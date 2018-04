Na internet v obcích dostanete dotaci, říká ministryně Bérová

Dana Bérová má za sebou práci ředitelky sekce e-Government na MI. Jako náměstkyně ministra byla zodpovědná za projekty využívání informačních technologií ve veřejné správě (např. Portál veřejné správy). Stejně tak za oblast mezinárodní spolupráce především ve vztahu k Evropské unii. V dubnu pak byla při sestavování nové vlády jmenována ministryní informatiky.

V první části rozhovoru jste se ptali především na to, kdy bude internet za tři stovky? Jestli je ministryně vdaná? Kdy budeme moci vyřizovat veškeré papírování na úřadech elektronicky? Otázky se samozřejmě nevyhly ani situaci v Českém Telecomu.

V druhé, off-line, části rozhovoru se můžete dozvědět něco o softwareových patentech a postupu levného internetu do malých města obcí.

[Jiri Dobry] (105124) Jaký je Váš názor na "softwarové patenty"?

Zatím se na evropské úrovni nestalo nic, co by měnilo pravidla dosud platná v ČR. Diskusi v EU ale pozorně sledujeme a konzultujeme s odbornou komunitou.

[who] (105133) hezky den, docela me prekvapil vas vyrok, (i byvaleho pana ministra) ze PVS neni vlastne web docela bych byl rad abyste mela poradce kteri sve praco rozumi, ale pokud toto reknete pak sve praci vasi poradci nerozumi, pokud je to vas napad, pak nerozumite teto problematice vy prosim aby se lide vyjadrovali k tematum kterym rozumi, kazdy patlal ktery slepi web pomoci nakeho WYSIWYG editoru si mysli ze uz umi delat weby, ale neni to tak, a je to daleko daleko slozitejsi vec!!

Buďte konkrétní. Portál se přece od ostatních www stránek liší, a to svojí transakční částí, podatelnou, přes kterou je možné přímo se státem oficiálně komunikovat, a která od firem přijala dnes už více než milion a půl elektronických podání důchodových listů. Počítá se s integrací dalších elektronických služeb.



[Dvořák Miloš] (105134) Chystáte nějaký krok, kterým by se levný internet dostal i na vesnice a nejen do měst???

Již dnes mohou menší obce a jejich sdružení žádat o podporu na výstavbu infrastruktury z prostředků Evropské komise. Více informací najdete na www.mmr.cz nebo je možné se obrátit na pracovníky odboru evropské integrace na MI pro přesnější informace.

[Rostislav Mazour] (105135) Dobrý den, zajímalo by mne zda nějakým způsobem může vaše ministerstvo či telekomunikační úřad nastavit lepší podmínky pro Dial uppaře. Mám na mysli připojení přes pevnou linku(vytvoření paušálu či?) Díky

Regulátorem telekomunikačního trhu je Český telekomunikační úřad, který je ovšem a musí být na ministerstvu nezávislý. My do jednání o zavedení paušálu vstoupit nemůžeme, ani nemůžeme nutit operátory, aby takovou službu zavedli. Naším úkolem je nastavovat – legislativní - pravidla, která nebudou bránit konkurenci a povedou k rozvoji nabídky a kvality služeb. O to se snažíme a k tomu by měl vést nový zákon o elektronických komunikacích, který platí od 1. května.



[Lukáš] (105140) Dobrý den, rád bych se zeptal na mnoho věcí, ale tak alespoň krátce: 1) hodláte i nadále pokračovat v protlačování internetu ZADARMO v městských knihovnách, čímž se podílíte na defacto nekalé soutěži oproti soukromým internet. kavárnám? (Knihovna má veškeré zařízení, platy, SW atd plavcené z našich daní, kdežto soukromník ty daně musí platit - dnes dokonce i když nevydělá - např. telecom, když "nevydělá" dostává dotace - pozor, ale přitom je v zisku!) 2) ne že bych souhlasil s útokem na ředitele ČTelekomu, ale nemyslíte si, že takováto nálada a tím následné vyústění v takovýto zavrženíhodný útok mohla mít za následek ta skutečnost, že o5 z našich daní jsou vypláceny nehorázné platy, odměny, reklama atd. u takovýchto polostátních podniků ? 3) co říkáte (tak to navazuje i na předešlý bod) na stav, kdy polostátní a státní podniky, které mají na starosti např. infrastrukturu státu - měst - obcí mají honosná sídla, ohromné platy ve vedení, nablýskaná každé 4 roky nová auta, ALE PŘITOM JIMI SPRAVOVANÉ např. silnice jsou v dezolátním stavu ...? 4) a opět viz výše - není vám lůíto vyhozených peněz na MI např. za obludně reklamou podporovaný projekt školení na internet, kdy např. soukromník, který má internet. kavárnu a zkušenosti projeví zájem, a de fakto je vše uděláno tak, aby neměl šanci se do tohoto projektu zapojit - o5 peníze jen PRO NĚKOHO ?!! ....... ......

