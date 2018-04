Na internet s mobilem – jak vybrat datový tarif

Situace kolem mobilního datového připojení je v Česku hodně odlišná od západní Evropy. Vzhledem k poměrně velkému otálení tehdejšího Českého Telecomu se zaváděním ADSL se mobilní operátoři chopili příležitosti a začali nabízet připojení k internetu za paušál. Získali tím spoustu zákazníků, kteří by za normálních okolností pro domácí připojení používali pevnou linku. Možná i proto je Česko zemí s nejrychleji klesajícím počtem pevných linek na světě. Ostatně, této situaci jsme se podrobněji věnovali už několikrát (například zde zde .)

V západní Evropě je něco podobného vlastně nepředstavitelné, většina mobilních operátorů nabízí pro domácí připojení ADSL, které prodává pod svojí značkou. Tarify pro mobilní připojení jsou pak určeny spíše pro práci na cestách. V Česku nabízí ADSL pochopitelně Telefónica O2 a nedávno se k ní přidal i T-Mobile. Na rozdíl od západní Evropy ovšem oba operátoři nabízejí tarify, které se dají použít i pro domácí připojení. Platit paušál za pevnou linku jen kvůli internetovému připojení se totiž každému nechce.

Jaké rychlosti můžete zařadit

Upřímně řečeno, ony se mobilní sítě pro domácí připojení k internetu zrovna nehodí. I v nejlepším případě se totiž můžeme dnes v Česku připojit rychlostí kolem 1,5 Mb/s. Nejvyšší rychlost připojení nabízí HSDPA, současné telefony zvládnou až rychlost 7,2 Mb/s. Jenže to je jen teorie, tuto technologii nabízí ve své síti pouze Telefónica O2. Ta sice nedávno – údajně – zrušila omezení rychlosti na 1,8 Mb/s, nicméně v praxi se to nijak výrazně neprojevilo. Při testech jsme se dostali výrazněji nad 1 Mb/s jen výjimečně a obvykle jsme se pohybovali kolem této magické hranice.





Druhá v pořadí – co do rychlosti – je CDMA EV-DO Rev. A kterou nabízí opět Telefónica O2 a U:fon. V obou případech by měla být maximální rychlost 3,1 Mb/s, v realitě se ale obvykle rychlost připojení pohybuje pod hranicí jednoho megabitu. Pro práci na cestách je to více než dostatečné, ale na doma už dnes trochu málo. Starší verzi CDMA, tedy EV-DO Rev. 0, nabízí jen Telefónica O2, tam je maximální rychlost 2,4 Mb/s, přičemž prakticky není rozdíl v rychlostech obou revizí (na downlinku) v Česku příliš patrný.

Pomyslná třetí příčka teoretických rychlostí patří specialitce T-Mobile v podobě Internet 4G, což je jen marketingový název pro technologii označovanou jako UMTS TDD. Její teoretická rychlost je vyšší, T-Mobile ale omezuje připojení na 1 Mb/s, reálná rychlost se obvykle pohybuje zhruba na úrovni CDMA.

Pak už následují technologie, se kterými se lze běžně setkat v obyčejných mobilních telefonech. S výjimkou HSDPA, pro všechna ostatní připojení jsou totiž třeba speciální modemy či terminály. V hitparádě rychlostí pak následuje klasické 3G, tedy něco, co se označuje jako WCDMA nebo UMTS FDD. Tato technologie nabízí rychlost připojení 384 kb/s a opět ji najdete jen v síti Telefónica O2. Hned za 3G následuje EDGE s rychlostí až 236,8 kb/s, přičemž praktické zkušenosti ukazují rychlosti spíše pod 200 kb/s. EDGE nabízí O2, T-Mobile i Vodafone.





Za EDGE stojí co do rychlosti technologie CDMA 1xRTT, kterou nabízí U:fon jako U:fonův internet. Ta nabídne připojení reálně kolem 80 kb/s, byť teoreticky je to zhruba dvojnásobně. I tady se hovoří o Rev. 0, to by znamenalo vyrovnání se rychlosti 3G. Bohužel pro Rev. 0 nejsou zatím dostupné terminály. Úplně nejníže stojí technologie, kterou to vlastně všechno začalo – GPRS. Právě na ní se objevila první neomezená data a spousta lidí si tento tarif začala pořizovat i pro domácí připojení. Umíte si dnes představit, že se o rychlost maximálně 85,6 kb/s dělilo několik počítačů v domácnosti? Reálná rychlost tohoto připojení se pohybuje kolem 50 kb/s a nabízí ho O2, T-Mobile i Vodafone. Velkou výhodou GPRS je dostupnost všude, kde je mobilní signál. Více se o jednotlivých technologiích můžete dočíst v článku Martina Zikmunda.

