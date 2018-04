Na Invexu byl k vidění Siemens A35/36 a také SL45

Na své si tedy přijdou jak ti "obyčejní" telefonisté, kterým stačí zkrátka "dovolat se", tak i ti movitější a značně náročnější uživatelé mobilních telefonů. Pokud tedy patříte k první skupině, je tu pro vás Siemens A35/36. Jste-li spíše mobilním labužníkem a máte chuť a možnost do telefonu investovat kulantnější sumičku, měli byste vážně zauvažovat nad koupí modelu Siemens SL45.

Siemens A35/36

Řadí se mezi naprostý standard v kategorii low-endových telefonů. Oba dva modely jsou stejné. Jediný rozdíl je v tom, že model A35 má vyměnitelný přední panel okolo displeje. Telefon je duální. Lze jej tedy použít v sítích GSM 900 MHz / 1800 MHz. Jeho rozměry jsou 118 x 46 x 28 mm (Výška x Šířka x Hloubka) a hmotnost 120 g. Na jedno nabití by vám baterie měla vydržet zhruba tři dny, což je v dnešní době u mobilních telefonů průměrná hodnota. Telefon disponuje hodinami, datem a budíkem. A35/36 sice nemá interní telefonní seznam, ale nabízí možnost uložit do telefonu osm čísel. Model A36 bude k dostání na našem trhu od listopadu 2000. Zatím však pouze v prodejních sítích RadioMobilu. A35 (s vyměnitelným krytem) se dočkáme až na Nový rok a spolu s telefonem dostanete také čtyři různé výměnné kryty. Siemens A35/36 bude u nás k dostání ve dvou barvách - černé a modré. Cena obou modelů je předběžně stanovena na 5 tisíc korun. Příslušenství je kompatibilní s předchozími typy C, S 25/35. Do půl roku by se na našem trhu měli objevit také verse A35i, A36i se zabudovaným WAP (Wireless Application Protocol) prohlížečem. Další informace o Siemensu A35/36 jsou zde.

Siemens SL45

V polovině září byl v Benátkách na filmovém festivalu poprvé slavnostně představem nový Siemens SL45, který je na hony vzdálen předchozímu typu. Již na první pohled je jasné, kam tento telefon zařadit. Jednoznačně Hi-tech kategorie. Vzhledově nepřipomíná žádný s předchozích typů. Bez nápisu "Siemens" nad displejem byste jen stěží uhodli výrobce. Telefon je to velmi malý a lehký s opravdu vyvedeným designem. Rozměry jsou 105 x 42/46 x 17 mm a hmotnost 88 g. Povrh SL45 je kovově stříbrný. V ovládání telefonu je nové kurzorové tlačítko. Výdrž Lithium-Iontové baterie by měla být okolo tří dnů. Telefon podporuje technologii WAP (verze 1.1), datové a faxové přenosy, disponuje IrDA portem a hardwarovým modemem. Interní paměť telefonu umožní uložit až 500 telefonních čísel a 100 SMS zpráv. Úplnou novinkou je však implementace MP3 přehrávače a digitální hlasový záznamník. Součástí základního balení bude kromě telefonu také "Multimediální" karta, což je vlastně čip velikosti SIM karty o kapacitě 32MB. Na tuto kartu lze uložit 35 - 45 minut (podle zvolené kvality) hudebního záznamu ve formátu MP3. Na levém boku telefonu jsou tlačítka, sloužící k následné reprodukci záznamu (play, stop, repeat, ap.). Hlasový záznamník nabízí až pět hodin poznámek, z toho maximální délka jednoho souvislého záznamu je 20 minut. Kromě telefonu a již výše zmíněné "Multimediální" karty jsou v ceně zahrnuta sluchátka, CD se softwarem pro datovou komunikaci a stojánková nabíječka, sloužící zároveň jako propojovací rozhraní mezi telefonem a počítačem. Siemens SL 45 se na našem trhu objeví v prosinci a jeho cena se bude pohybovat kolem 22 tisíc. Více informací o SL45 čtěte zde.

Pokud jste si tedy oblíbili právě značku Siemens, obě novinky pro vás rozhodně mohou být (když už ničím jiným) alespoň důvodem k zamyšlení. Především SL45 je velmi zajímavým a originálně řešeným typem telefonu, který má ty nejlepší předpoklady k tomu, aby se stal se hitem mezi mobily.

Siemens dal opět najevo, že s ním do budoucna rozhodně můžeme počítat. Svými novými produkty opět upevnil své postavení jednoho z vůdčích výrobců mobilních telefonů na trhu.