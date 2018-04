Na nákupy s PDA ...

Nebudeme zde obnovovat naši pradávnou recenzi nákupních programů pro Palmy, bylo by to zbytečné, neboť je stále docela aktuální (i když se z ní někam ztratily obrázky, za což se omlouvám). Snad jen gigant této kategorie, program HandyShopper se dočkal vyšší verze, a tu jsme si rovněž popsali.

Dnes se chci zmínit o jednom aspektu možného využití PDA - znáte jistě tu situaci, kdy vaše drahá polovička (či přítelkyně) stojí u regálu a nervózním hlasem na vás v tlačenici volá - "Je výhodnější vzít dvacet vajec po desíti za 18,50, nebo po osmi za 15 korun ?". Nebo: "Je lepší tady ten 3.5 kg <nejmenovaný prací prášek> za 180, nebo 5 kg za 250?"

Znám lidi, kteří takovéto výpočty sypou z hlavy jako by se nechumelilo. Nás - ostatní může vytáhnout z bryndy Palm - stačí jej v ten moment vítězoslavně vytáhnout a vyťukat rychle pár požadovaných údajů.

První možností je všestranný HandyShopper. Ten má ve svém menu RECORD položku BEST BUY, což je zvláštní funkce programu - přesně taková, kterou právě potřebujeme. Má dvě malé tabulky - do první píšeme cenu a množství zboží A, do druhé ty samé údaje zboží B. Jako výsledek nám program dole potvrdí, které zboží je levnější.

Kdo se nechce v obchodě zdržovat s psaním graffiti číslic, může využít vestavěnou numerickou klávesnici a čísla vyťukat hezky perem.

Toto řešení je ideální pro všechny, kdo program HandyShooper2 mají nainstalovaný a využívají ho při plánování i realizaci nákupu. Všem to doporučuji - minimálně si zajistíte dvě jen zdánlivě samozřejmé věci:

- koupíte to, co jste chtěli koupit, co jste potřebovali (tzn. nezapomenete na zboží, kvůli kterému jste vlastně do hypermarketu přijeli)

- nekoupíte to, co jste koupit nechtěli (co nepotřebujete) - zboží, které vás oslnilo svým obalem, "akční cenou", ochutnávkou apod. může tvořit klidně i 80% běžného nákupu :-(

Komu není rady ani pomoci a nákupní program nepoužívá, můžeme ale doporučit ještě další řešení v úvodu článku naznačeného problému. Jmenuje se YouCompare a vyvinula jej firma Nistech.

První obrazovka je vkládací - zboží 1 a zboží 2 - vložíte cenu a množství (k dispozici je rovněž vkládací klávesnice, na kterou se dá klikat i prsty). Zmáčknete tlačítko COMPARE a objeví se výsledný displej - nejlevnější výrobek, cenový rozdíl a další údaje.

Program je ovšem za poplatek, a to $5.

Osobně používám HandyShopper již delší dobu a jsem s ním spokojen. Je navíc zdarma. Nedávno se objevila zdarma i doprovodná desktop aplikace (umí spolupracovat i s J-Shopperem).

Určitě ale není problém provést takovýto propočet na kterékoli kalkulačce či si jej naprogramovat v programovatelném kalkulátoru či spreadsheetu.