Na piráty jsme zčásti vyzráli, říkají slovenští vývojáři z LCG (rozhovor)

Anglický název mate a málokdo tak asi tuší, že vývojáři z Lonely Cat Games sídlí na Slovensku a mají na svědomí mnoho známým aplikací. Velmi populární je multiprotokolový „kecálek“ Slick, souborový manager X-plore, konvertor a přehrávač videa Smartmovie nebo v poslední době stále oblíbenější emailový klient ProfiMail. Jak vlastně Lonely Cat Games vznikli, jaké mají plány do budoucna a jak vidí současný svět mobilních telefonů, se dočtete v našem rozhovoru. Za LCG odpovídal Michal Bačík. Rozhovor byl přeložen ze slovenštiny.

Můžete se na úvod v krátkosti představit? Kdy a za jakých okolností jste vznikli, kolik členů má v současné době váš tým a proč právě aplikace pro mobilní telefony?

Firma LCG vznikla v roce 2000 v Brně, kdy dva zakladatelé plánovali založit team na tvorbu PC her, proto slovo „Games“ v názvu. Ačkoliv se firmě podařilo tři roky přežít, nevznikla žádná PC hra, vzhledem k náročnosti takovéto tvorby. V roce 2003, když to vypadalo s tvorbou PC hry Atlantica víceméně beznadějně, začali tvůrci experimentovat s alternativní činností, a to s vývojem softwaru pro mobilní přístroje. Koncem toho roku začala nová éra úspěchu LCG, jaký se nekonal v době předtím.

Velikost týmu se měnila v průběhu doby, při tvorbě PC her to bylo do 10 lidí, momentálně je počet pohyblivý okolo počtu 4 členů podle náročnosti aktuálního projektu.

Mezitím se firma v roce 2005 přesunula na Slovensko do Banské Bystřice, kde funguje dnes.

Mezi vaše nejpodařenější produkty patří bezesporu přehrávač videa Smartmovie. Jaké jsou jeho největší trumfy oproti velmi populárnímu Core Media Player?

SmartMovie byl hlavně první pionýrský program tohoto druhu pro telefony se systémem Symbian a po dobu několika roků kraloval v oblasti přehrávání videa na této platformě. Z našeho pohledu má dodnes lepší pozici na platformě Symbian než zmiňovaný CorePlayer, protože se tomuto systému věnujeme primárně už několik roků – to znamená odladěnější a stabilnější program než konkurenční. Navíc je na rozdíl od konkurence SmartMovie nabízený i jako demoverze a zájemci si ho mohou vyzkoušet, než ho koupí.

Filozofie SmartMovie je jednoduchost a uživatelská přívětivost, která mi na CorePlayer trochu chybí. Uznávám, že na WM je pravděpodobně známější a úspěšnější CorePlayer, pracujeme ale primárně pro Symbian, WM bereme spíše jako doplňkovou platformu.

Momentálně připravujeme novou verzi SmartMovie, která bude v podobném stylu jako předchůdce, ale vylepšená ve více oblastech – například nový prohlížeč souborů, podpora více formátů atd.

Váš multiprotokolový „kecálek“ Slick je již skoro rok ve vývoji a na vašich stránkách je testovací verze zdarma ke stažení. Na kdy plánujete vydání ostré verze a kolik bude zhruba stát?

Projekt Slick byl vytvořený s cílem otestovat možnosti úspěšnosti tohoto programu. Dotáhli jsme ho do stádia funkčnosti, ale nyní jsme zavrhli možnost prodeje tohoto programu, a to z důvodu uzavřenosti mnoha IM protokolů a následných problémů spojených se zákaznickou podporou (pokud by to byl komerční produkt). Slick šíří povědomost o firmě LCG, čímž plní také stejný cíl, ale zda se dostane dále než do verze beta, je zatím nejasné.

Úroveň integrovaných emailových klientů v zařízeních s OS WM nebo Symbian je velmi slušná. Najde si váš ProfiMail i v dnešní době cestu k zákazníkovi?

