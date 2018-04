Na letišti se odbavíte čárovým kódem zaslaným na váš mobil

Přední světové letecké společnosti se dohodly na standardu, který umožní cestujícím odbavení na letišti prostřednictvím čárového kódu zaslaného na jejich mobilní telefon. Oznámila to dnes Mezinárodní asociace letecké dopravy (IATA).

Cestující si nyní bude moci při koupi letenky zaregistrovat číslo mobilního telefonu, na které obdrží prostřednictvím zprávy čárový kód. Tím se pak prokáže při odbavení na letišti, kde budou moci zaměstnanci přečíst kód přímo z obrazovky telefonu nebo jiného přístroje, jako je PDA. Čárový kód bude možné poslat cestujícímu i e-mailem a ten si ho pak vytiskne.

Globální zavedení technologie pro mobilní telefony dříve omezovaly různé formáty kódů v jednotlivých oblastech. Nový standard IATA využívá tři hlavní současné technologie - Aztec a Datamtrix používané hlavně v Evropě a Severní Americe a QR, který je rozšířený v Japonsku. Všechny tři technologie bude schopen přečíst jeden typ skeneru.

Odbavení pomocí čárových kódů by mělo být zavedeno u všech leteckých společností do konce roku 2010. Aerolinky by díky tomu měly ušetřit ročně více než 500 milionů dolarů, dodala IATA.

Letecké společnosti sdružené v IATA 1. června 2008 zcela ukončí vydávání papírových letenek. Nahradit je má elektronická registrace, kterou v současnosti využívá asi 84 procent cestujících. Zrušení letenek má ušetřit leteckým společnostem devět dolarů na každého cestujícího. Firmy mimo IATA, zejména nízkonákladové aerolinie jako Ryanair nebo Easyjet, již mají plně elektronické systémy. Cestující se v těchto systémech registrují přes počítače a při nástupu do letadla se vykazují jen dokladem totožnosti.

IATA zastupuje více než 240 aerolinií, jež se na pravidelné mezinárodní letecké přepravě podílejí 94 procenty. Členem asociace jsou i ČSA.

Podobný systém využívání čárových kódů na displejích mobilů můžeme najít v praxi již dnes. Například síť tuzemských kin Village Cinemas nabízí prodej lístků po internetu a jako potvrzení pro vstup do kina slouží SMS právě s čárovým kódem. Službu jsme vyzkoušeli v praxi, podrobnosti najdete zde.