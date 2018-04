Na dovolenou s předplacenkou - roaming s pre-paid kartami

Před pár lety byla služba s názvem roaming (využívání vlastní SIM karty v zahraničí) vyhrazena jen majitelů tarifních programů. Dnes je ale situace již jiná. Svůj mobil mohou v zahraničí využívat majitelé všech druhů SIM karet, které se v České republice nabízejí. Výjimku tvoří zřejmě jen vlastníci služebního telefonu, na kterém může roaming jejich zaměstnavatel zakázat.

Majitelé předplacených karet mají službu roamingu zdarma, bez ohledu na operátora. Službu stačí pouze aktivovat. Naopak vlastníci tarifních programů musí splnit určitá kritéria, která se liší podle operátora. Tato nevýhoda je kompenzována nižší cenou hovorného a větším výběrem služeb, které lze i za hranicemi využívat.

Nejjednodušší jsou příchozí hovory. Přijmutí hovoru probíhá úplně stejně, jako v domácí síti. Rozdíl je pouze v tom, že v roamingu je na rozdíl od domácí sítě příchozí hovor zpoplatněn. Problém může nastat u některých zahraničních operátorů, kteří nezajišťují službu CLIP (ukázaná identifikace příchozího hovoru), která je v ČR naprosto samozřejmá. Pokud vám u příchozího hovoru identifikace nepřijde, musíte si rozmyslet, zda přijmete za poměrně vysokou minutovou sazbu hovor, v kterém vám například podroušený kamarád sdělí, že se mu po vás stýská. Samozřejmě musíte počítat s tím, že i v domácí síti nemají některé hovory identifikaci, jako například z analogových pevných linek.

Složitější je to už s odchozími hovory. V každém případě, pouze s výjimkou některých servisních čísel (přehled v popisu jednotlivých operátorů), musíte volat čísla v mezinárodním formátu. To znamená, že do ČR budete vytáčet místo 060X xxx xxx, číslo s provolbou do ČR, tedy +420 60X xxx xxx. Znak + se u jednotlivých značek telefonů zadává odlišně, proto si raději přečtěte návod telefonu před odjezdem, nebo si zapamatujte, že místo znaku + můžete zadat dvě nuly, číslo pak bude vypadat takto: 00420 60X xxx xxx.

Mezinárodní formát neplatí jen pro všechny naše předplacené karty, ale pro volání do a ze zahraničí absolutně. Pokud by jste před číslo nevložili předvolbu například naší vlasti, tak by jste se mohli dovolat na osobě, která má identické číslo s vámi zvoleným v zemi kde se nacházíte. Mezinárodnímu seznámení by pak již nic nebránilo. Pokud se seznamovat nechcete, můžete nepříjemnostem předejít doplněním již uložených čísel v paměti vašeho telefonu o mezinárodní předvolbu.

Na rozdíl od mezinárodního formátu čísla, který je v roamingu samozřejmostí, je pro odchozí hovory nutné zadat ještě speciální kódy, které jsou součástí systému zpětného volání (callback). Pro každého z našich operátorů platí jiné kódy a jejich přehled naleznete níže. Jedinou výjimkou, kdy lze z předplacené karty z roamingu volat bez kódů pro callback, je služba s názvem Camel. Tuto službu nabízí Paegas pro přímé volání ze čtyř zemí. Rakouska, Německa, Polska a Švýcarska.

SMS zprávy jsou u majitelů předplacených karet ve velké oblibě. Příjem SMS zpráv v zahraničí je možný u všech tří českých předplacených karet a stejně jako doma, je příjem zprávy bezplatný. Odesílání je možné pouze u předplacených karet Twist A Go. Oskarta odesílat SMS zprávy z roamingu neumí.

Pro bezproblémové použití české předplacené karty v roamingu je samozřejmostí dobití kreditu na dostatečnou výši, nebo zakoupení dobíjecích kuponů před odjezdem do zahraničí v hodnotě odpovídající nárokům na telefonování a délku pobytu. Na exotické pláži totiž české dobíjecí kupóny mít nebudou a ne vždy může být bezproblémové požádat někoho v České republice o dobití na dálku.

