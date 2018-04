Na OSKARa s ThinkDB2

Jako již většina lidí jsem majitelem mobilního telefonu s paušálními poplatky, ve kterých podle druhu daného paušálu je např. určitý počet volných minut ve špičce a mimo špičku. Abych předešel nedorozuměním a hlavně abych sám měl jasno "kolik jsem toho již vlastně provolal", nejprve jsem si vše značil do papírového diáře. To bylo již před nějakou dobou, než jsem měl svůj první Palm. Od té doby, kdy jsem si pořídil Palm, jsem si nejprve všechny tyto údaje psal do MemoPadu, jenže to neposkytovalo takový komfort. Proto jsem při instalaci ThinkDB2 zauvažoval, zda by něco podobného nebylo možné v této databázové aplikaci. A ono to jde a nejen toto. Můžu říct, že většinu programů, které se tváří jako databáze - tzn. různé přehledy o utkáních, Formule 1, zápasy, výsledkové listiny, vedení účtů, účetnictví, přehled knih, CD, videokazet atd., tak toto vše jde lehce a velice intuitivně naprogramovat v aplikaci ThinkDB2. Teď jsem možná některé věci neznalé odradil - ono totiž slovo programování není na místě, spíš to lze přirovnat k výběru ikon, funkcí a přiřazení významů jednotlivých položek z menu a vše je pěkně grafické a všude je help, takže není co zkazit.