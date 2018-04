Na dovolenou vezměte kromě pasu i Passport – nové roamingové ceny Vodafone

Posledním z českých operátorů (tedy pokud nás něčím nepřekvapí U:fon), který zveřejnil svoje nové ceny roamingových tarifů, je Vodafone. Ten na rozdíl od konkurenčních operátorů nepřekvapil žádným výrazným snížením cen. Asi nejdůležitější změnou je, že Passport se vrací od původního zvýhodnění pro partnerské sítě k zónovému účtování. Nově se tedy zákazník nemusí starat o to, jakého operátora v zahraničí používá. To znamená výrazné rozšíření dostupnosti služby Passport, kterou bylo dosud možné využívat jen v 33 zemích, kde měl Vodafone partnerské sítě.



V nové podobě Passportu tak zaplatí zákazník sestavovací poplatek v závislosti na zóně, ve které se nachází – do první patří západní a střední Evropa, do druhé státy východní Evropy, a také některé dovolenkové státy či USA a Austrálie, do třetí pak zbytek světa. Cena za volání se pak ve všech případech řídí domácím tarifem uživatele, a je tak všude na světě stejná. Cena sestavovacího poplatku se pohybuje od 22 Kč (zóna 1), přes 50 Kč (zóna 2) po 80 Kč (zóna 3).

Passport kdekoli na světě

V reakci na zavedenou regulaci cen volání v rámci EU přišla většina světových operátorů s novým konceptem – nabídnout zákazníkům takové ceny, které by je přiměly provolat v zahraničí více minut. Většina podobných nabídek je postavena na zaplacení sestavovacího poplatku, a dále ceny za minutu, která se příliš neliší od ceny za volání doma. Výsledky za loňské léto ukazují, že řadě zákazníků tato volba vyhovuje.

Oblast Sestavovací poplatek

za 20 minut Odchozí hovory

za minutu Příchozí hovory

za minutu SMS Datové přenosy

za kB Zóna 1 22 Kč dle domácího tarifu 0 Kč 8,33 Kč 0,17 Kč Zóna 2 50 Kč dle domácího tarifu 0 Kč 9,52 Kč 0,25 Kč Zóna 3 80 Kč dle domácího tarifu 0 Kč 14,28 Kč 0,30 Kč

Ještě výraznější je tato změna u příchozích hovorů, u nichž je účtován jen sestavovací poplatek. Podobné nabídky se tak vyplatí především u delších hovorů. Na tomto principu funguje T-Mobile Cestovatel, ale také Vodafone Passport. V minulosti šlo v obou případech o zvýhodněné volání v rámci partnerských sítí. Cestovatel je k dispozici v zemích, kde funguje síť T-Mobile, Passport byl dostupný v zemích se sítěmi Vodafone. Pouze O2 se svým Smart Roamingem jde jinou cestou. To se ale od června mění a Vodafone Passport se vrací k zónovému účtování. Pro zákazníka tak už není důležité, jakého operátora při volání využívá. To v minulosti trochu komplikovalo využívání služby – bylo nutné si před voláním kontrolovat, v jaké síti je telefon registrován. Od letošního roku tato povinnost odpadá a Passport je k dispozici ve všech zemích a u všech roamingových partnerů. Jak už to u našich operátorů bývá, zjednodušení pro uživatele je něčím vykoupeno. V případě Vodafone dochází ke zdražení hovorů z některých zemí se sítěmi Vodafone. Příkladem může být Austrálie a Nový Zéland – ty patřily do starého Passportu a tak se z nich dalo volat za sestavovací poplatek 22 Kč a domácí tarif. Nyní obě země patří do druhé zóny, takže sestavovací poplatek činí 50 Kč, tedy více než dvojnásobek. A prodraží se i SMS. Podobně jako sestavovací poplatek je odstupňována i cena za SMS. Ta se činí v zóně 1 8,33 Kč, v zóně 2 9,52 Kč a nakonec v zóně 3 14,28 Kč. Pravda je, že proti stávající praxi může znamenat Passport poměrně citelné snížení cen za SMS z některých zemí. Stejně jako v loňské verzi Vodafone Passport (a na rozdíl od T-Mobile Cestovatel) je sestavovací poplatek účtován nejen na začátku hovoru, ale také každých dalších 20 minut. Totéž platí samozřejmě i pro příchozí hovory, u nichž se platí pouze sestavovací poplatek. Roamingové zóny Zóna 1 Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Gibraltar, Irsko, Island, Itálie, Jersey, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Monako, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, San Marino, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Vatikán, Velká Británie Zóna 2 Albánie, Austrálie, Bělorusko, Bermudské ostrovy, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Čína, Dominikánská republika, Egypt, Indie, Izrael, Jamajka, Kanada, Makedonie, Maroko, Mexico, Moldávie, Nový Zéland, Srbsko, Singapur, Sýrie, Tunisko, Turecko, Ukrajina, USA, Vietnam Zóna 3 Afghánistán, Alžír, Angola, Argentina, Arménie, Ázerbájdžán, Bahrajn, Bangladéš, Bolívie, Brazílie, Burkina Faso, Ekvádor, Filipíny, Gabon, Gambie, Gruzie, Guatemala, Honduras, Hongkong, Chile, Indonésie, Irák, Japonsko, Jemen, Jihoafrická republika, Jordánsko, Kambodža, Kazachstán, Keňa, Kolumbie, Korejská republika, Kuba, Kuvajt, Kyrgyzstán, Libanon, Libérie, Macao, Madagaskar, Malajsie, Maledivy, Mauricius, Mongolsko, Mosambik, Namibie, Niger, Nigérie, Nikaragua, Omán, Pákistán, Paraguay, Peru, Rusko, Salvador, Saúdská Arábie, Spojené arabské emiráty, Srí Lanka, Tádžikistán, Tanzánie, Tchaj-wan, Thajsko, Uruguay, Uzbekistán



