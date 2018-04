Na kolik přijde nový mobil

Předvánoční slevy volání či přístrojů mohou skutečně výrazně snížit náklady spojené s telefonováním. Ale v některých případech jsou naopak trefou vedle. Pokud zvolíte vzhledem ke svému volání nevýhodnou službu. Záleží na tom, komu a kdy voláte.

O tom, zda bude vánoční tarif či předplacená sada skutečně výhodná, rozhoduje především množství provolaných minut a poslaných krátkých textových zpráv. Kdo uvažuje o vánočním tarifu například s šedesáti volnými minutami měsíčně, měl by se ptát: Bude mi výhodná hodina stačit, nebo provolám pětkrát tolik? A kolik zaplatím za minuty navíc? Nebude lepší objednat rovnou raději běžný paušál s nižšími cenami volání? Při hledání nejvýhodnější služby je totiž třeba brát v úvahu především to, jak často a na jaké sítě voláte. A na základě toho se s chladnou hlavou, bez zvuku vánočních koled, rozhodnout.

Vánoční akce pro méně náruživé telefonisty



Výhodné vánoční nabídky s určitým počtem volných minut za korunu nebo typu "telefon za cenu kreditu" se vyplatí především lidem, kteří provolají měsíčně zhruba do šedesáti až sto minut a pošlou několik desítek krátkých textových zpráv. Ti, kteří hovoří i stovky minut měsíčně do různých sítí, by měli službu hledat především podle co možná nejnižší ceny za volání a SMS, bez ohledu na momentálně zvýhodněné ceny přístrojů nebo slevy hovorného. Kupříkladu zákazník, který protelefonuje měsíčně 300 minut a za stejnou dobu pošle 200 esemesek: když se nechá zlákat Oskarovou Nadupanou sadou, v rámci níž má půl roku každý měsíc deset minut zdarma bez paušálu, zaplatí celkem za dva roky - včetně ceny telefonu - více než jednapadesát tisíc korun. Pokud však změní po půl roce tarif, který je součástí sady Rozjezd Naplno, za vyšší 300 Naplno, ušetří téměř dvanáct tisíc korun. Dva roky provozu mobilu ho přijdou na necelých 40 tisíc korun, měsíční úspora by tak činila zhruba šest set korun. A jestliže se rozhodne už od začátku pro paušál 300 Naplno s dotovaným telefonem, tedy pro běžnou nabídku, budou ho stát Oskarovy služby ještě zhruba o pět tisíc korun méně, necelých pětatřicet tisíc korun. U T-Mobilu se zase může lidem, kteří hodně telefonují, vyplatit spíše než nabídka s dotovaným telefonem zvýhodněná služba HIT. Tedy sleva na hovorném a esemeskách pro zákazníky, kteří se vzdají levnějšího přístroje. Telefon si pak může koupit, obvykle levněji než za plnou cenu u operátora, například v internetovém obchodě. Navíc bude mít k dispozici neblokovaný přístroj, který může využít i pro SIM kartu konkurence.

Převod může přijít draho

Před Vánocemi rozhoduje vedle ceny také snadnost nákupu. Mobilní telefony se totiž pořizují často jako dárek - překvapení. U předplacených sad Twist, Go a Oskarta není problém, kupují se anonymně. Jejich provoz však bývá dražší. Pořídit telefon s tarifem, s levnějším hovorným i SMS bývá složitější. Kupuje se totiž na jméno a operátor může chtít předem vratnou zálohu, například Oskar tisíc nebo dva tisíce korun podle tarifu, T-Mobile pět set korun. Za převod na jiného majitele si pak operátor naúčtuje poplatek, a to i tisíc korun. Potíž s administrativou lze řešit koupí předplacené sady s tím, že si ji obdarovaný může převést na tarif. Ale opět to nemusí být zadarmo. Poplatek za převod se může pohybovat podle operátora a typu zvolené služby od sta do dvou tisíc korun. Převést službu zdarma z majitele na majitele (nikoli tedy z předplacené karty například v rámci své vánoční nabídky Nadupaná sada Oskar, a to do šesti měsíců od koupě.

Každá prodejní akce nemusí být výhodná.

***

ceny neblokovaných telefonů v internetovém obchodě

Siemens A57: 2099 korun

Siemens CT 65: 4699 korun

Siemens C65 (MMS, foto): 4499 korun

Nokia 3100: 3399 korun

Nokia 3410: 1999 korun

Nokia 2300: 2999 korun

Nokia 3510i: 2699 korun

Nokia 6100: 4699 korun

Samsung X450: 5148 korun

SonyEricsson T610: 4999 korun

SonyEricsson T630: 6199 korun

Motorola C550: 3499 korun



Zdroj: MF DNES, Klára Mandausová-Drašnarová