Slabiny mobilních připojení

Právě pokrytí je v Česku asi největší slabinou všech mobilních datových připojení. Kromě již zmíněného GPRS totiž operátoři s pokrýváním území hodně šetří. Snad jen T-Mobile v poslední době hodně zatlačil na pokrytí EDGE, které má tak trochu nahrazovat nepříliš úspěšné UMTS TDD, obě technologie se skrývají pod Internet 4G. Naopak O2 s pokrytím EDGE skutečně hodně šetří, Vodafone, pro nějž je to vlastně jediná možnost datových přenosů, nabízí EDGE hlavně ve větších městech.





Mizerná situace je s 3G i HSDPA, které najdeme jen v největších městech. HSDPA je dokonce dostupné jen v Praze a Brně, což je třeba ve srovnání se Slovenskem opravdu ostudné. Co do pokrytí je na tom relativně nejlépe CDMA, tady jasně vítězí O2, i když U:fon se snaží náskok u této technologie stáhnout.





Právě CDMA ale odhaluje další velkou slabinu mobilního připojení – reálné rychlosti totiž velmi závisí jednak na síle signálu, jednak na počtu uživatelů současně připojených na konkrétní základnovou stanici. Když budete tedy připojeni k nějaké hodně vytížené BTS, může vaše reálná rychlost klesnout z megabitů na desítky kilobitů. Přitom oba čeští CDMA operátoři provozují své sítě na relativně nízké frekvenci (430, resp. 450 MHz), takže k pokrytí území jim stačí zhruba desetkrát méně základnových stanic než u GSM. Z toho ale zároveň logicky plyne, že na jednu BTS bude připojeno mnohem více uživatelů. Zejména v začátcích obou českých CDMA sítí byl tento jev více než patrný.

Jaký tarif vybrat

Pokud chcete připojení pro práci na cestách a budete ho opravdu potřebovat jen výjimečně, možná se i obejdete bez datového tarifu. Prakticky všechny dnešní telefony zvládají GPRS a platí se nikoli za dobu připojení, ale za přenesená data. Počítejte ale s cenou mezi 0,03 Kč až 0,05 Kč za kB, což nemusí být zrovna málo. Pokud to ale s připojením myslíte vážně, sáhněte po nějakém z neomezených datových tarifů. Pak nebudete muset úzkostlivě počítat, kolik dat jste přenesli. Pokud sáhnete po základním tarifu O2 nebo Vodafone, získáte navíc možnost připojit se nejen z počítače, ale i telefonu. U T-Mobile je potřeba pro podobnou možnost sáhnout po Internet Standard.

Pomalé připojení pro šetřílky

Pokud se vám za internetové připojení nechce dávat moc peněz, budete se muset spokojit s menší rychlostí. Nejnižší cenu nabídne U:fonův internet, který měsíčně přijde na 237 Kč. Počítejte ale s přenosovými rychlostmi mezi 40 až 80 kb/s a také s 1GB FUP limitem, což není zrovna mnoho. Ačkoli při rychlosti připojení to zase nebude až takový problém. Dobrou volbou pro méně intenzivní využívání může být také Připojení na dlouho od Vodafone, které nabízí paušál odstupňovaný podle množství přenesených dat. Pokud tedy vystačíte s 15 MB, zaplatíte jen 200 Kč, to je ale opravdu hranice dostačující jen pro prohlížení stránek na telefonu. Při překročení této hranice je pásmo 45 MB za 500 Kč a nad tuto hranici zaplatíte 750 Kč.

Podobně jako u U:fona ani u zbývajících dvou mobilních operátorů nelze nejlevnější varianty připojení využít pro připojení z mobilního telefonu. Telefónica O2 nabízí jako nejlevnější variantu připojení Internet Mobil 256, který za 474,81 Kč měsíčně nabídne připojení prostřednictvím CDMA rychlostí až 256 kb/s. Stejnou rychlost nabídne T-Mobile u svého tarifu Internet Basic za 474,81 Kč na technologii Internet 4G (UMTS TDD).

Tarif O2 Internet Mobil 256 T-Mobile Internet Basic U:fonův internet Vodafone Připojení na dlouho Cena 474,81 Kč 474,81 Kč 237 Kč 200 Kč až 750 Kč Maximální rychlost (kb/s) 256 256 153 236,8 Technologie CDMA UMTS TDD CDMA EDGE

Připojení pro běžnou práci

Nechcete-li se spokojit s nižší rychlostí, bude vhodnější místo základních tarifů podívat se trochu výše. Výhodné je, že v této kategorii najdete i tarify, které vás nebudou omezovat jednou použitou technologií – sem patří Internet Standard od T-Mobile a Internet Mobil 512 Plus od O2. Tyto tarify dovedou kombinovat připojení přes klasický mobilní telefon (EDGE) s datovým připojením přes CDMA (Telefónica O2) a UMTS TDD (T-Mobile). V případě O2 je k dispozici i klasické 3G, v obou případech ovšem budete potřebovat buď dvě samostatná zařízení (modem, mobil), nebo některé kombinované zařízení. V případě O2 je to modem Anydata ADU-630WH, u T-Mobile 4G Combi karta.