Tady je situace jiná. Protože emailové protokoly jsou velmi dobře dokumentované, není problém nabídnout program, který kvalitně zpracovává danou úlohu. Na platformě Symbian i Windows Mobile je vestavěný emailový klient značně jednoduchý a nepraktický, s množstvím omezení, a toto se snaží ProfiMail vylepšovat. Oceňuje to množství zákazníků, kteří používají ProfiMail na soukromé účely a nebo v práci. Hlavní vylepšení je menší font (nastavitelný), takže se vejde více informací na malou obrazovku, intuitivní ovládání, vestavěné prohlížeče na nejčastěji používané typy emailových příloh (obrázky, dokumenty) a celková přehlednost programu, kde uživatel jasně ví, co právě dělá.

S jakými největšími překážkami se potýkáte při vývoji aplikací, ať už na platformě Symbian či WM?

Problémem je nepřehlednost SDK (Software development kit neboli nástroje pro tvorbu aplikací - pozn. redakce), hlavně na Symbianu, kde mnoho věcí nefunguje, jak by podle intuice mělo, je třeba mnoho hodin testování a někdy přímo hledání správného řešení na internetových fórech anebo nacházení řešení šťastnou náhodou. Symbian SDK je zkrátka problematický, tuto nevýhodu ale vyvažuje množství uživatelů a úspěch platformy.

Další překážkou je kompatibilita, je mnoho verzí operačního systému a mnoho různých přístrojů, které ještě mohou používat různé verze firmware. Takže občas je problém, který se objeví jen na nějakém modelu telefonu (obyčejně na tom, který není k dispozici ve firmě), a bývá náročné chybu objevit a odstranit.

Velkým problémem se stávají pirátské verze programů i na poli mobilních telefonů. Jakým způsobem proti tomu chráníte svoje produkty a chystáte ráznější opatření?

Po mnoha letech v oboru máme jisté zkušenosti v této oblasti. Je zjevné a změřitelné, že co může mít většina uživatelů bez placení, to se i snaží využívat, takže když je program slabě chráněný, používá většina uživatelů nelegální verzi. V této oblasti nám pomáhá pravidelné monitorování webů, kde se šíří takovéto pirátské programy, a zjišťování, které z našich programů jsou tam k dispozici. Obyčejně nějaký technicky nadaný jedinec odstraní kontrolu programu a pozměněný program nabídne k volnému stahování. Když se něco takového stane (a také se stává), je na řadě zjišťování slabého místa v ochraně programu a následné vylepšení. Aktuální verzi programu to už nemusí pomoct, ale když se program vyvíjí dále, nová verze může nabídnout lepší funkce a zároveň zlepšení protipirátské ochrany. Takže znovu mají potencionální uživatelé možnost koupit si program legálně.

Nejlépe se v tomto daří programu ProfiMail, který díky nutnosti připojovat se k internetu může testovat legálnost použití on-line. Podobný systém se snažíme zavést i do dalších programů.

Je zjevné, že vývoj protipirátských opatření ubírá vzácný čas, který by byl použit na vývoj nových funkcí programu, bohužel v dané situaci se vyplácí do takového zabezpečení investovat.

Spolupracujete nějakým způsobem se slovenskou společností Resco, která se rovněž zabývá vývoje mobilního softwaru, nebo ji vnímáte stejně jako kteréhokoliv zahraničního konkurenta?

Zatím nespolupracujeme žádným způsobem. Je to konkurence jako každá jiná, i když tato firma nezasahuje do našeho programového portfolia.

Je podle vás ještě místo na poli vývoje aplikací pro mobilní telefony? Doporučili byste začínajícím softwarovým týmům vydat se na dráhu vývoje programů pro WM či Symbian?

Místo tu jistě je, ale domnívám se, že ne pro začínající týmy. Podobný vývoj je náročný z různých pohledů, je třeba ovládat vývoj software všeobecně, například dokonale znát jazyk C/C++, a zároveň mít zkušenosti s vývojem software a schopnost dotáhnout projekt od návrhu po dokončení. K tomu se přidává komplikovanost platformy, Windows Mobile je relativně jednoduchý, protože je to variace vývoje na Win32. Ale Symbian je dost jiný, složitý systém, kde je třeba si zvyknout na různé nové způsoby vývoje a omezení.

