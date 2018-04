Na internetu nejčastěji hledáme slovo Nokia

(ČIA) - Nejčastěji vyhledávaným výrazem na webu za rok 2001 v Česku je podle internetového vyhledávače Search.Quick.cz slovo "Nokia". Tento katalogový a fulltextový vyhledávač pravidelně sleduje to, co vyhledávač nenašel a co uživatelé chtějí najít. Vyhledávací stroj sestavuje na základě požadavků pravidelné měsíční žebříčky, z nichž byl potom sestaven žebříček za celý loňský rok. ČIA o tom informovala Jana Voňavková ze společnosti Internet OnLine (IOL), která vyhledávač Search.Quick.cz provozuje.

Důvodem proč je slovo "Nokia" nejvyhledávanějším slovem na tuzemských internetových stránkách, je pravděpodobně snaha najít informace o některém z celé řady mobilních telefonů, které firma Nokia uvedla na český trh. Další skupina uživatelů internetu zase hledá obrázky a melodie určené pro tyto telefony. Na druhé příčce se umístilo slovo "pohlednice", které zaznamenalo největší zájem v době před vánočními svátky. Třetí skončilo slovo "celebrity", což podle Voňavkové nasvědčuje tomu, že většina lidí hledá za tímto slovem hlavně fotografie a bulvární informace a internet jejich poptávku dokáže uspokojit nejlépe.

Další místa obsadily podle pořadí slova: sms, loga, mp3, hry, jízdní řády, warez, pokemon, seznamka, logo, reality, počasí a telefonní seznam.