Na Invexu začal baťůžkářský den pro veřejnost

Nazačal baťůžkářský den pro veřejnost. Mládeže je tu neúrekom. Pokud přesto razíte na Invex, může vás zaujmout náš stánek v G1, kde jsou i operátoři a také to, že z Oskarbudek po výstavišti si můžete objednat produkty Oskaru a budou vám do budky doručeny do 6 minut.