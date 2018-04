Na kolik způsobů lze využít mobilní telefon?

I mimořádně nedovtipný telekomunikační nováček alespoň nejasně tuší, že si ze svého přístroje může zatelefonovat. (Pokud se ale ani do této kategorie nevejdete, nezoufejte; právě jste totiž narazili na jediný článek na stránkách Mobil.cz, který je určen i vám.) Každý běžný uživatel navíc považuje za naprostou samozřejmost odesílání krátkých textových zpráv SMS a nemá žádné problémy ani s dalšími kousky repertoáru svého přístroje, jako jsou kalkulačka, hodiny, budík, kalendář nebo hry. Ani hlasový záznamník, případně zápisník, který zaznamená probíhající hovor, jistě nepatří do oblasti telekomunikační exotiky.

O něco málo lepší orientaci v telekomunikačním světě už musí prokázat ten, kdo chce ze svého telefonu odeslat pohlednici, melodii nebo logo operátora, vyřizovat elektronickou poštu, přečíst si přes WAP na internetu noviny a přes SIM Toolkit zaplatit činži. Stejně tak již dnes není problém poslouchat FM radio (existuje už i televize, byť dosud jen mimo síť GSM), případně se za pomoci technologie mp3 oddávat poslechu svých oblíbených hudebních děl.

Ještě o stupínek sofistikovanější mobilní telefonisté se pak běžně spojují s vlastním počítačem, faxem, nebo si třeba přes bluetooth vesele komunikují s ledničkou a mikrovlnnou troubou. Pěkným fortelem – a zvláštním typem mentálního nasazení - pak musí disponovat třeba náruživec, který si pomocí servisních kódů kontroluje, která BTS má zrovna na starost jeho hovor v tom či onom místě; takový člověk se může kromě prazvláštního koníčka chlubit skutečně solidní erudicí.

Cell broadcast najde cestu z lesa

Pokud jste až dosud počítali, dostali jste se ke dvaceti různým činnostem, které dnešní mobilní telefony zvládají. (Znáte ovšem telekomunikační trhy a víte tedy, že za tu chvíli, co jste přečetli pět prvních odstavců tohoto článku, patrně někde mezi Japonskem, Skandinávií a Kalifornií vznikla nová funkce; ta po spuštění sítí 4G nebo 5G automaticky nahradí rogallo, nasype vám led do whisky a spočítá, jestli syn vašeho souseda v roce 2034 neokrade stát na daních.) To jsme ale teprve na začátku.

Podobné kousky již totiž jsou na pochodu. Budete-li mít například k dispozici službu založenou na principu cell broadcast, můžete se bez obav ztratit v lese, protože takto bystrý telefon díky komunikaci se svou BTS v mžiku najde nejen cestu ven, ale také blízkou hospůdku s vaší oblíbenou dvanáctkou. To má své nepřehlédnutelné výhody.

Zjevným přínosem přínosné jsou i další schopnosti dnešních mobilů. Takový vzdělaný přístroj vám snadno pohlídá auto nebo chatu (a ještě si u toho můžete chatovat). Když zkrachujete na Wall Street, kam jste se připojovali samozřejmě mobilem, můžete najít útěchu v tom, že si svou ztrátu rychle převedete z dolarů na koruny kurzovým převodníkem umístěném na tomtéž mobilu.

Locator najde manželku

Jiná vymoženost technologie GSM zase umožňuje s velkou přesností určovat polohu toho či onoho mobilního telefonu, což někteří operátoři nabízejí formou zvláštní služby, jako je Paegas Locator. I to je výhodné, protože takový Locator snadno zjistí, že manželka tráví každé dopoledne pět hodin u kadeřníka. Jisté mínus zde ovšem představuje skutečnost, že také manželka získá jistý přehled o našich aktivitách v tom čase, který jsme si doma zvykli deklarovat jako „poradu dlouho do noci“.