Pokud chcete ušetřit a nechcete používat žádné další přídavné zařízení, můžete sáhnout u O2 po tarifu O2 Internet Mobil 384 za 653,31 Kč, který nabídne připojení přes klasické mobilní sítě, tedy od GPRS přes EDGE po 3G. Používat tak můžete běžný mobilní telefon, v domácích podmínkách lze samozřejmě sáhnout i po modemu.

V minulém týdnu představil Vodafone nový tarif Připojení na stálo, který přijde na 650 Kč. Vyplatí se tedy všem, kteří s tarifem Připojení na dlouho překračují hranici 45 MB přenesených dat. Jistým problém může být hranice FUP na 3 GB měsíčně. Navíc Vodafone zatím nemá 3G, a ačkoli koupil licenci, nechce se mu do zákazníků investovat. Proto lze v lepším případě použít EDGE s rychlostí kolem 80 kb/s.

Tarif O2 Internet Mobil 384 O2 Internet Mobil 512 Plus T-Mobile Internet Standard Vodafone Připojení na stálo Cena 653,31 Kč 831,81 Kč 831,81 Kč 650 Kč Maximální rychlost (kb/s) 384 512 512 236,8 Technologie EDGE/3G EDGE/3G/HSDPA/CDMA EDGE/UMTS TDD EDGE

Rychlost za všechny prachy

Rychlosti kolem 0,5 Mb/s jsou naprosto dostatečné pro běžnou práci na cestách. Jakmile se ale dostanete do situace, že musíte pracovat s multimédii, ukážou se tyto rychlosti jako příliš nízké. Pak bude nutné sáhnout po nejvyšších tarifech, které nabídnou maximální dostupné rychlosti. Pochopitelně ale také za nejvyšší ceny. Může se tak stát, že měsíční paušál bude téměř srovnatelný s ADSL i se započítáním nákladů na pevnou linku. Nejlevnější ADSL přijde totiž na 830,62 Kč (s tarifem O2 Mini), a přitom nabídne připojení rychlostí 2 Mb/s. To sice v realitě znamená něco kolem 1,4 Mb/s, i tak je to ale obvykle výrazně více než u mobilního připojení.

Nejvyšší tarify jsou tak vhodné hlavně pro ty, kteří potřebují na cestách opravdu pracovat, případně se připojují na více místech. Zřejmě nejpohodlnější je připojení O2 Internet Mobil 1024 Plus, které přijde na 1 069,81 Kč. Za tuto cenu ale získáte možnost připojovat se přes technologii CDMA i 3G/HSDPA. Teprve když žádná z rychlých technologií není k dispozici, musíte přejít na GPRS. Je škoda, že dodávaný modem nezvládne EDGE, takže pád z 3G je opravdu citelný. Podobnou volnost nabízí i tarif Internet Premium od T-Mobile, ten zase kombinuje UMTS TDD a EDGE/GPRS. Tento tarif je o něco dražší, přijde na 1 188,81 Kč, a navíc chybí podpora 3G. Pokrytí UMTS TDD je výrazně lepší než u HSDPA, ale trochu zaostává za CDMA.

Poslední možností rychlého připojení v Česku je U:fonův fofr internet, který nabízí připojení přes CDMA EV-DO Rev. A. Po problémech koncem minulého roku, o kterých jsme vás informovali, se situace v U:fonově síti o něco zlepšila. Aspoň to potvrdily naše testy a svědčí o tom i statistiky na serveru Rychlost.cz. Výhodou U:fona je vyšší rychlost uplinku, tedy toku dat od uživatele do internetu. To oceníte v okamžiku, kdy budete odesílat větší objem dat e-mailem, případně třeba posílat fotky do digilabu. I v tomto případě jste omezeni jednou technologií a nutností mít speciální modem. U:fon má stále horší pokrytí než CDMA od O2, jeho připojení je ale také nejlevnější – měsíčně přijde na 594 Kč.

Tarif O2 Internet Mobil 1024 O2 Internet Mobil 1024 Plus T-Mobile Internet Premium U:fonův fofr internet Cena 831,81 Kč 1 069,81 1 188,81 594 Maximální rychlost (kb/s) 1 024 1 024 1 024 3,1 Technologie CDMA EDGE/3G/HSDPA/CDMA EDGE/UMTS TDD CDMA

Co bude dál?

Možnosti mobilních sítí zdaleka nekončí u rychlostí, které známe dnes. Už při uvedení HSDPA tvrdila Nokia, že překročení hranice 15 Mb/s by neměla být otázka daleké budoucnosti. Ostatně není to tak dávno, co Nokia Siemens Networks demonstrovala připojení rychlostí 30 Mb/s. Ostatně právě tuto technologii – tedy LTE (long-term evolution) – považuje za možnou náhradu svého Internetu 4G i T-Mobile. Musíme si ale uvědomit, že ani pevná připojení svůj vývoj nezastavila. Například ve Velké Británii dnes nabízejí operátoři připojení přes ADSL s rychlostmi až 60 Mb/s.