Pokud bych doporučoval někomu tuto dráhu, měl by to být zkušený vývojář anebo tým, který má dost času a prostředků na experimentování s novou platformou a dobrý nápad na zajímavý program, který zabezpečí další přežití firmy.

Jaká je vaše nejúspěšnější aplikace? Ať už z hlediska prodeje, odezvy uživatelů či jste na ni výjimečně hrdí?

Před časem to byl SmartMovie, program relativně jednoduchý a komerčně velmi úspěšný. Dnes se do této pozice dostává ProfiMail, z kterého se stává stabilní program přitahující množství uživatelů.

Co považujete za svůj doposud největší úspěch a čeho byste ještě chtěli v budoucnu dosáhnout? Chystáte nějaké nové aplikace?

Největším úspěchem pro LCG je, že firma po počítačových problémech našla cestu ke stabilitě a prosperitě a že mnoho uživatelů mobilních telefonů používá naše programy a považuje je za kvalitní.

Do budoucna bych rád viděl firmu narůst do velikosti, co se týká množství vývojářů i nabídky programů a jejich kvality. Je to ale proces na delší dobu, protože si myslím, že rychlý růst může narušit fungování věcí jako jsou uspořádány nyní. A momentálně náš vývoj jednoznačně funguje.

Jak vidíte budoucnost zařízení s WM či Symbian?

Je potěšitelné, že vzniká množství nových zařízení s vestavěným operačním systémem (nepočítám Javu). Dává to potenciál výrobcům podobného software mít další zákazníky, i když zatím netuší, že jejich přístroj má takové možnosti.

Je ale realita, že mnoho uživatelů chce jednoduše jen telefonovat a nehrát si s aplikacemi.

Budoucnost Symbianu či WM je těžké odhadovat, ale je velmi pravděpodobné, že i za pár roků budou k dispozici přístroje, na které bude možné vyrábět software, jako to lze nyní na zmiňované dvě dominantní platformy.

Jaký je váš názor na iPhone? Ať už jde o jeho neuvěřitelný úspěch či zpočátku nepříliš vstřícný přístup k vývojářům softwaru? Uvažujete o vývoji aplikací pro tento mobilní telefon?

iPhone jsme přezkoumali, alespoň pokud je o možnosti vývoje na tento telefon, a zatím to po LCG nevypadá jako schůdná cesta. Největší problémy jsou v nutnosti vyvíjet programy na MacOS, který není v našich končinách příliš rozšířený, dále použitý jazyk „objective-C“, takže ne standardní C/C++, a ve finále obchodní model – šíření aplikací přes Apple Store.

Mohli byste uvést seznam vašich oblíbených aplikací pro WM či Symbian, které považujete za zajímavé nebo vás inspirovali k vývoji vašich vlastních aplikací?

Mezi nejzajímavější tipy patří programy na GPS – Nokia Maps, anebo TomTom navigátor. Taktéž vestavěný web browser na telefonech Nokia je dost vydařený.

Před lety byl pro nás zajímavý mail program v Java od (už neexistující) firmy Requireless, tento program dal impuls na vznik ProfiMailu, protože z něho bylo zjevné, že jde o zajímavou oblast, ale mnoho věcí se dá v takovém programu udělat o mnoho lépe.

A rovněž občas potěší některé hry, například geniálně udělaná hra Tilelander anebo Bounce od Nokie.

Chtěli byste něco vzkázat našim čtenářům?

Přejeme mnoho dobrých článků na mobil.cz :)

Na závěr si neodpustíme drobnou odbočku – proč zrovna „Lonely Cat“?

Jméno vzniklo před 8 lety a nemá nějaký hlubší význam. Zakladatelům se líbilo při výběru z více možností.

Děkujeme za rozhovor.