Jindy však může jít doslova o život, o čemž se před třemi lety přesvědčil vůdce kurdských nacionalistů Abdullah Ocalan. V době, kdy se skrýval prakticky před celým světem, ostošest žhavil svůj satelitní telefon, pročež byl promptně odhalen a poté zatčen a odsouzen. Může ovšem stále mluvit o štěstí. To šéf čečenských bojovníků za nezávislost Džochar Dudajev udělal smutnější zkušenost, když ruská armáda na signál jeho telefonu raději rovnou navedla raketu. (Dudajev od té doby nebyl k dispozici pro komentář.)

Tento typ práce dovedla k dokonalosti izraelská kontrarozvědka Šin Bet, která nechává čas od času vybuchnout nálože uložené pro jistotu přímo v telefonech palestinských teroristů; jejich mobil obvykle exploduje v momentě přijetí příchozího hovoru. Blízkovýchodní operátoři by tak mohli svým arabským klientům účtovat kromě běžné aktivace ještě nadstandardní službu, za niž by obdrželi naopak poplatek deaktivační. (Pouze tito klienti s deaktivací by potom měli nárok na koupi dotovaného telefonu.)

Výuka válkou i Klausem

A to se ani nepouštíme na tenký led spekulací využití technologie GSM pro detekci amerických bombardérů Stealth. Jednak by to bylo odběhnutí od tématu (neviditelné letadlo údajně nechytají telefony, nýbrž antény), a jednak to ani není zapotřebí. Jak jsme zjistili, Česká republika oplývá bezpočtem armádně-telekomunikačních specialistů, kteří se s tímto na první pohled tvrdým oříškem vyrovnají v několika řádcích.

Jedno je jisté - váš telefon zdaleka neslouží jenom vám. Dobrou práci může například odvést i pro reklamní agentury, které vás mohou zasypávat výzvami ke koupi pracího prášku či čehokoli jiného si zamanou, aniž byste se proti tomu mohli účinně bránit. Stejně dobře si mohou kupříkladu banky, u nichž si zažádáte o úvěr, procházet doklady o vaší „platební morálce“, tedy zjišťovat, jestli svému operátorovi neděláte problémy s hrazením paušálu.

Významnou společenskou funkci plní mobilní telefon v oblasti osvěty; média přitom stojí na obou stranách pomyslné barikády. Jednou k osvětě sami přispívají, jako když během války v Perském zálivu v roce 1991 zprostředkoval satelitní telefon reportéra CNN Petera Arnotta jedinečné spojení se samým centrem válečného konfliktu. Podruhé jsou sami osvětě vystaveni; to když pohněvají předsedu parlamentu Václava Klause, který v laskavé snaze naučit nejhorší nepřátele lidstva lepším mravům s jejich mobilem někam švihne.

Mobil půl zdraví

Mimořádně pozornosti se mobily těší v oblasti zdraví a stále řešeného (a nevyřešeného sporu o škodlivost záření, které vydávají). Takový přístroj vám může posloužit například k tomu, abyste uspěli s žalobou namířenou proti výrobcům telefonů a automobilových sad GSM s odůvodněním, že máte mozkový nádor (ať už jej skutečně máte, nebo ne). Doporučuje se uplatňovat pouze v USA. Stejně tak můžete - nebo nemůžete, což závisí na vašem postoji k věci - za chladnějšího počasí použít mobil k ohřátí svého mozku. Zkušenosti redakčního týmu Mobilu.cz však hovoří o tom, že pokud jste nakloněni používat tuto metodu, můžete si už ten mozek bez obav nechat ještě chvíli mrznout.

Mimořádně široký prostor ovšem mobilní komunikace otvírá zejména na poli kriminality. Mladí začínající zločinci si mohou vybrat z celé škály ilegálních aktivit, u nichž jim jejich mobilní telefon bude oporou. Mezi ty nejpovedenější patří následující: a) zmást hovorem budíky letícího letadla b) sjednávat si „bezpečným“ analogovým telefonem prodej velkého množství pervitinu za volantem automobilu; poté nabízet jiný telefon (pokud možno kradený) policistovi jako úplatek c) posílat spolužačce oplzlé a výhružné textovky (nejlépe funguje do 15 let věku adresátky při množství od 25 SMS denně) d) nechat si předělat telefon na střelnou zbraň e) smluvit si po vzoru Jiřího Kajínka telefonicky útěk z přísně střežené věznice f) neobtěžovat se s útěkem a po vzoru Kolumbijce Paula Escobara řídit obchody rovnou ze žaláře g) vyloupit banku. Když uvedené techniky selžou, vždycky na samotný konec můžete místo klasického dopisu rozeslat známým SMS na rozloučenou.

