Na pádu akcií Nokie její šéf netratí. Vlastní totiž podíl v Microsoftu

Rozhodnutí Nokie nahradit postupně Symbian ve svých špičkových telefonech operačním systémem Windows Phone 7 může mít ještě jeden rozměr. Nový generální ředitel Stephen Elop totiž přešel do Nokie právě z Microsoftu.

A jak připomněl server Gizmodo.com, stále drží ne úplně malý balík akcií svého bývalého zaměstnavatele. Microsoft totiž umožňuje části zaměstnanců nakupovat akcie společnosti jako benefit, přičemž za každý odpracovaný rok získávají nárok na určitý objem v závislosti na svém postavení.

Stephen Elop přitom stál v hierarchii Microsoftu poměrně vysoko, takže v době svého odchodu z firmy vlastnil zhruba 200 tisíc akcií. Části s nich se před nástupem do Nokie zbavil, ale i tak mu zůstalo 174 tisíc akcií. To při zisku 0,77 centů (asi 14 korun) na akcii přinese Elopovi podle aktuálních finančních výsledků více než 130 tisíc dolarů (přes 2 miliony korun). Na růstu akcií Microsoftu může tedy Elop jen vydělat.

Naopak pád akcií Nokie, který nastal po oznámení spolupráce, jej trápit nemusí. Elop má sice opci na 500 tisíc akcií finského výrobce, nicméně zatím se nevyjádřil, jestli ji využije. I to by ale pro něj mohla být možná zajímavá příležitost. Po ohlášení spolupráce s Microsoftem propadly akcie o 14 % a v pádu pokračují i tento týden. Pokud se tedy rozhodne Elop v této době využít opci, může nákupem za nízkou cenu a pozdějším pravděpodobným růstem jen vydělat.

Spekuluje se i o tom, že už samotné střídání v čele Nokie bylo součástí připravované dohody, aby WP 7 do Nokií prošly snadněji a bez problémů. Jedním z důkazů toho, že jednání už probíhala před přestupem, může být třeba to, že Stephen Elop zastavil prodej akcií Microsoftu. Samozřejmě, mohl tak učinit pro to, že věděl, že jejich cena poroste. Na druhou stranu, pro výkonného ředitele Nokie není vlastnictví akcií Microsoftu zrovna dobrou vizitkou.

Druhým důvodem podle spekulací mohlo být i to, že si byl vědom, že by mu hrozilo obvinění z tzv. insider trading (v Česku zneužívání informací v obchodním styku). A to právě proto, že možná obě firmy jednaly již v době před změnou vedení a tyto informace zde mohl získat.

Nokia pro server Gizmodo.com uvedla, že Stephen Elop nemohl měsíc po svém přestupu akcie prodávat, ale nyní se jich systematicky zbavuje a má jich již přes 60 procent prodaných.