Když si nechcete povídat – Vodafone World Roaming

Drobnou proměnou prošel i druhý z roamingových tarifů Vodafone, tedy Vodafone World. Asi nejdůležitější je, že v současné době používá stejné roamingové zóny jako Passport. Zákazníci tak nemusí před cestou složitě studovat mapy. Stejně jako loni, i letos plní zóna 1 ve World Roamingu funkci regulovaného Eurotarifu.

Oblast Odchozí hovory

za minutu Příchozí hovory

za minutu SMS Datové přenosy

za kB Zóna 1 16,70 Kč 8,20 Kč 8,33 Kč 0,17 Kč Zóna 2 30,00 Kč 17,50 Kč 9,52 Kč 0,25 Kč Zóna 3 60,00 Kč 35,00 Kč 14,28 Kč 0,30 Kč

Ceny za volání byly mírně sníženy, a nyní zaplatí zákazník v zóně 1 za minutu odchozího hovoru 16,70 Kč, minuta příchozího stojí 8,20 Kč a SMS přijde na 8,33 Kč. V zóně 2 jsou ceny 30 Kč za příchozí hovor 17,50 Kč za odchozí a 9,52 Kč za SMS. Konečně minuta volání ze zóny 3 přijde na 60 Kč, příchozího hovoru 35 Kč a SMS na 14,28 Kč.

Data – úsporu ani nezaznamenáte

Nová nabídka znamená také – opravdu velmi mírné – snížení cen za přenesená data. Je ale pravda, že letošní nabídce T-Mobile jde konkurovat jen těžko. Za přenesený kilobyte v zóně 1 zaplatí zákazníci Vodafone 0,17 Kč (ušetří 9 haléřů), v zóně 2 0,25 Kč (úspora 11 haléřů), a konečně v zóně 3 dochází ke snížení ceny o "neuvěřitelných" 18 haléřů a kilobyte tak stojí 0,30 Kč.

Jak se zdá, Vodafone prostě nemá data rád. Nejenže není ochoten nabídnout svým zákazníkům v Česku aspoň trochu přijatelné datové přenosy (EDGE je dnes opravdu málo). Zřejmě se bojí, aby si v zahraničí jeho zákazníci na rychlejší mobilní internet nezvykli. Aktuálně nastavené ceny – zvlášť když vezmeme v úvahu účtování po 100kB blocích – skutečně neumožňují datové přenosy v roamingu normálně využívat.

Také Vodafone fandí fotbalu

I když je fotbal v Česku tradičně doménou T-Mobile, v nabídce pro fotbalové fanoušky jej tentokráte Vodafone trumfl. Zatímco T-Mobile pouze přidal Švýcarsko do zvýhodnění EU (příchozí hovor 8,20 Kč) Vodafone nabídne všem uživatelům tarifu Passport od 1.6 do 30.6 letošního roku příchozí hovory v Rakousku a Švýcarsku zdarma.

Svět nebo pas

Na rozdíl od loňska, kdy byl Passport opravdovým tahákem, neobsahuje letošní nabídka Vodafone žádnou perlu, na kterou by už konkurenti neodpověděli. Telefónica O2 osloví především fanoušky exotičtějších destinací (ale i ty, kteří vyrazí do Egypta a Tuniska) nízkou cenou volání a třiceti minutami příchozích hovorů každý měsíc zdarma. T-Mobile zase jednoznačně boduje datovými přenosy v Evropě. I když je pravda, že Passport je většinou výhodnější než Cestovatel.

U Vodafone se tak můžete maximálně rozhodovat, jestli si nechat World Roaming a platit hovorné po minutě, nebo sáhnout po Passportu. Jednoduchým propočtem lze zjistit, že ve všech zónách se Passport majiteli tarifu Nabito 119 vyplatí při zhruba dvouminutovém hovoru, příchozí hovor musí trvat aspoň tři minuty. Ceny za SMS jsou tedy u obou roamingových nabídek shodné, za což si určitě Vodafone zaslouží pochvalu.

I tak ale zaplatí zákazník Vodafone s tarifem Nabito 119 například při volání z Egypta 62 Kč za hovor trvající dvě minuty. U O2 se Smart Roamingem pořídí stejný hovor za 23,56 Kč, ovšem s T-Mobile, protože v Egyptě není k dispozici Cestovatel, zaplatí zákazník 107,10 Kč. Pokud zůstaneme v Evropě, například z Chorvatska bude stát dvouminutový hovor s Vodafone Passport 34 Kč, s O2 Smart Roamingem opět 23,56 Kč a s T-Mobile Cestovatelem 44,03 Kč.