Paegas Twist

Předplacená služba Twist nabízí roaming všem svým klientům. Aktivace, či deaktivace této služby probíhá nastavením v Click Profilu, což je portál uživatelů Twistu na adrese www.click.cz, nebo zavoláním na infolinku 4603 . Pokud si tedy před odjezdem do zahraničí nezapomenete roaming aktivovat, máte na výběr následující služby:

Příchozí hovory

Nejjednodušší obsluhu mají v roamingu příchozí hovory. Přijmutí hovoru probíhá úplně stejně, jako v domácí síti. Rozdíl je pouze v tom, že v roamingu je na rozdíl od domácí sítě příchozí hovor zpoplatněn. Ceny za minutu příchozího hovoru se liší podle vámi navštívené země. Jednotlivá pásma a ceny k nim náležející najdete v následující tabulce:

1. Pásmo Slovenská republika 15 Kč 2. Pásmo Rakousko, Spolková republika Německo, Polsko 22 Kč 3. Pásmo Andora, Belgie, Dánsko, Faerské ostrovy, Finsko, Francie, Gibraltar, Irsko, Itálie, Lichtenštajnsko, Lucembursko, Monako, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Řecko, San Marino, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Vatikán, Velká Británie 25 Kč 4. Pásmo Albánie, Alžírsko, Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Bosna-Hercegovina, Bulharsko, Chorvatsko, Estonsko, Gruzie, Island, Jugoslávie, Kypr, Libye, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Makedonie, Maroko, Moldávie, Rumunsko, Rusko, Slovinsko, Tunis, Turecko, Ukrajina 33 Kč 5. Pásmo Austrálie, Izrael, Japonsko, Kanada, USA 36 Kč 6. Pásmo Brazílie, Egypt, Filipíny, Hong Kong, Jižní Afrika, Kazachstán, Kirgyzstán, Malajsie, Mexiko, Nový Zéland, Singapur, Spojené Arabské Emiráty, Taiwan, Tádžikistán, Turkmenistán, Uzbekistán 74 Kč 7. Pásmo Grónsko, Korea, Korea L.D., Kuba, Mongolsko, Sýrie, Vietnam 80 Kč 8. Pásmo Angola, Argentina, Chile, Čína, Etiopie, Indie, Indonésie, Irán, Jemen, Jordán, Kostarika, Kuvajt, Libanon, Nigérie, Pákistán, Peru, Saudská Arábie, Thajsko, Venezuela 111 Kč 9. Pásmo ostatní státy 115 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu hovoru a to včetně DPH 5%. Hovory jsou účtovány za po třiceti sekundách.

Odchozí hovory

U odchozích hovorů v roamingu u předplacené karty Twist musíme rozlišovat, zda se jedná o přímé volání díky technologii „Camel“, nebo o klasický callback. Přímé volání, které je pohodlnější, ale jinak stojí úplně stejně jako volání s pomocí callbacku. Tato služba je zatím možná jen u čtyřech partnerů Paegasu a to v Německu u operátora D1, v Rakousku u Maxmobilu, ve Švýcarsku u Swisscomu a v Polsku v síti operátora Polkomtel. V případě přímého roamingového volání budete vytáčet vámi požadované číslo stejně, jako v domácí síti, akorát musíte dbát na vložení znaku pro mezinárodní volání. V případě ČR se bude jednat o +420, nebo 00420.

Callback funguje na principu zpětného volání. Pro jeho uskutečnění potřebujete vložit před každé volené číslo kód *111* a číslo ukončit zadáním znaku mřížky #. Opět ale nesmíte zapomenout na mezinárodní předvolbu! Příklad volání do ČR: *111* +420 603 xxx xxx #. Po vytočení čísla s kódem stačí již jen vyčkat zpětného hovoru, který vás spojí s vámi požadovaným účastníkem.

Ceny za minutu hovoru jsou u obou způsobů stejné a liší se podle země z které voláte a zároveň podle země do které voláte. Každý hovor je navíc zpoplatněn sestavovacím poplatkem ve výši 15 Kč. Přehled cen a pásem najdete v následujících tabulkách. Všechny ceny jsou včetně 5% DPH. Hovor je účtován po třiceti sekundách.

