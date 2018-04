Na dovolenou s roamingem

Pokud se chystáte na dovolenou a vlastníte mobilní telefon, mohlo by vás zajímat, jak si zavolat ze zahraničí. Oznámit doma, jak jste dojeli, jak je na místě, kdy se vrátíte, jestli se vrátíte, kolik peněz vám mají poslat a podobné drobnosti se nejlépe dohadují po telefonu. Proto, jestliže se hodláte vrhnout do roamingu, mohl by vám tento článek ledacos napovědět o jeho fungování a cenách.

Volat ze zahraničí je samozřejmě možné i jinak než jen z mobilu, například z automatu pomocí karet místního operátora pevné telefonní sítě, s předplacenými kartami od Českého Telecomu a mnoha jinými způsoby. My se však budeme věnovat volání z mobilního telefonu s paušálním programem. K volání ze zahraničí musíte mít aktivovaný roaming, což je služba, která vám umožní přihlásit se do mobilní sítě jiného operátora a uskutečňovat zde hovory, posílat SMS zprávy apod.

Roaming funguje tak, že v cizině zapnete telefon a ten se přihlásí do sítě poskytovatele, se kterým má váš operátor podepsanou roamingovou dohodu. To znamená, že cizí síť si po zapnutí přístroje zkontroluje SIM kartu ve vašem telefonu a zjistí, jaká je vaše domovská síť (dejme tomu, že je vaší domovskou sítí EuroTel). Cizí síť pak řekne eurotelovské, že se telefon s vaším číslem nalézá v dané zemi v síti zahraničního poskytovatele. Současně s tím se sdělí EuroTelu i vaše identifikační údaje v zahraniční síti. Ten pak nastaví ve svém registru údaj, že pokud vám někdo volá, budou se hovory pro vás směrovat do zahraniční sítě s identifikací, kterou vám přidělila zahraniční síť díky roamingu.

Placení se v tomto případě rozkládá na dvě částky. Jednak je to cena, kterou zaplatíte za používání zahraniční sítě, když telefonujete nebo posíláte SMS. Neplatíte nic za to, že jen vyčkáváte na zazvonění mobilu - platí se jen za aktivní přístup k cizí síti. V případě, že vám někdo volá, zaplatí volající jen poplatek, jako když volá do sítě EuroTelu (pokud tedy není také v cizině). Vy pak zaplatíte celý zbytek ceny, to jest vyhledání čísla v zahraničí a cestu hovoru na váš telefon.

Poplatky za spojení ze zahraničí se samozřejmě liší, jelikož je možné, že v zemi, kde se nacházíte, provozuje mobilní sítě stejně jako u nás víc operátorů a více z nich má roamingovou smlouvu s vaším českým operátorem. U odchozího hovoru jsou cenové rozdíly podobné. Samozřejmě také záleží na cílové stanici, které telefonujete. Pokud voláte na mobil, platíte ještě navíc stejný poplatek, jaký byste zaplatili, volajíce z České republiky.

Stejná pravidla platí i pro volání z mobilu na mobil, kdy oba volající se nacházejí v cizí zemí. Volající platí spojení ze zahraničí domů a pak minutovou sazbu za hovor do té které sítě (EuroTel, Paegas, Oskar) a volaný pak platí příchozí hovor v síti, kde "hostuje". Popovídat si na dovolené v Itálii s kamarádem, který se rekreuje ve Španělsku, se může pěkně prodražit. Inu, velké telefonické konference s roamingem nejsou to pravé.

Naproti variantě příjmu hovoru, při volání ze zahraničí platíte již obě části poplatku. Jak lokální volání po republice, tak poplatky pro volání ze zahraničí. Princip sestavení hovoru je jednodušší. Síť, ve které jste hostem, jednoduše rozebere volané telefonní číslo a pak jej směruje podle mezinárodní předvolby, městské předvolby a konečného čísla.

Kde a s jakým operátorem vám bude roaming fungovat závisí na tom, s kým má váš český operátor podepsanou roamingovou smlouvu. Představíme si všechny operátory mobilních sítí u nás a počty jejich smluvních partnerů v zahraničí.

Aktivační poplatek Možnost jiné aktivace Počet roamingových partnerů Paegas 5000 Kč, při používání inkasa a včasných platbách se zálohy po 6 měsících vracejí Zdarma pro uživatele platící inkasem z plateb. karet American Express a Visa (jen u Bank Austria).Nebo při včasných platbách po dobu 12 měsíců je aktivován roaming automaticky 171 EuroTel 5000 Kč záloha - tu lze pak použít na zaplacení ceny poskytnutých služeb, pokud o to zákazník požádá Ne 175 Oskar 5000 Kč záloha, která je po půl roce dobré platební morálky vrácena Ne 12

Zvláštní variantu svým zákazníkům nabízí Peagas. Takzvaný Holiday Roaming mají přístupný všichni zákazníci a ten jim umožňuje volat z ciziny do České republiky (ne do jiné země), přijímat v cizině hovory, volat v rámci země, kde se nachází a přijímat a odesílat SMS. Tento roaming funguje s omezeným počtem roamingových partnerů ve 20 zemích Evropy.

Výše uvedené informace jsou platné pouze pro majitele klasických paušálních tarifů. Majitelé předplacených karet mají podmínky odlišné, o nich se více dozvíte v další části tohoto článku, která se na Mobilserveru objeví v blízké době.