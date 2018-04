Na machrování výborný mobil - recenze Neonode N2

Jestliže se Apple s iPhonem rozhodl „znovu vynaleznout“ mobilní telefon a změnit tak naše představy o těchto přístrojích, pak je Neonode tím, kdo představy pouze nemění, ale boří. Při pohledu na malou černou krabičku s názvem N2 vás napadá všechno možné, jen ne to, že by mohlo jít o mobilní telefon.

Stylový telefon miniaturních rozměrů s neobvyklým ovládáním.

Neonode N2 je již druhým modelem malé švédské značky. Se svým předchůdcem má společného hodně, ale přeci jenom je jistým krokem kupředu. A stejně jako původní model N1 i Neonode N2 nepřestává neustále šokovat. Telefon miniaturních rozměrů bez klávesnice a s neobvyklou technologií dotykového displeje je opravdu tím, co můžeme směle označit za digitální šperk.

Vzhled a konstrukce – telefon? Nevěřím…

Neonode N2 rozhodně nevypadá jako mobilní telefon. Není na něm ani jediný prvek, který by tomu, že jde o telefon, napovídal. Žádné klávesy pro ovládání hovoru, žádná numerická klávesnice, dokonce ani žádný reproduktor nad displejem. Tohle prostě telefon být nemůže. Spíše půjde hudební nebo video přehrávač. Jenže ouha, ono to nemá konektor pro sluchátka, jen jakýsi podivný datový konektor navrchu. Tak že by to byl tachometr na kolo?

Nikoli, černá krabička o rozměrech 47 x 77 x 14,7 mm opravdu mobilním telefonem je. Na vrchu telefonu vedle datového konektoru naleznete pojistku, po jejímž odsunutí můžete sejmout celý zadní kryt, do něhož je integrována baterie. Náhle tak odhalíte místo pro uložení SIM karty a vedle místo pro kartu miniSD. Jednogigabajtová karta je standardní součástí dodávky.

Když vložíte SIM kartu a paměťovku, začnete jistě řešit, jak to celé zapnout – pro tento úkon se musíte podívat na levý bok, kde naleznete velikou kolébkovou klávesu pro regulaci hlasitosti a pod ní drobné zapínací tlačítko. Mnoho dalšího toho na Neonode k vidění není – displej je zapuštěný pod okraj a pod displejem nalezneme stříbrný joystick. Na zadní straně si můžete všimnout čočky fotoaparátu a škvíry reproduktoru.

N2 je velmi kompaktní přístroj a pochválit musíme jeho zpracování. Neonode prostě působí velmi pevně a jistě a to i přes svou muší váhu 60 gramů.

Displej a ovládání – šup sem, šup tam

Jestliže Neonode nevypadá jako mobilní telefon, pak se dá očekávat, že i jeho ovládání bude velmi neobvyklé. A je tomu doopravdy tak. Pod displejem se sice nachází poměrně rozměrný joystick, ale ten je v drtivé většině případů na nic. O tom svědčí třeba i fakt, že mu není věnováno ani jediné slovo v manuálu. Joystick je navíc velmi tuhý, takže je jeho případné používání hodně nepohodlné. Naštěstí jej opravdu k ovládání telefonu nepotřebujete. Trochu tak jeho přítomnost nechápeme, Neonode N2 mohl být bez joysticku ještě o něco menší.

K ovládání přístroje si bohatě vystačíte pouze s dotykovým displejem. Ten je mimochodem vybaven neobvyklou technologií, která je schopná rozeznávat vaše tahy prstem po displeji. Ano, N2 nemá žádný stylus a veškeré pokyny mu zadáváte pohyby prstem na displeji.

Neobvyklá technologie, kterou výrobce používá, se nazývá Optical touchscreen. N2 tak nemá žádný digitizér jako drtivá většina přístrojů s dotykovým displejem. Místo toho je displej orámován senzory (proto je tak zapuštěn) a ty jsou schopny detekovat pozici a pohyb vašeho prstu.

Ovládání tak někdy připomíná již vzpomínaný iPhone, ale Neonode rozhodně nemůžeme vinit z plagiátorství – tuto technologii již před několika lety používal původní model N1.

A jak to tedy funguje? Na liště dole pod displejem vidíte tři ikonky. Pokud v oblasti nad nimi položíte prst a táhnete jej směrem vzhůru, otevře se jistá část menu. Tah úplně vlevo otevře Start menu – Neonode N2 běží na operačním systému Windows CE. Tah vprostředku otevírá možnosti zadávání textu, tah vpravo nahoru otevře menu nastavení. V zásadě to tak platí v každé aplikaci, takže prvním tahem se přepnete do menu, druhým v ní vyvoláte možnost zadávání textu a třetím zobrazíte její možnosti nastavení.