Výchozí / cílová oblast 1. pásmo 2. pásmo 3. pásmo 4. pásmo 5. pásmo 1. pásmo 30 Kč 40 Kč 50 Kč 110 Kč 340 Kč 2. pásmo 40 Kč 50 Kč 60 Kč 120 Kč 350 Kč 3. pásmo 70 Kč 90 Kč 100 Kč 160 Kč 350 Kč 4. pásmo 140 Kč 150 Kč 170 Kč 200 Kč 400 Kč

Výchozí oblast: Cílová oblast: 1. Pásmo: Slovenská republika Česká republika 2. Pásmo: Andora, Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Finsko, Francie, Gibraltar, Irsko, Itálie, Jugoslávie, Lucembursko, Maďarsko, Německo, Nizozemí, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko, Velká Británie a ostrov Man Bělorusko, Belgie, Chorvatsko, Dánsko, Faerské ostrovy, Francie, Itálie, Lichtenštejnsko, Litva, Lucembursko, Maďarsko, Monako, Německo, Nizozemí, Polsko, Rakousko, San Marino, Slovensko, Slovinsko, Švédsko, Švýcarsko, Ukrajina, Vatikán, Velká Británie 3. Pásmo: Albánie, Bosna a Hercegovina, Estonsko, Faerské ostrovy, Island, Kanada, Kypr, Litva, Lichtenštejnsko, Makedonie, Malta, Maroko, Monako, Rusko, Seychelské ostrovy, Tunisko, Ukrajina, USA Albánie, Alžírsko, Andora, Arménie, Azerbajdžán, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Finsko, Gruzie, Gibraltar, Řecko, Island, Irsko, Jugoslávie, Kanada, Kypr, Lotyšsko, Lybie, Makedonie, Malta, Moldávie, Maroko, Norsko, Portugalsko, Rumunsko, Rusko, Španělsko, Tunisko, Turecko, USA 4. Pásmo: všechny ostatní země všechny ostatní země 5. Pásmo: satelitní sít

SMS zprávy

SMS zprávy lze zasílat ze všech destinací, v kterých je možné využívat Paegas Twist roaming. Způsob je identický jako při zasílání SMS zpráv v ČR. Pouze je nutné zkontrolovat nastavení centra SMS zpráv, která musí mít tvar: +420 603 052 000. Ceny jsou odvozeny podle země v které se nacházíte. Rozdělení podle pásem je stejné jako u odchozích hovorů.

Výchozí oblast pro zasílání SMS Cena za zprávu SMS 1. oblast 8 Kč 2. oblast 10 Kč 3. oblast 18 Kč 4. oblast 18 Kč

Příchozí SMS zprávy se neplatí, s výjimkou zpráv z Twist Info služby a Twist GSM Bankingu, které jsou zpoplatněné podle standardního ceníku těchto služeb.

Informace o výši kreditu máte i v roamingu zdarma a to jak v případě přímého - dotaz na 4601, nebo s pomocí zpětného volání - *111*+420603124601#. V obou případech zjistíte výši kreditu i pomocí dotazu kódem *101#. Dobíjecí linka je taktéž zdarma. V roamingu s přímým voláním stačí vytočit číslo 4602 a v případě callbacku číslo *111*+420603124602#. V roamingu mají zákazníci Paegasu k dispozici i Paegas Asistent, či volání na linky začínající předvolbou 0609. Ceny za tyto hovory jsou samozřejmě relativně vysoké.

Další informace vám poskytne infolinka Paegas 4603, nebo internetová stránka www.paegas.cz .

Eurotel Go

Předplacená karta společnosti Eurotel s názvem Go, umožňuje roaming všem svým zákazníkům. Jedinou podmínkou pro využívání vaší Go karty v zahraničí, je aktivace roamingu na infolince (*88 z Go karty, nebo 02 67011188 z jiného telefonu). Minimální výše kreditu je stanovena na 100 Kč, pokud na vaší kartě bude menší obnos, než požadovaná stokoruna, tak si ze zahraničí nezavoláte.

Příchozí hovory

Příchozí hovory můžete v Go roamingu přijímat stejně, jako ve své domácí síti. Cena za minutu hovoru se bude odvíjet od toho, v jaké zemi se budete nacházet. U příchozích hovorů v Go roamingu musíte počítat s tím, že ve většině případů nebude fungovat identifikace příchozího hovoru. Kdo se vám bude snažit dovolat se dozvíte až po přijmutí hovoru, nebo se pro vás stane tajemstvím, pokud příchozí hovor budete ignorovat. V následující tabulce najdete tarifní zóny a ceny hovorů k nim náležející.

