Na nový iPhone čekají fanoušci ve frontách už několik dnů

V Sydney sice v tuto chvíli nepanuje příliš hezké počasí, přesto už před prodejnami po celém městě postávali v osm ráno místního času nadšenci, čekající na nový iPhone. Před jednou z prodejen stojí od úterý student Tom Mosca, který už byl jedním z prvních ve frontě na iPad 2.

Telefon iPhone 4 už podle jeho slov prodal a těší se na nový model."Líbí se mi nový fotoaparát a hlasové rozpoznávání," řekl. Student uvedl, že jeho aktivitu a absenci ve škole tolerují i jeho pedagogové, ale že dostal pořádnou porci domácích úkolů.

Fronta se prodloužila i na George street v centru Sydney. O "vzdoroakci" Samsungu na stejném místě a hádkách tamních fanoušků jsme vás už informovali.

Živo začíná být i v Londýně. Ráno postávalo před Apple prodejnou na Regent Street šest zájemců o nový iPhone. Podle našich zpráv už nyní výrazně přibývá lidí před prodejnami po celém Londýně. Pět z šesti zmíněných už ovšem stojí na ulici od pátku minulého týdne. Je to skupina nadšenců, kteří si podle vlastních slov chtějí zajistit, aby si na telefon sáhli v celém Londýně jako první.

Před obchodem v Covent Garden, který se proslavil tím, že před ním mladík jménem Robert Shoesmith strávil mnoho dní a nocí ve stanu, je zatím celkem klid. Robert je ovšem na ulici opět, a to už devátou noc. Včera se nechal slyšet, že je překvapen: "Jsou tu zatím jen tři lidi! Já jsem na ulici strávil devět nocí a přemýšlím, co si dát k jídlu před tím velkým finále," napsal na svých stránkách.

Jídlo mu platí restaurace výměnou za zmínku na jeho stránkách. "Návštěvnost mých webovek je obrovská, takže pokud chcete, aby vaše restaurace byla zmíněna, pište mi na mail co nejrychleji," pokračuje Robert. Ještě upřesňuje, že by měl chuť speciálně na indickou, čínskou, mexickou nebo italskou kuchyni a jako desert by byl ideální cheesecake.

Shoesmith začal svoji akci ještě před tím, než se svět dozvěděl, že iPhone 5 nebude a zatím jde jen o vylepšenou verzi současného modelu. Přiznal, že byl trochu zklamaný, ale na jeho plánech to nic nezměnilo.