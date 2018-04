Na nové podmínky ADSL zatím přistoupilo 13 operatorů

Na nové velkoobchodní podmínky služeb ADSL Českého Telecomu dosud přistoupilo 13 alternativních operátorů. Smlouvy o poskytování ADSL přitom Telecom utavřel s více než 20 operátory. ČIA o tom informoval tiskový mluvčí firmy Vladan Crha.

Novou podobu velkoobchodní smlouvy s Českým Telecomem k dnešnímu dni podepsaly společnosti Contactel, Český Bezdrát, Dial Telecom, eTel, IOL (internetová divize Telecomu), IPEX, MGI CZ, Netway CZ, Nextra, Pemac System, PODA, Sky Net a Tel Tech Com. Operátor Tele2 již dříve oznámil, že na nové podmínky nepřistoupí a k 31. říjnu ukončí provozování ADSL.

Ode dneška zvýšil Český Telecom až trojnásobně rychlost připojení prostřednictvím ADSL a zároveň zavedl datový limit na přenesená data ve výši 10 GB a 20 GB. Operátoři, kteří do dnešního dne nestihli novou velkoobchodní smlouvu podepsat, budou moci stávající služby ADSL poskytovat pouze do konce roku. Poté původní model ADSL zanikne. V pátek 19. září by měl Český telekomunikační úřad stanovit podmínky propojení v oblasti ADSL.