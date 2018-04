Na internetu se objevily podvodné stránky Unicreditu. Pochází z Česka

Phishing (někdy převáděno do češtiny jako rhybaření) je podvodná technika používaná na Internetu k získávání citlivých údajů (hesla, čísla kreditních karet apod.) od obětí útoku. Jejím principem je rozesílání e-mailových zpráv, které se tváří jako oficiální žádost banky či jiné podobné instituce a vyzývají adresáta k zadání jeho údajů na odkazovanou stránku. Tato stránka může například napodobovat přihlašovací okno internetového bankovnictví a uživatel do něj zadá své přihlašovací jméno a heslo. Tím tyto údaje prozradí útočníkům, kteří jsou poté schopni mu z účtu vykrást peníze. Zdroj: Wikipedia.org Obecně platí, že žádná banka nežádá klienty prostřednictvím e-mailů o zaslání přihlašovacích údajů do internetového bankovnictví ani PINů platebních karet či dalších podobných ůdajů. V případě, že se na vás někdo s podobným dotazem obrátí, jde s největší pravděpodobností o podvod a měli byste okamžitě kontaktovat svoji banku. Stejně tak je nepravděpodobné, že by některá ze seriózních bank přesunula své servery na domény označené pouze IP adresou a nikoli doménovým jménem.