Další tahy, které se musíte naučit, jsou tahy zleva doprava a zprava doleva rovněž v dolní části displeje. První tah slouží k potvrzení volby, druhý k jejímu odmítnutí. Jednoduché, efektní a navíc i efektivní. Stejné tahy v horní části obrazovky pak znamenají listování záložkami menu. Tah z pravého horního rohu do levého dolního pak zavírá aplikaci. Listování položkami seznamu a podobně se děje posouváním prstu po displeji. Ovládání vyžaduje trochu cviku, ale nakonec si na něj zvyknete a přijde vám velmi přirozené. Navíc je opravdu hodně efektní.

V počátku si můžete nechat na displeji zobrazit nápovědové šipky, které vám pomohou vzpomenout si, odkud a jak provést patřičný tah. Když se ovládání naučíte, můžete je vypnout, stejně jako popisky položek menu. Pak vypadá zacházení s Neonode ještě neobvykleji.

Pojďme se ještě podívat na samotný displej. Ten je tak trochu zklamáním a dokazuje, že celá konstrukce N2 je již staršího data vzniku. Displej s úhlopříčkou 2 palce má totiž rozlišení pouze 176 x 220 obrazových bodů a to je dnes málo. I jeho barevné podání by mohlo být lepší, displej se nám zdál trochu bledý.

Baterie – nabíječku s sebou

Od takto miniaturního přístroje nelze očekávat, že bude mít kdovíjakou výdrž baterie. A realita je opravdu neúprosná, N2 není rozhodně žádným držákem. Většinou budete nabíjet každý den, pokud ale hodně telefonujete, připravte se na to, že budete N2 muset nabíjet i během dne – dvě hodiny hovoru totiž baterii zcela spolehlivě vybijí.

Dá se ovšem očekávat, že s N2 uživatelé zas tak mnoho telefonovat nebudou, na druhou stranu budou jistě více využívat jeho multimediálních schopností. S Neonode je tak vhodné mít k nabíječce vždy blízko.

Telefonování a zprávy – otočit prosím

Netradiční postupy nás čekají samozřejmě i v případě telefonování. Nejprve si však krátce představme výbavu Neonode v této oblasti. N2 je vybaven GSM telefonním modulem schopným práce na frekvencích 850, 900, 1800 a 1900 MHz, data mohou téci pouze přes GPRS. Telefonní seznam přístroje nabízí bohaté možnosti, které jsou dané operačním systémem Windows CE. Synchronizace s MS Outlook tak probíhá naprosto bezproblémově přes program Microsoft ActiveSync. Ten však k telefonu nedostanete na žádném CD. Na Neonode můžete vytvářet zprávy SMS a MMS, s e-maily máte smůlu. Na příchozí hovory nebo zprávy můžete být upozorněni sadou speciálních exkluzivních melodií, které vytvořil beatboxer Gianluigi Braddgio. Tolik tedy ke stránce výbavy. A teď jak to funguje?

Již třeba psaní SMS zpráv je poměrně zajímavým zážitkem. Originální ovládání je někdy důvodem k tomu, že k některým funkcím je ztížený přístup. To platí i pro vytváření nové zprávy – musíte z menu vybrat položku zprávy, čímž se otevře seznam přijatých SMS. Zde pak zvolíte menu (tah vpravo nahoru) a teprve tady naleznete volbu psaní nové zprávy. Zprávu pak píšete tak, že se na displeji zobrazuje klasická numerická klávesnice a nad ní zbývá kousek místa pro napsaný text. Neonode disponuje slovníkem T9, ale testovaný kus zatím nebyl lokalizován do naší mateřštiny. Prodejní verze však bude kompletně počeštěna, včetně slovníku.

Telefon vždy při „stisku“ klávesy jemně zavibruje, takže má uživatel jistou odezvu. Bohužel se však stejně neubráníte překlepům, kdy se prostě trefíte na displeji kousek vedle. Neonode rozhodně není přístroj, na kterém byste chtěli psát stovky zpráv měsíčně, ale na druhou stranu se na psaní dá zvyknout a mírnější provoz tak zvládnete docela v pohodě.

Ještě zajímavější je samotné telefonování s přístrojem. Chvíli nám třeba trvalo přijít na to, jak se vlastně vyhledává v telefonním seznamu. Opět jde o akci s nějakým tím krokem navíc – musíte spustit panel pro zadávání znaků (prostřední tah nahoru). Zde je však standardně zobrazena klávesnice numerická pro přímé zadání telefonního čísla, teprve tahem v horní části obrazovky klávesnici změníte na znakovou. Tady zadáte několik prvních písmen hledaného jména a potvrzovacím tahem (zleva doprava) v dolní části obrazovky znaky potvrdíte. Telefon vám pak nabídne ta jména, v nichž se zadaná sekvence objevuje na prvním místě seznamu. Sekvenci bohužel nevyhledává i v druhé části jména, takže si musíte pamatovat, jak máte danou osobu v seznamu uloženou.