ČR a SR Česká republika, Slovenská republika 16,00 Kč Evropa Albánie, Andorra, Rakousko, Belgie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvatsko, Kypr, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Německo, Gibraltar, Velká Británie, Řecko, Guernsey, Maďarsko, Island, Irsko, ostrov Man, Itálie, Litva, Lichtenštejnsko, Lotyšsko, Lucembursko, Malta, Monako, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Ukrajina, Vatikán, Jugoslávie 30,00 Kč Rusko Rusko 40,00 Kč USA a Kanada USA a Kanada 60,00 Kč Ostatní státy Ostatní státy, nezahrnuté do této tabulky 100,00 Kč

Odchozí hovory

V Go roamingu fungují všechny odchozí hovory pouze na principu zpětného volání (callbacku). Pro odchozí hovor je potřeba zvolit následující postup: před volané číslo je potřeba vložit řídící kód *101* a mezinárodní provolbu, která je například pro Českou republiku +420 (alternativně 00420). Pak již stačí zadat číslo telefonu a znak mřížky #. Celé číslo bude vypadat takto: *101*+420602 xxx xxx #. Po vytočení čísla je nutné ignorovat případné chybové hlášky a vyčkat přibližně půl minuty, do kdy vám Eurotel zavolá nazpět a spojí vás s požadovaným telefonním číslem. Minuta odchozího hovoru v Go roamingu vás bude stát sumu, kterou najdete v následující tabulce. Rozhodujícím kritériem je samozřejmě země odkud bude hovor uskutečněn a v které zemi se nachází cílová telefonní stanice. K minutové sazbě je ještě nutné připočíst 15 Kč za spojovací poplatek.

Zóna Go roaming Telefonát do ČR a SR Zóna 1 Zóna 2 Ostatní země ČR a SR 30.00 40.00 50.00 100.00 Evropa 40.00 50.00 60.00 110.00 Rusko 70.00 90.00 90.00 120.00 USA a Kanada 70.00 90.00 90.00 130.00 Ostatní země 110.00 120.00 130.00 180.00

Česká republika a Slovenská republika Zóna 1 Rakousko, Belgie, Bělorusko, Chorvatsko, Dánsko, Faerské ostrovy, Francie, Německo, Velká Británie, Guernsey, Maďarsko, ostrov Man, Itálie, Lichtenštejnsko, Litva, Lucembursko, Monako, Nizozemsko, Polsko, San Marino, Slovinsko, Švédsko, Švýcarsko, Ukrajina, Vatikán Zóna 2 Albánie, Alžírsko, Andorra, Ázerbájdžán, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Kanada, Kypr, Estonsko, Finsko, Gibraltar, Gruzie, Řecko, Island, Irsko, Litva, Libye, Makedonie, Malta, Moldávie, Maroko, Norsko, Portugalsko, Rumunsko, Rusko, Srbsko a Černá Hora, Španělsko, Tunisko, USA, Jugoslávie Ostatní země Všechny ostatní země, nezahrnuté v této tabulce

Jako příklad nám může posloužit hovor z Maroka do ČR. Maroko je v zóně 2, takže minuta hovoru bude stát 50 Kč a 15 korun paušální spojovací poplatek. O celkové ceně hovoru vás bude informovat SMS zpráva po jeho skončení. Jak příchozí, tak odchozí hovory v Go roamingu jsou účtovány po půl minutě.

SMS zprávy

Z Go roamingu je možné odesílat i SMS zprávy. Odesílání bude probíhat stejně, jako by jste posílali zprávu v České republice. Ceny za odeslanou SMS zprávu budou odvislé od země z které budete zprávu posílat. Příchozí SMS jsou samozřejmě zdarma. Tarifní pásma jsou stejná, jako u příchozích hovorů.

Slovensko 8,00 Kč Evropa 10,00 Kč Rusko 18,00 Kč USA a Kanada 18,00 Kč Zbytek světa 18,00 Kč

Pokud by jste si chtěli vybrat zprávu z hlasové schránky, tak za minutu hovoru zaplatíte stejnou sazbu jako za volání do ČR z konkrétní země v které se nacházíte. Bezplatné číslo pro dobití Go karty má následující tvar: *101*+420267011188 #.