Ano, v připojování veřejných knihoven k internetu budeme pokračovat, mimo jiné proto, aby knihovny mezi sebou a se čtenáři dálkově komunikovaly. Knihovny poskytují v první řadě jiné služby než internet, nemyslím si, že to ohrozí Vaše podnikání. Telecom žádné dotace nedostává a platy manažerů Telecomu nejdou z našich daní, mimochodem stát svůj podíl v Telecomu prodal. Zmiňujete „obludně reklamou podporovaný projekt školení na internet“, máte asi na mysli dotace na kurzy Národního programu počítačové gramotnosti. Dotační řízení vypisujeme vždy jednou za rok, letos to bude opět na podzim. Nevím, z jakého důvodu – pokud jste o dotace žádal – komise vaši firmu nevybrala, o dotace se každopádně mohou ucházet i soukromé společnosti.

[Nehasil Jan ] (105144) "I zadáním www.portalverejnespravy.cz se na PVS dostanete." Vaše odpověď před chvílí na mojí otázku. Tak mi prosím ukažte přesně jak. Že bych měl vadný prohlížeč, jak mi tvrdí občas p. Zelenková u oddělení PVS. Opravdu mě zajímá jak se dostat z dané URL na PVS.

Doména portalverejnespravy.cz by měla fungovat, proto jsem Vám tak odpověděla, ale máte pravdu, v současné době, jak potvrdili kolegové, se na ní pracuje. Nebude to však dlouho trvat.

[Soudce] (105146) Dobrý den, paní ministryně, považuje za svůj úkol také zajistit to, aby Česká pošta doručovala soudní písemnosti způsobem, který je pro doručování soudních písemností stanoven zákonem, a tím nedocházelo k zbytečnému prodlužování soudních řízení ? Jinými slovy, budou pošty na soudních obálkách vyplňovat všechny rubriky, ukádat písemnost tam, kde stanoví zákon, odtrávat z obálek chlopeň s výzvou ap. ? Děkuji za odpověď.

Problém je složitější, jde o podobu soudních doručenek, která neodpovídá pravidlům, podle kterých doručuje Česká pošta. Řešili jsme to s Ministerstvem spravedlnosti ještě před tím, než vydalo příslušnou vyhlášku, naše doporučení však bohužel nerespektovali. Doručování funguje, systém je však zbytečně těžkopádný.

[Honza] (105153) Dobry den, zajimal by me vas nazor na posledni kroky CTU (soubor regulacnich zmen ktere CTU vypustil po privatizaci CTc). Domnivate se ze tyto zmeny prispeji k rozsireni pouzivani internetu v cesku (zejmena technologie xDSL) ? Mam totiz neodbytny pocit ze se stane presny opak -> zdrazovani -> utlum rozvoje broadbandu. Hodlate na CTU vyvijet v tomto smeru nejaky zkutecny tlak?



ČTÚ je ze zákona i podle pravidel platných v celé EU na ministerstvu nezávislý, pokud bychom vyvíjeli nějaký nátlak, jak navrhujete, se zlou bychom se potázali. Věřím, že případné zdražení broadbandu bude pouze dočasné. Jeho rozvoj bychom rádi ze strany státu podpořili už zmíněným broadbandovým fórem a dotacemi.

[Milena] (105155) Paní ministryně, chtěla jsem se zeptat, zda máte nějakou přesnou představu o tom, které profese u nás nejméně ovládají výpočetní techniku a co s tím hodláte dělat ….

Podle rozsáhlého výzkumu, který právě pro ministerstvo provádí agentura STEM/MARK, mají nejnižší počítačovou gramotnost lidé se základním vzděláním a zástupci nekvalifikovaných profesí, naopak nad průměrem se pohybují například právníci, profesoři, ale i policisté nebo státní úředníci. Podrobné informace o výstupech z výzkumu najdete na adrese dialogin.cz pod jménem a heslem micr-press, press214. Pro začátečníky je tu Národní program počítačové gramotnosti, ministerstvem dotované dvouhodinové kurzy základů práce s počítačem a internetem. Jejich cílem je hlavně pomoci překonat strach z nových technologií.



[Pavel] (105159) Dobrý den paní ministryně. Nevím jak Vám ale mě se zdá celé ministerstvo jako přežitá trafika k nulovým efektem. Copak k tomu abychom měli rychlý internet potřebujeme VELICE drahé ministerstvo ?. Nepotřebujeme protože stejně nic nezmůže. Stačil by malý úřad. Celé to ministerstvo byl jen výmysl aby tak US dostala nějaké křeslo. Vím že budete mít zcela opačný názor ale pokuste se podívat co pro národ děláte. Moc přínosného to není.

