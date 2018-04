Na konci roku bude v ČR přes šest a půl milionu mobilů

Češi stále nakupují mobilní telefony raketovým tempem. Podle odhadů Mobilu.cz, založených na údajích o prodeji telefonů všech tří tuzemských operátorů, by se měl počet uživatelů do konce letošního roku přehoupnout přes šest a půl milionu. Faktických vlastníků mobilů přitom bude o něco méně, protože statistiky počítají pouze aktivované SIM karty a údaje o tom, kolik lidí vlastní více než jednu kartu, nejsou k dispozici.

Všichni operátoři by tak dohromady měli letos aktivovat 2,6 milionu SIM karet. Nejsilnějším z nich by měl zůstat ten nejstarší - Eurotel, který si za prvních šest měsíců letošního roku připsal aktivace 480 000 SIM karet, takže celkový počet jeho klientů vzrostl na 2,65 milionu; to mu dává tržní podíl téměř 50 procent. Druhý RadioMobil ve své síti Paegas do konce června aktivoval 380 000 SIM karet, takže jeho služeb dohromady využívalo 2,24 milionu zákazníků. RadioMobil tak ovládal zhruba 40 procent trhu. Do sítě Oskar nejmladšího operátora, Českého Mobilu, přibylo 240 000 uživatelů, kteří rozmnožili celkový počet jeho zákazníků na 540 000. Tržní podíl ČM tak činil přibližně 10 procent.

Eurotel drží vedení, Oskar zvolna dotahuje ztrátu

Český Mobil je také jediným operátorem, který otevřeně vyhlašuje své prodejní cíle na celý rok. "Na začátku roku jsme si dali trochu konzervativní cíl zdvojnásobit počet svých zákazníků," řekl Mobilu.cz Oskarův mluvčí Igor Přerovský. Na konci prosince měl Český Mobil 302 000 klientů, takže během prvních šesti měsíců již společnost svého cíle dosáhla z osmdesáti procent. "Zároveň chceme, abychom měli na kontě dvacet procent z celkového počtu letošních aktivací," řekl Přerovský. I zde se jeho firmě dosud daří předsevzetí plnit - v první polovině roku činil podíl aktivací v síti Oskar zhruba 25 procent; na konci roku by tento údaj mohl být ještě lichotivější. Tato čísla se promítají i do celkového tržního podílu firmy: ze sedmi procent na konci roku 2000 by se mělo do konce prosince stát zhruba 12 procent.

Pozice dominantních operátorů Eurotelu i RadioMobilu ovšem zůstávají neohroženy a nejinak by tomu mělo být i na konci roku. Eurotel v prosinci očekává přibližně 3,2 milionu zákazníků, zatímco dosavadní prodejní bilance RadioMobilu nasvědčuje tomu, že na konci roku bude společnost mít přibližně 2,65 milionu klientů.

Tato čísla odrážejí obchodní strategii operátorů, kteří se snaží obsadit stále nasycenější trh. Společnosti totiž musejí plnit dva částečně protichůdné úkoly - zvyšovat absolutní počet zákazníků a zároveň zvyšovat příjem z jednoho klienta. To ovšem znamená prodávat dražší služby; tlak na získávání nových zákazníků však operátory nutí naopak nabízet své produkty co nejlevněji. Proto se operátoři zatím soutředí především na kvantitu a spoléhají na to, že se jim podaří u svých méně lukrativních klientů (tedy zejména těch, kteří vlastní předplacené karty) probudit loajalitu k jejich firmě. Ta by později měla hrát roli při přechodu na lepší (a dražší, tedy pro operátora výnosnější) služby.

Klíč je v datových přenosech

Proto se operátoři do budoucna musejí soustředit na zavádění nových, kvalitnějších - a lukrativnějších - služeb. V tom vidí budoucnost své firmy i mluvčí RadioMobilu Jiří Hájek. "Klíč k úspěchu bude spočívat v poskytování služeb s vysokou mírou přidané hodnoty; sám třeba využívám možnosti mít neustálý přehled o provozu na dálnici. To je cesta do budoucnosti - zvyšování objemu datových přenosů ve srovnání s klasickou hlasovou telefonií, zavádění aplikací business-to-business atd."

Podobnou cestou se vydává i Český Telecom, jehož situace na trhu se od pozice mobilních operátorů logicky liší. Počet zákazníků bývalého státního monopolu po celý letošní rok stagnuje na zhruba 3,84 milionu. "Má to několik důvodů. První z nich je, že drtivou většinu poptávky po pevných linkách jsme již uspokojili," říká mluvčí firmy Vladan Crha. "Dalším faktorem, který pevné linky ve srovnání s mobily pochopitelně znevýhodňuje, je fakt, že na jednu domácnost bohatě stačí jeden pevný telefon, zatímco každý z jejich členů může klidně mít jeden či více mobilů."

Také Český Telecom se proto soustředí na datové přenosy, které se v budoucnosti mají stát jedním z hlavních zdrojů jeho příjmů. Dosud činí podíl datových přenosů v celkovém objemu tržeb přibližně 13 procent. To je méně, než by společnost potřebovala, ale patrně více, než čím se zatím mohou pochlubit mobilní operátoři. Ti údaje o poměru datových služeb nezveřejňují. "Ideální by bylo, aby se příjmy z klasické telefonie a datových přenosů vyrovnaly," říká mluvčí RadioMobilu Hájek. "To ale zatím zůstává hudbou budoucnosti."



Pokud se prognóza Mobilu.cz o nárůstu počtu mobilních telefonistů vyplní, dosáhne penetrace mobilních telefonů v ČR přibližně 65 procent, což se blíží hodnotám obvyklým v západní Evropě.