Ve vyhledaných kontaktech se můžete pohybovat posunováním prstem, zvýrazněný kontakt pak můžete vytočit klepnutím do spodní části obrazovky – to opět musíte provést dvakrát, poprvé pouze kontakt otevřete, teprve podruhé začnete vytáčet vybrané číslo. Telefonovat můžete buď pomocí dodávaných sluchátek, nebo si vyzkoušet další netradiční krok – telefon otočíte k uchu jeho zadní částí a tou jej k němu přiložíte. Trochu nevýhoda pak je, že na displeji zůstane svítit jméno kontaktu i s telefonním číslem, které tak mohou zahlédnout lidé kolem vás. Na druhou stranu, museli by mít zrak ostříží, písmo je docela malé a navíc Neonode snadno celé schováte v dlani. Obzvláště efektní je však přijetí hovoru – potvrzovacím tahem zleva doprava hovor přijmete a pak cestou k uchu telefon elegantně přetočíte v dlani. Věřte, opravdu to budí pozornost.

Organizace a data – základní výbava

V oblasti datové výbavy a organizace času nelze od Neonode N2 očekávat zázraky. Chybí EDGE, wi-fi, přítomno je pouze Bluetooth. Gigovou paměťovou kartu jsme již zmiňovali, kopírovat na ni soubory ovšem můžete pouze rychlostmi v rámci standardu USB 1.0.

Neonode má sice internetový prohlížeč, ale jeho praktické použití je poněkud těžké – malý displej s malým rozlišením a nemožnost nějak rozumně upravit formátování stránky vás jistě po chvíli odradí od toho, abyste si na Neonode pročítali své oblíbené stránky. Navíc je nahrávání stránek pouze přes GPRS opravdu hodně pomalé.

Co se organizačních funkcí týče, nalezneme v Neonode poměrně tradiční sadu nástrojů – kalendář, poznámky, budíky a kalkulačku, chybí bohužel třeba úkolovník. V kalendáři třeba opět přepínáte pohledy tahy v horní části obrazovky, budíků si můžete nastavit kolik se vám zachce, bohužel je však nedonutíte k pravidelnému opakování své činnosti.

Zábava – ono to má fotoaparát

Neonode N2 je krom telefonu míněn také jako multimediální přehrávač. Ostatně svým vzezřením se do této kategorie řadí spíše, než mezi telefony. K přehrávání videa sice díky malému displeji s malým rozlišením Neonode příliš vhodný není, ale to nic nemění na tom, že videopřehrávač v přístroji je a dá se příležitostně použít.

Podstatně lépe se N2 používá jako hudební přehrávač. Už jen samotné prostředí přehrávače je relativně příjemné a nabízí poměrně bohaté funkční možnosti. Dodávaná sluchátka jsou také kvalitní, pokud vám však nebudou vyhovovat, můžete je vyměnit za jiná – na dálkovém ovládání na kabelu se nachází klasický konektor jack 3,5 mm.

V telefonu naleznete také jednu hru – klasický tetris vám jistě pomůže ukrátit nejednu dlouhou chvíli. Další herní výbavu však budete muset řešit případným doinstalováním dalších aplikací. Těch ale není pro Windows CE tolik, jako pro Windows Mobile a navíc budete mnohdy opět mít problém kvůli netradičnímu rozlišení displeje.

Ač je Neonode N2 velmi maličký přístroj, vešel se do jeho těla i dvoumegapixelový fotoaparát. Ovšem na kvalitu příliš místa nezbylo. Fotografie jsou podprůměrné, chybí jim detaily a v horších světelných podmínkách je velmi složité pořídit fotografii, která nebude rozmazaná. Obrázky mají rozlišení 1600 x 1200 pixelů a jsou pořizovány na výšku. Možnosti nastavení fotoaparátu jsou následující – vyvážení bílé, světlost a nasycení barev. Tedy nic moc, fotografování opět není disciplínou, kde by Neonode excelovalo.

Shrnutí – za extravaganci se platí

V článku jsme byli k Neonode poměrně kritičtí. Ano, přístroj má vlastně jen základní výbavu, v některých oblastech je opravdu zastaralý (třeba datová výbava), jinde je na tom ale poměrně dobře. Nejvíce však na Neonode N2 uchvacuje jeho vzhled a neotřelý způsob ovládání. Pocit zacházení s Neonode je opravdu jedinečný a s tímto přístrojem zajisté budete budit pozornost. Za tento pocit jedinečnosti se však hodně platí. V polovině října, kdy se u nás začne Neonode prodávat, za něj vysázíte 9990 korun. To je za takto vybavený telefon hodně a platí se právě za velkou porci individuality. Pro normální použití nemá Neonode smysl kupovat, jako digitální šperk však svůj účel splní přístroj velmi dobře. Proč koupit? neotřelý vzhled

originální ovládání

drobné rozměry

zaručeně budete středem pozornosti Proč nekoupit? vysoká cena

chybí pokročilejší datová výbava

složité zadávání textů Kdy? říjen Za kolik? 9 990 Kč