Rolí MI rozhodně není zajistit, abyste měl rychlý internet. Ministerstvo vzniklo jen sloučením již mnoho let existujících úřadů, Úřadu pro veřejné informační systémy, odborů dříve na Ministerstvu dopravy a spojů a na Úřadu na ochranu osobních údajů. Neobjevilo se tedy nic nového ani dražšího, rozhodně však mnohem efektivnějšího. Úkolů MI je mnoho, hlavní jsou v oblasti legislativy, umožňující rozvoj informační společnosti a nových technologií. Připravených zákonů a úprav jsou za námi desítky. Pro občany jsme připravili i mnoho dalších užitečných projektů – Portál veřejné správy, Národní program počítačové gramotnosti, zapojení do programů EU, kde pomáháme získávat peníze českým firmám a mohla bych takhle popsat ještě několik stran. Myslím, že bychom mohli být rádi, kdyby byly všechny české úřady alespoň tak levné a efektivní jako MI.

[Petelda] (105160) Dříve se mluvylo o snížení DPH pro vysokorychlostní internet. Je to stale aktualní?

Bohužel pravidla Evropské komise již takové snížení neumožňují a ministři financí se dohodli, že o změnu pravidel nebudou usilovat, což je mi osobně líto, zástupci MI ve vyjednávacích týmech se opravdu snažili.

[Martin] (105161) Kolik lidi, prosim, pracuje na Vasem ministerstvu? Dekuji

164

[Pavol ] (105162) Dobrý den paní mistryně. Zajímalo by mně jaký ja Váš názor na široce diskutovanou problematiku softwar. patentů v EÚ..Děkuji

Odpověď výše.

[Stannley] (105163) Prosím, uveďte adresu, kde lze nalézt Váš životopis. Děkuji.

Na www.micr.cz.

[Pavel] (105164) Dobrý den paní ministryně, 1)máte představu jakým směrem se bude u nás vyvíjet cena za připojení vysokorychlostního internetu, 2)jsou ceny za připojení k internetu u nás srovnatelné s cenami členských států EU? Děkuji

Doufám a lze předpokládat, že budou klesat. Kabelové televize už dnes nabízejí broadband za 500,- měsíčně, konkurence roste a doufám, že poroste i poptávka. Jde o to, aby měl vysokorychlostní internet co nabídnout. Ceny jsou u nás téměř totožné, ovšem kupní síla je slabší, ostatně stejně jako u jiného zboží.

[Josef Šampalík] (105165) Kdy bude možné podávat žádosti o výměnu řidického průkazu elektronické podobě?

To je otázka pro ministra dopravy.

[David Mareček] (105166) Vážená paní ministryně, do jaké míry můžete ovlivnit nekoncepční a neefektivní zadávání zakázkových informačních systémů jednotlivými ministerstvy. Prosím Vás o reálnou odověď. Děkuji a přeji hezký den.

Míříte k Rámcové smlouvě s Českým Telecomem? Vyprší příští rok a my připravujeme návrh postupu, jak se s jejím ukončením vypořádat.

[Jaroslav Beneš] (105167) Přeji dobry den, Pani ministrine bude nejak stat reagovat na firmy ktere chteji uvest na trh "levne" pocitace? Notebook za 6000 Kc, stolni pocitac v podobne cenove relaci ? Mam na mysli podporu "gramotnosti" informacinich technologii - odpisy na danich ?

Daňové odpisy se bohužel nepodařilo prosadit a nová vláda už na to nebude mít dost času.

[Jan Voslař] (105168) Budete postupovat proti rozhodnutí ČTU, který umožnil Telecomu zrušení starých tarifů a tim faktické zdražení? Domnívám se že v programovém prohlášení vlády je uvedena podpora internetu, zejména vysokorychlostního. Zrušení kombinace nejlevnějšího tarifu (Home mini) a ADSL jistě povede ke snížení zájmu o Broadband. Argumentace že Home mini je určena pro sociálně slabé neobstojí. Znamená to že kdo si chce pořídit ADLS požaduje jakýsi luxus a měl by si tedy připlatit?. Děkuji za odpověď.

O vztahu MI a ČTÚ výše. Vaše otázky by měl zodpovědět ČTÚ.



[Lubomír Vlček] (105169) Dobrý den paní ministrině. Chtěl bych se zeptat, jestli MIČR nebo vláda koneně uvažuje o podpoře rozšírení rychlého internetu mezi obyvatele ČR. Mám tím namysli např. zavedení bezdrátového internetu, který by poskytovaly obce. Bydlím ve měste, kde žije přibližně 10 tisíc obavatel a nabídka slušně rychlého internetu za přiměřenou cenu je zcela nereálná. Znám však případy, kdy i na malé vesnici funguje rychlá sít za velmi malý peníz. Nechápu potom, proč to takhle nemůže existovat i jinde. Kde je ten zakopaný pes?

Zakopaný pes je v té konkrétní obci. Stát nemůže a ani nechce rozhodovat za samosprávu a občany. Když ale obec chce, může např. požádat o podporu projektu bezdrátového internetu na Ministerstvu pro místní rozvoj ze strukturálních fondů EU a mnoho obcí už to udělalo. Více na www.mmr.cz.