A kdo si snad nepřeje dát se rovnou na dráhu zločince, může napřed zkusit „krimi light“: vypůjčený telefon lze zastavit či rovnou propít, používat jej namísto taháku ve škole, dostat se do právního sporu s hudebními vydavateli tím, že si jako vyzvánění nastavíte Franka Sinatru nebo poslední melodii od Spice Girls (případně vydavatele jen jemně iritovat tím, že koncertech pop-music budete provokativně držet nastavený telefon k reproduktorům, abyste zprostředkovali zážitek kamarádům).

Popíchne církev i Zemana, zařídí rozvod

Mobilní telefon ovšem může sloužit i účelům veskrze bohulibým. Je jím možno například poměrně snadno popichovat ministerského předsedu Miloše Zemana, který se nad zvoněním v Poslanecké sněmovně ještě jako její předseda obvykle pohoršoval; je jím možno přivádět k zuřivosti katolickou církev, jako je tomu v Irsku, kde církevní kruhy (zatím) za živého Boha nemohou zastavit šíření pornografické reklamy po SMS.

Jeho plastikovou napodobeninou lze na chvíli upokojit touhu zvídavého tříletého synka po poznání (než vyjde najevo, že stejně plastikový originál funguje jen o málo lépe).

Ve Spojených arabských emirátech se dokonce podle zbrusu nového zákonného ustanovení můžete pomocí mobilního telefonu rozvést - podle islámského práva, šaríi, totiž k rozvodu postačuje, když manžel své choti třikrát řekne „rozvádím se s tebou“. Islámští duchovní v Dubaji minulý týden rozhodli, že muži, jenž se chce vyvázat z manželského svazku, postačí tato slova vyřknout po telefonu, nebo dokonce jen zaslat třemi esemeskami. (Stinná stránka tohoto jinak humánního byznysu spočívá v tom, že musíte být napřed muslimem.)

Klín pod kolo vozu a Matrix

Z mnoha dalších užití mobilního telefonu vybíráme následující: účinná výuka sebeovládání, pokud chcete na Silvestra poslat SMS; Motorola TX 770 se výborně hodí jako klín pod kolo vašeho automobilu; téměř každý mobil poslouží jako vkusná lampička na čtení; většina nabíječek se po chvíli provozu promění v solidní opékače topinek; Ericssony s litinovými kryty spolehlivě nahradí kladivo; některé typy outdoorů lze používat k nouzové komunikaci s delfíny pomocí zvuků přiřazených tlačítkům klávesnice. Především však vhodně nastaveným vyzváněním lze poplést ranní zpěvné ptactvo, takže vás nebude rušit při návratu domů.

Zcela zvláštní roli hraje telefon v rovině osobní. Zatímco v umění slouží jako častá rekvizita - vzpoměňte na Matrix nebo na Jamese Bonda, který umí řídit auto Ericssonem; texty Beatles a Rolling Stones jsou protkány zmínkami o telefonech (a takový Petr Janda, který vždy věděl, odkud vítr vane, demonstroval již před dvaceti lety svůj vztah k mobilním telekomunikacím symbolickým veršem o „telefonu, cos přestřihla mu šňůru“).

Především však, milí čtenáři, jsou mobilní telefony nepřekonatelné v tom, jak umožní jedné sortě lidí tahat spoustu peněz z jiné sorty lidí (někteří lidé se mohou počítat do obou skupin). Dokonce dávají možnost téměř se uživit psaním článků o tom, k čemu jsou samy dobré.