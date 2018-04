Na kolo, na lyže i k tropickému moři. Příslušenství, které vám nesmí chybět v batohu

Wave Case - nebojte se s mobilem pod vodu

Pouzdro Wave Case pro mobilní telefony je určeno do vody a navíc počítá s možnostmi fotomobilů. Pokud tedy chcete ochránit váš mobil před nehostinným prostředím, a nebo pořizovat snímky podmořského světa, může být toto pouzdro tím pravým řešením. Ovládání telefonu je možné díky použití pružné průhledné blány, která je vsazena do plastového barevného rámečku na přední straně. Zadní strana, která je z tvrdého plastu, je rovněž průhledná, a tak vám nic nebrání ve fotografování pod vodní hladinou.

Pouzdro je zcela vodotěsné do hloubky 20 m, přičemž nejkvalitnější fotografie pořídíte do hloubky 4 m. Společně s pouzdrem najdete v balení také robustnější šňůrku na krk, která jistě bude v případě podvodního focení praktickým doplňkem. Po vložení telefonu stačí jednotlivé díly pouze zacvaknout do sebe. To vyžaduje trochu síly, ale ani po několika použitích se těsnost nezhoršila. Díky rozměrům 110 x 55 x 22 mm je telefon standardní konstrukce pevně držen blánou, a tak nedochází k jeho pohybu uvnitř pouzdra.





Na běžný telefon jsou rozměry pouzdra sice dostačující, ovšem majitelé větších smartphonů se musí poohlédnout jinde. Pouzdro také není vhodné pro mobilní telefony véčkové, vysouvací, nebo jiné netradiční konstrukce.

Cena: 950 Kč



Evolve iTraxx - GPS modul se solárním nabíjením

Chcete proměnit váš smartphone, PDA nebo notebook v navigaci? Tím hlavním, co budete vedle navigačního programu potřebovat, je GPS modul. Pokud vaše zařízení ale neobsahuje vestavěný GPS přijímač, budete muset dokoupit externí zařízení. Zajímavou volbou je například Evolve iTraxx, který se chlubí solárním napájením, podporou geocachingu a také zajímavou cenou pod hranicí patnácti set korun.

GPS přijímač je vybavený čipsetem MediaTek MT3 s 32 nezávislými kanály pro satelitní navigaci. Citlivost je tak na vysoké úrovni, použití nebrání ani umístění v batohu na sedadle spolujezdce. Zařízení ale má navíc i solární panel pro pomocné napájení, který dokáže prodloužit výdrž baterie při práci na přímém slunci. Výhodné je tak použití v automobilu na palubní desce nebo na jiném místě s přímou viditelností na oblohu. Vysokokapacitní Li-Ion baterie zajistí výdrž až nadstandardních 20 hodin, ve spolupráci se solárním panelem lze dosáhnout doby provozu přes 30 hodin.







GPS modul se dodává vzhledem k ceně bez softwaru, mapový program do mobilu či PDA si tak musíte opatřit zvlášť. Díky podpoře standardního protokolu NMEA je Evolve Traxx vhodný prakticky pro všechny současné navigační programy jako je InfoMapa, SmartMaps, TomTom Navigator, Dynavix, PocketKIM, Navigon a množství dalších.

Cena: 1 500 Kč



Nabíjení v terénu - záložní zdroj Nokia DC-8

Poslední výstraha o vybité baterii a pak už jen zhasnutý displej – tu chvilku bezmoci zná určitě každý z nás. Pokud se chcete například vydat na delší cestu mimo civilizaci, těžko si vystačíte s výdrží dnešních telefonů. Jednoduchým a rychlým řešením tohoto problému může být například záložní zdroj energie Nokia DC-8.





Krabička miniaturních rozměrů zajistí plné nabití přístroje, na delší cesty tak stačí mít v zásobě dostatečný počet AA baterií. Nokia DC-8 obsahuje 2 mm nabíjecí konektor, vhodná je tak pro novější modely finského výrobce. V ceně kolem šesti set korun je obsažena i baterie Energizer Ultimate Lithium.

Cena: 590 Kč



Energie ze slunce – solární nabíječka PowerMonkey Explorer

V poslední době velmi oblíbeným způsobem získávání elektrické energie je použití solárních

panelů. Ty dnes najdeme v hojné míře nejen například u ekologických staveb, ale také u solárních

nabíječek elektrických zařízení.

Solární nabíječky navíc pracují i v případě, že na ně nesvítí přímé slunce. Stačí pouze denní světlo,

neboť fotovoltaické články se skládají z fotodiod, které při dopadu světla produkují elektrické

napětí, které je závislé na intenzitě osvětlení. To sice znamená, že při přímém slunečním záření

bude baterie nabita dříve než při slabším denním světle, nabije se ale vždy.





Solární nabíječka PowerMonkey Explorer ve spojení se záložní baterií o kapacitě 2 200 mAh Vám

zaručí, že své mobilní zařízení nabijete kdekoliv a kdykoliv. Nabíjet můžete buď přímo, nebo

nejprve do záložní baterie a z ní pak čerpáte energii i ve chvílích, kdy není k dispozici sluneční

světlo. Tuto baterii si však můžete velmi rychle nabít rovněž přiloženým elektrickým adaptérem. V

balení nechybí ani velmi rozsáhlá paleta redukcí pro mobilní telefony značek Nokia, Motorola,

Samsung, Siemens, Sony Ericsson. Solární nabíječka nabíjí také přes mini USB i klasický USB

konektor, iPod rozhraní a konektor pro Sony PSP.

Cena: 3 000 Kč



Užijte si hudbu bez zbytečných drátů - Nokia MD-5W

Stereo reprosoustava MD-5W komunikuje s mobilním telefonem pomocí technologie Bluetooth. Pokud tedy chcete naplno využít hudebních funkcí vašeho telefonu, a navíc bez rozčilujících kabelů, potom je tato soustava určena právě pro vás.

Celé zařízení působí velmi kompaktně a elegantně, a tak vám svým vzhledem ostudu rozhodně neudělá. Dvojice reproduktorů se vešla do poměrně malé krabičky o rozměrech 213 x 58 x 54 mm a hmotnosti 260 gramů, která komunikuje s okolním světem pomocí Bluetooth. Nejste tedy omezeni jen na určitý typ mobilního telefonu, jako v případě stojánkových reprosoustav. Hudba k poslechu může být uložena na jakémkoliv Bluetooth telefonu, a také na jiném zařízení vybaveném modrým zubem. Spojení s počítačem je možné také pomocí standardního 3,5 mm line-in kabelu, který bude dodáván společně s reprosoustavou.





Zařízení je možné použít také při telefonním hovoru, a to díky podpoře Bluetooth profilu Hands-free. Novinka si rozumí také s Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) a Audio Video Remote Control Profile (AVRCP). Napájení je možné pomocí externího DC zdroje, pokud se vydáte na cesty, stačí jen vložit čtyři baterie typu AA.

Cena 2 290 korun.