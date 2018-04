Na Ericssonech si už můžete zahrát Hada z Nokie

Když se dříve majitelé Nokií 5110 přeli s ostatními mobilními telefonisty o výhodách svých mobilů, jedním z argumentů pro finský telefon proti technologické a funkční převaze jiných přístrojů byla přítomnost hry Had (Snake). Když jste viděli někoho s Nokií v metru, jak usilovně buší do klávesnice a soustředěně se dívá na displej, mohli jste si být jistí, že hraje právě Hada.

Pro spoustu majitelů Nokií je existence Hada (nebo Hada II u novějších modelů) jedním z důvodů, proč zůstávají finskému výrobci věrní. Výměnné kryty jsou už dnes běžné, logo na displeji má také kdejaký mobil a posílání vyzvánění nebo obrázků přes textové zprávy zvládají některé jiné značky dokonce lépe než průkopník Nokia. Jen Had - i když se objevil i na jiných mobilech - byl až donedávna tím, co jedinečně Nokie odlišovalo.

Pokud uvažujete o novém mobilu, nejlépe Ericssonu R520, T39 nebo T68, potom můžete svou starou Nokii v klidu opustit – na jmenovaných mobilech si totiž Hada můžete aktivovat také. Stačí ve vhodnou chvíli napsat na klávesnici speciální aktivační kód. Hra je totiž před běžným smrtelníkem skryta – nikde v menu ji nenajdete. V tuto chvíli jsou známé kódy pro celkem tři další hry na Ericssonech – Had, Puzzle a Karty. Vždy, když si chcete jednu z těchto her zahrát, musíte zadat kód.

Had – spusťte hru Erix a vyberte položku Nová hra. V okamžiku, kdy se objeví celé logo Erix, napište 123. Objeví se klasický Had, kterého ovládáte u T68 joystickem, u R520 a T39 klávesami 5,7,9,0.

Puzzle – spusťte hru Q a v okamžiku, kdy se objeví logo Q, napište 134679*#5.

Karty – spusťte hru Ripple a v okamžiku, kdy se objeví úvodní nápis, napište na klávesnici 456654456.

Hry nejsou přítomné v každé verzi firmwaru. V případě Ericssonu T39 navíc s různými verzemi firmwaru fungují i jiné klávesové zkratky. U verze R2D se po stisku #3#2 zobrazí stránka s informacemi o hře a po stisku Yes můžete Hada hrát – ale jenom na chvíli. U verzí R2G a R2K se vám po zadání stejného kódu zobrazí jenom informace o hře a u R2K pro samotnou hru musíte při zobrazení loga Erix zadat kód 123456789*0#12.

Dostupnost her v závislosti na firmwaru

Verze firmwaru R520 T39 T68 R1B ano R1C ? R2D ne n/a R2G ano n/a R2K ano (zřejmě jenom had) ano n/a R2M ano n/a R2S ano ano n/a R3A ne n/a

Firmware zjistíte stiskem >*<<*<. N/A - firmware není v této verzi pro mobil dostupný. V polích, kde není žádná poznámka, se nám nepodařilo funkčnost kódu z žádných zdrojů ověřit.

Kódy jsme testovali s několika mobilními telefony R520 a T39, které máme v redakci. Nemohli jsme otestovat všechny verze firmwaru, které existují – proto naše tabulka vychází i z reakcí majitelů těchto telefonů, kteří přispěli do některých diskusních fór na internetu.

Vnucují se nám otázky, proč když Ericsson umí tyto hry naprogramovat, je nezpřístupní pro všechny uživatele prostřednictvím menu Hry a proč některé hry později z firwmaru odstraňuje. Jako nejpravděpodobnější vysvětlení se jeví to, že vývojáři Ericssonu si prostě jenom chtěli dokázat, že tyto hry umí do mobilního telefonu naprogramovat. A později, když jim na to vedení přišlo, je raději odstraňují. Je to sice jenom spekulace, ale jiné rozumné vysvětlení, proč dávat do mobilu funkci či aplikaci, kterou nelze běžným způsobem používat, nás nenapadá. Jak to ale ve skutečnosti bylo, vědí opravdu nejlépe v Ericssonu.

Vyzkoušejte kódy z tohoto článku a napište nám své postřehy a zkušenosti do diskuse nebo je pošlete e-mailem.