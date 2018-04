Na konci roku si budete moci koupit mobil se značkou Tesco

Britové to budou mít před vánoci s výběrem telefonu složité. Vedle dobře známých značek se jim budou nabízet i mobily s logem obchodního řetězce Tesco. Nejdříve se bude jednat o předplacené balíčky, po novém roce ale chystá Tesco i prodej telefonů s tarifním programem po internetu. Ne, Tesco si nepostavilo vlastní síť, dohodlo se s operátorem mmO2 na spolupráci. Každý z obou partnerů investuje do společného businessu 13 milionů USD a doufají, že se jim podaří nalákat dva miliony zákazníků. Virtuální operátoři nejsou na západ od našich hranic ničím neobvyklým, ale k prodeji telefonů pod svojí značkou se zatím žádný z nich neodvážil.

Chystají se i další

Tesco v tomto směru nezůstane osamoceno. Vlastní mobily a simkarty hodlají na trh uvést i konkurenční řetězec Sainsbury's a specializovaný prodejce mobilních telefonů Carphone Warehouse, u nás aktivní pod obchodní značkou The Phone House.

Budou to i známé značky?

Těžko říci, jaké mobily pod svojí značkou bude Tesco a jeho následovníci nabízet. Těžko věřit, že by hned od začátku nabídli k „brandování“ své výrobky třeba Motorola, Nokia, nebo Sony Ericsson. Nejdříve se asi dostane na méně známé značky, často s asijským původem. Velké zkušenosti s přeznačováním svých modelů pro jiné značky má například LG, jehož produkty lze v Číně zakoupit pod dobrou desítkou nejrůznějších značek. LG chce v Evropě uspět, tak by na tento obchod mohl přistoupit.

Tipujeme asijské výrobce

A když se do tohoto obchodu nebude LG chtít, rády jej zastoupí méně známé asijské značky. Ty jsou schopny vyrábět cokoliv, pro kohokoliv, v jakémkoliv množství a fakt, že telefon neponese jejich logo, jim vadí ze všeho nejméně. Své výrobky by teoreticky mohly nabídnout i známé značky, které ale v současné době nepatří do první ligy výrobců mobilních telefonů, jako je například Alcatel, Sagem, nebo Philips. O britský trh, ale nejen o něj, usilují mnohé značky. Například čínský výrobce Keijan je hlavním sponzorem fotbalového klubu Everton a kde jinde v Británii upoutat pozornost než na fotbale. Nechme se překvapit. Tesco působí i u nás, stejně tak The Phone House, takže se možná jednoho dne dočkáme telefonů pod jejich značkami i u nás. Letos to ale určitě nebude a asi ani příští rok.

Pořídíte si mobil značky Tesco?

Je otázkou, jak přijmou mobily se značkou Tesco zákazníci. Jedním z hlavních prodejních argumentů bude jistě cena, ale v případě mobilů to nemusí být ten nejdůležitější rozhodovací faktor. Na rozdíl od neznačkového radiomagnetofonu, nebo televize chodíme s mobilem do společnosti a těžko říci, jestli se majitelé budou chtít chlubit s telefonem značky například „Tesco D20“. Světový trend jasně směřuje k stylovým telefonům, kde hraje prim design a v neposlední řadě i značka. Nokia by o tom mohla dlouze hovořit a důkazy lze najít i v téměř každé diskusi na našem serveru. Je ale možné, že za rok, za dva se v diskusích nebudou přít majitelé Nokií a Sony Ericssonů, ale třeba majitelé telefonů Penny Market a telefonů Jednota.