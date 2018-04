Na jaře zlevníme roaming, tvrdí šéf T-Mobile

Šéf T-Mobile Rene Oberman řekl o víkendu v rozhovoru pro německé noviny Welt am Sonntag, že během jara operátor sníží roamingové sazby. "Nepotřebujeme k tomu žádnou regulaci," řekl Oberman podle agentury Reuters.

Zástupci české pobočky ale žádné velké slevy neplánují. "V nejbližší době úpravu cen na lokální úrovni nezvažujeme," řekla nám Martina Kemrová z T-Mobile.

Operátor v České republice už roaming trochu zlevnil. V lednu přišel T-Mobile s nabídkou Cestovatel, která platí pro volání v devíti zemích. Cestovatel zpoplatňuje volání jednorázovým sestavovacím poplatkem a cenou blízkou místnímu hovoru za minutu. - více zde...

Německý ředitel ale evidentně narážel na poslední informace z ústředí Evropské unie. Na začátku února navrhla Viviane Redingová, eurokomisařka pro telekomunikace, aby si operátoři účtovali obdobné poplatky za národní i mezinárodní hovory. - více zde...

Roamingové poplatky jsou typicky vyšší pro hovory mimo národní sítě. V říjnu 2005 sdělila EK, že zákazník britského O2, volající z Portugalska v rámci roamingu by zaplatil 3.45 euro za 4 minuty hovoru. Zákazník Vodafone by zaplatil 4.40 euro za stejný hovor jinému zákazníku Vodafone nebo 5.81 euro za hovor do jiné sítě.

Evropský regulátor se také zabývá samostatnými stížnostmi proti Vodafone, T-Mobile a O2 pro údajné zneužívání dominantního postavení na trhu a předražování mezinárodních roamingových hovorů. - více zde...

EK může společnostem uložit pokutu do výše 10 procent celosvětových ročních tržeb za porušení pravidel hospodářské soutěže.