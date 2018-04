Na Formule 1 s Palmem!

Pro fandy rychlých kol jsou určeny různé programy a databáze se společným tématem letošního ročníku F1 - s přehledy pilotů, závodů i jednotlivých stájí!

Formula One 1.5

Program Formula One je velmi komplexní program pro opravdické "fajnšmekry". Stojí $9,50 a v tomto poplatku máte updaty na sezónu zdarma. Program je vytvořen v Satelitte Forms a je poměrně pomalý a trhaný.

Jinak se ale jedná o propracovanou aplikaci s průběžným sledováním výsledků jezdců a stájí po celou sezónu, jsou zde informace o jednotlivých závodech, včetně podrobných mapek okruhů.

F1 2001 Schedule

Freewarový program, obsahuje pouze přehled jednotlivých tratí (datum, název velké ceny, místo) a maličké mapky jednotlivých tratí. Program může být vhodný třeba jako doplněk k databázi jezdců a stájí.

2000 F1 GP Palm Companion

Propracovaný applet do HanDBase, obsahuje celkem deset samostatných databází (týmy, vozidla, piloti, výsledky, rozvrh závodů, statistiky apod.). Součástí plánu tratí jsou i mapky v políčku MAP.

Problémem je, že databáze je zpracována pro rok 2000. Zájemce s HanDBase by si ji asi musel upravit na podmínky letošního roku.

F1GPInfo

Freeware folios do TealInfo s osmi základními okny a přehledy okruhů, pilotů, týmů, hodnocením, diářem apod. Obsahuje historii výsledků jednotlivých závodů velkých cen od roku 1990 a souhrn šampionů v letech 1960-1989.

Formula 1 2001

Databáze do ThinkDB2. Zajímavě vytvořená databáze obsahuje sedm "views" - rozvrh velkých cen, týmy, piloti, trati, přehled vítězů apod. V jedné databázi jsou po jednotlivými "tabs" skryty samostatné databáze.

GP Calendar 2001

Posledním představovaným F1 souborem je tento freeware DOC soubor. Informace jsou v něm rozčleněny do jednotlivých záložek s kalendářem velkých cen, jejich jednotlivým přehledem, statistikami jezdců i stájí a mnoha zajímavými užitečnými informacemi (například s přehledem signálů při velkých cenách apod.).

Tato kategorie je netypická zastoupením databází do různých shareware produktů. Majitel HanDBase bude těžko kupovat ThinkDB2 kvůli pěkné databázi do F1 a naopak. Každou takovouto databázi lze navíc přizpůsobit. I databáze do TealInfo je velice sympatická, ale k jejímu používání musíte mít zaregistrovaný program TealInfo za $16,95.