce - umožní vám zadat opakované položky, např. výplatu nebo platbu pojistného. I v případě, že se jedná pokaždé o jinou sumu (např. výplata se měsíc od měsíce liší), lze si alespoň přibližně odhadnout, jak se bude stav na účtě vyvíjet. Ve spojení s možností zobrazit v přehledu účtu minimální nebo maximální balanci jde o velmi zajímavý nástroj! Opakování se dá nastavit na týdenní, čtrnáctidenní, měsíční nebo "na konci měsíce" (přiznám se, že tuto volbu nepoužívám).- typ transakce se zadává pro informaci a je použit v jednom z reportů (viz Expenses ), který zachycuje výdaje aktuálního dne právě podle jejich typu.určuje účet, kam se tato transakce převede s opačným znaménkem. Jde tedy o převod z účtu na účet, což je i významem slova Transfer, zkráceného na Xfer.Následují čtyři volby:zaškrtnete, pokud máte k transakci nějaký doklad (informativní položka),nevím k čemu je, Private je jasné (skrytí záznamu, pokud je toto nastaveno v systému) a nakonec. Tuto volbu nastavte u těch transakcí, které jste si např. ověřili podle výpisu z účtu od banky. Všechny takto označené transakce lze povelempřičíst k první transakci účtu a tak obnovit "počáteční stav" na začátku každého měsíce.Vzhledem k faktu, že tento povel je velmi často používaný, je možné transakci označit jako "ověřenou" prostým tapnutím na datum příslušné transakce v přehledu účtu Nakonec je možné ke každé transakci zadat textovou poznámku - k tomu slouží ikonka poznámkového bločku vpravo dole.Tento program má ale i své stinné stránky. Nejobtížnější je jeho chování při reinstalaci s hotovým datovým souborem, např. po hardresetu nebo prostě jen tak. V tomto případě je totiž nutnoJe něco shnilého ve státě dánském, chtělo by se zvolat. Ano, je, ale není to tak zlé... Jak často děláte reinstalaci?Druhý problém je spíše kosmetického charakteru. Na IBM Workpadu (PalmOS 3.5) není v obrazovce pro zadání transakce vpravo dole vidět ikonka bločku... nicméně je tam. Zkuste si tapnout!Co dodat? Já sám tuhle aplikaci používám již drahně let, vlastně skoro po celou dobu, co mám PalmPilota. Poslední plus je tedy nasnadě: MicroMoney běží snad na každé verzi PalmOS. Přestože je někdy soužití kapku problematické, klape nám to spolu a jistě ještě dlouho bude.Jo - a už jsem se zmínil, že je to všechno zadarmo?

Strasti pisálkovy

:-)

Řekli byste asi, že napsat recenzi na nějakou aplikaci třeba pro Palma není vůbec žádný problém. Asi to chce hlavně trochu času, dobrý nápad na aplikaci a pokud možno nějaký ten den zkušeností - ovšemže s recenzovanou aplikací, jak jinak. Jenže se může stát, že pokud daný program není zrovna v kursu, budou s recenzí nečekané problémy.Firma LandWare, Inc. kdysi koupila produkt s názvem MicroMoney. Na tom by nebylo nic zvláštního. Jenže ona firma jej zřejmě nekoupila proto, že by jej chtěli dále vyvíjet, ale aby jej mohla utopit ve prospěch vlastního produktu. On to byl totiž dost dobrý program - i dnes jej sám autor recenze rutinně používá, a to bez větších problémů.I rozhodl se autor napsat na onen velmi zdařilý prográmek recenzi. Protože se chtěl nejprve dotázat firmy LandWare na svolení s přiložením dané aplikace k samotné recenzi, napsal e-mail... A už to jelo!Přikládám plný přepis korespondence s firmou LandWare - obrázek nechť si ctěný p.t. čtenář udělá laskavě sám.I've heard about the fact that you are/were maintainers of MicroMoney - the financial apllication from StingerSoft. Is it true?I want to write a review about this (old) application for Czech PDA server www.palmare.cz As MicroMoney is not available on the net today, I would like to kindly ask you for permission to include this application for download with the review.I'm looking forward to your answer.MIcroMoney has been discontinued and has been replaced by the more fully-featured Pocket Quicken. It currently only works with US/Canadian versions of Quicken, but we are hoping to have international support soon.Yes, but I would like to review MicroMoney, as Quicken is not used in Czech Republic. Besides, MicroMoney is rather good application and I use it to my full satisfaction.Will you give me a permission, please?I can mention PocketQuicken in my review and give an URL to your pages.MIcroMoney has been discontinued. It is no longer developed, supported, or available. Since Pocket Quicken (our current offering) can't be used in the Czech Republic, we suggest that you review a product that is currently being developed and that is still available, even if it's by another company.I do not want review any other product than MicroMoney in this category (financial apps). I guess you are proud to your PocketQuicken, but I do not need it and I will not buy it regardless your company's support or anything else.I want to use applications which I choose from among others - and my choice is based on my experience and on independent reviews. As I want to write independent reviews too, I will still tell people "Try MicroMoney," because I think this is a great product, even if not supported. I believe you understand me.We understand you and of course you are free to review any product you like. We simply feel that it would be of better service to your readers to highlight an application, even if it is a competing application, which can actually be purchased and support is available for.MicroMoney had been withdrawn from the market so I'm not sure where you would even suggest your readers obtain a copy from. Remember that although MicroMoney has been terminated by us we still own complete copyright to it and it cannot be distributed in any form.In additon support for MicroMoney is no longer available and I must warn you that it contains flaws that will never be fixed. For these reasons I think it would be far better to highlight some other product.Taky už jste se někdy bavili s kolovrátkem?