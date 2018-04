Na Palmech je také možné sdílet informace

Při svých pravidelných prohlídkách zahraničního webu jsem narazil na zajímavý produkt společnosti Coola. Pracujete-li v týmu a několik Vašich kolegů se kterými spolupracujete má také Palma, pak zbystřete zrak.Coola totiž umožňuje jednoduché a plně funkční sdílení informací (poznámek-notes, kontaktů) a plánování času. Jak to celé probíhá?

Na stránkách společnosti si stáhnete instalační program. Ten zajistí instalaci Coola aplikace na Palm (zabere Vám směšné 4KB paměti) a příslušného conduitu do synchronizačního procesu. Při každé synchronizaci je pak zkontaktován Coola server, který zajistí přehrání nejnovějších dat přímo do Palma a to přímo do příslušné aplikace. Celou aplikaci tak můžeme přirovnat např. k Avantgo.

Pro zadávání dat slouží tzv. Coolety. Ty můžete jako běžný uživatel zadávat pouze přes web, společnost však nabízí komponenty pro automatizaci vytvoření nových cooletů. Poté by neměl být problém zajistit generování cooletů třeba přímo jako součást firemního intranetu. Coolety můžete buď poslat jako link emailem nebo jej vložit do Vaší HTML stránky. V okamžiku kdy pošlete coolet uživateli, který na její přijetí není připraven, systém sám skrze email adresu, sloužící jako uživatelské ID, pošle takovému uživateli vysvětlující email s návodem o co se jedná, kde se dá celý balík stáhnout atd.

Navíc můžete při osobním kontaktu kolegovi aplikace poslat skrze infra port přímo z Vašeho palmu. To zajištuje, kromě správy profilu, nainstalovaná Coola aplikace. Tento balík již využívá např. několik Palm User Group (PUG) skupin pro výměnu informací směrem k uživateli ale také se díky této službě dozvědět, to platí tedy spíše pro americké uživatele, třeba o nejnovějších filmových novinkách. Pro snadnější práci systém podporuje i tzv. kruhy přátel resp. emailových adres. Od těch pak přijímáte coolety automaticky, tedy nemusíte potvrzovat upozorňující email, k hotsyncu. Coolety je možno před hotsyncem spravovat tj. nejčastěji mazat ty nežádoucí. Mezi další možnosti systému patří vytvoření tzv. Coola Signature, které slouží jako vaše vizitka.

Tuto funkcionalitu je jistě možné zajistit i jinými prostředky. Na Coole se mi však líbí, že je web based a tedy použitelná vlastně kdekoli. Zatím je služba nabízena bezplatně vzhledem k tomu, že je ve zkušebním provozu. O zamýšleném zpoplatnění po přechodu do ostrého provozu mi není nic známo. Jistou nevýhodou je zajisté fakt, že Vaše data odpočívají někde v cizí databízi, nad kterou nemáte žádnou kontrolu.

Aplikace však rozhodně stojí za vyzkoušení. Velké firmy na ní sice své kolaborační procesy asi nevybudují, ale pro menší skupinky pro "amatérské" využití je myslím ideální.