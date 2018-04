Na návštěvě v dohledovém centru EuroTelu

Zajímalo vás někdy, jak to vypadá v místosti, odkud se řídí životně důležité funkce sítě GSM? Přemýšleli jste někdy nad tím, jak se udržuje a spravuje kolos obsluhující statisíce klientů? Přemýšleli, jste, zda síť GSM řídí Windows NT nebo ZX Spcetrum?

Společnost EuroTel se rozhodla k netradičnímu kroku - vpustit zvědavé novináře do hlubin své budovy až na místo první a poslední svátosti - do dohledového centra. Z této místnosti se ovládají páteřní, životně důležité funkce sítě, odsud jsou vidět chyby a závady. EuroTel toto gesto neudělal zbytečně - činí tak v době, kdy vynakládá milionové částky na reklamu, v níž přesvědčuje, že na kvalitu své sítě dbá ze všech našich GSM operátorů (řečeno jazykem tiskových zpráv) nejbedlivěji.

Podívejme se tedy na dva snímky pořízené na dohledovém centru:

Jak vidíte, nejde o žádné Windows NT - dohled nad sítí je svěřen do rukou profesionálních systémů Unix. Co počítač, to dohled nad vyhrazenou oblastí. Na velkém nástěnném panelu (panel se zadní projekcí) vidíte aktuální stav sítě. Zcela vpravo je rozkreslení mikrovlných tras (EuroTel i RadioMobil má vlastní mikrovlné trasy) nad Českou republikou, zhruba uprostřed panelu jsou vidět sítě nad Prahou.

Na druhém snímku se díváme poněkud více doleva - na výpisy aktuálních stavů BTSek a tras.

Nu, toto dohledové centrum má dbát nad tím, aby GSM síť EuroTelu jela bez přestání, nepadala a nevyváděla zlovolnosti. Vypadá to tam opravdu moc pěkně - hlavně ta klimatizace se do letních veder hodí... :). Nuže - příjemnou práci a málo havárií přeje do dohledového centra EuroTelu i RadioMobilu Mobil server.