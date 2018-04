Na dvoudisplejový mobil Fujitsu je zapotřebí školení. Otvírání je věda

Fujitsu vyrábí mobily jen pro domácí japonský trh a tam míří i dva koncepty mobilů s dvojicí displejů. Jeden z přístrojů připomíná spíš tablet, není rozvírací a jeho rozměry téměř vylučují běžné nošení v kapse. Zajímavější je druhá novinka, která má v základu véčkovou koncepci a zabalená se už běžně nosit dá. Ale žádný drobeček to také není.

Fujitsu lákalo na svůj stánek skrz formuli, uvnitř ale bylo k vidění několik zajímavých přístrojů. A to především proto, že některé z nich jsou pro Evropana jak ze seriálu Star Trek.

Fujitsu dvoudisplejový mobil

Dva neoznačené dvoudisplejové mobily (typové označení nedokázala prozradit ani japonská obsluha na stánku) poprvé Fujitsu představilo loni na podzim na domácím japonském veletrhu Ceatec. V Evropě je poprvé ukázalo nyní v Barceloně. Ovšem v prodeji zde nikdy nebudou, ač podporují standardní 3G a podle obsluhy stánku dokážou pracovat i v sítích GSM.

Model, který vypadá jako tablet se dvěma displeji, hrál druhé housle. A jen stěží si umíme představit jeho praktické využití. Dva displeje jsou v jeho případě zbytečné, stejně velkým tabletům stačí displej jeden. Význam této koncepce nám nedokázal nikdo od Fujitsu vysvětlit. Dodejme, že telefon nelze zavřít. Je to jen jednoduchá placka s dvěma displeji a mohutnými okraji okolo nich.

Zajímavější je přístroj s véčkovou koncepcí, která je v Japonsku stále velmi populární, přestože ve zbytku světa ji už skoro nenajdeme. Jenže dvoudisplejové véčko Fujitsu není jen tak obyčejný vyklápěcí mobil. Pro jeho využití by se hodilo školení, protože už otevření do jedné z poloh je akce na pár desítek sekund a jednou rukou se to nepovede.

Telefon se nejdřív rozevře jako běžné véčko (které nemá žádný vnější displej) a pak je potřeba obě části otočit o devadesát stupňů doprava. Horní směrem dolů, dolní směrem nahoru. Z dlouhého otevřeného véčka se tak stane širokoúhlý přístroj.

S telefonem lze pracovat v obou polohách, dolní displej slouží jako ovládací, horní jako zobrazovací, ale dotykové jsou oba. Telefony měly japonské menu a tak pro demonstraci sloužila fotogalerie. Na dolním displeji se zobrazovaly náhledy, na horním pak detail vybraného snímku. Podobně se pracovalo i s dalšími aplikacemi, dolní displej posloužil třeba jako klávesnice, horní jako plocha pro text.

Dvoudisplejový koncept Fujitsu je jistě zajímavým přístrojem, ale praktické využití může najít jen na domácím trhu, kde jsou podobné výstřední mobily běžné a populární. Navíc velmi často taktéž s véčkovou koncepcí.

Fujitsu vystavovalo i své smartphony s OS Android z řady Regza Phone, které jsou odolné proti vniknutí kapaliny. Vystavené vzorky nechal výrobce smáčet deštěm kapek v akváriu a telefonům to zjevně nevadilo. Přitom na první pohled na nich nebylo poznat, že by měly odolnou konstrukci. Ani tyto modely se ale na evropský trh nedostanou, prodávají se v několika verzích u japonských operátorů a podle toho se mění i jejich označení.