Eurotel má pro cestovatele s Go kartou speciální letní nabídku, při které mohou zákazníci získat 500 Kč kreditu zdarma. Podmínkou je zakoupení a využití všech nabízených hodnot Go kupónů v úhrnné sumě 3800 Kč.

Další informace získáte na Go lince společnosti Eurotel (*88), nebo na internetových stránkách www.eurotel.cz, popřípadě www.mobilgo.cz. Na internetových stránkách naleznete i přehled všech roamingových partnerů společnosti Eurotel.

OSKARTA

U Oskarty, předplacené služby operátora Oskar platí pro její využití v roamingu to samé, jako u výše uvedených konkurenčních služeb. Roaming je nutné aktivovat a to buď pomocí Oskarlinky (*77), nebo přes Oskarovu samoobsluhu na internetových stránkách společnosti www.oskarmobil.cz. V druhém případě je ovšem nutná registrace. Oskarova samoobsluha má v případě roamingu další výhody, jako například dobíjení kreditu a kontrolu hovorů. Aktivace konta v ní se jistě vyplatí a to především s ohledem na to, že dnes je internetová kavárna i v těch nejzapadlejších místech. Před odjezdem do zahraničí je samozřejmostí dostatečná výše kreditu, nebo zásoba dobíjecích kupónů.

Příchozí hovory

Od začátku července Oskar výrazně snížil sazby za příchozí hovory v roamingu, což se týká i Oskarty. Výsledné ceny jsou ze všech našich operátorů nejnižší a jejich výše je v případě evropských zemí na velmi přijatelné úrovni. Tyto ceny kompenzují jedinou nevýhodu Oskarty a to nemožnost odesílání SMS zpráv z roamingu. U Oskarty je potřeba dát si pozor i na přesměrování. Oskarta nabízí jako jediná předplacená služba u nás podmíněné přesměrování hovorům které si uživatel nastavuje sám z mobilního telefonu. Pokud by jste si nechali podmíněné přesměrování do hlasové schránky, například při vaší nedostupnosti, tak každý příchozí hovor do schránky by byl zpoplatněn sazbou za příchozí roamingový hovor. Pro cestu do zahraničí je proto lepší přesměrování a hlasovou schránku zrušit, popřípadě nastavit u operátora přesměrování podmíněné, u kterého se příchozí hovory do schránky nezpoplatňují, stejně jako u konkurenčních služeb.

Ceny za příchozí hovory v roamingu se odvíjí od země v které se nacházíte. Hovory jsou účtovány po první celé minutě dále po sekundách. Cena za minutu volání v zóně 1 a 2 je 9,98 Kč, v zóně 3 je cena 26,25 Kč a v poslední zóně platí cena 36,75 Kč za minutu hovoru. Výjimkou je Slovensko, patřící do zóny 1, kde je cena 9,35 Kč/min.. Všechny evropské země, USA a státy v sousedství Evropy patří do zóny 1, nebo 2, kde je cena za minutu hovoru stejná. V zóně 3 a 4 jsou vzdálené země Asie, Afriky a Jižní Ameriky. Podrobné rozdělení najdete na stránce www.oskarmobil.cz.

Odchozí hovory

Odchozí hovory u Oskarty probíhají opět jen v systému callbacku, tedy s nutností zadat před číslem speciální kód (*123*) a za číslem mřížku (#). Nutností je opět mezinárodní předvolba. Po vytočení správně zadaného čísla (například *123*+420 608 xxx xxx#) je potřeba vyčkat zpětného zavolání, které vás spojí s vámi požadovaným číslem. Cena hovorů je závislá na tom, z jaké země voláte a v které zemi se nachází volané číslo telefonu. Na rozdíl od konkurence si Oskar neúčtuje žádný sestavovací poplatek. Přehled cen je v následující tabulce:

Výchozí oblast Telefonát do Region 1 Region 2 Region 3 jiné země Region 1 30,00 Kč 40,00 Kč 50,00 Kč 100,00 Kč Region 2 40,00 Kč 50,00 Kč 60,00 Kč 110,00 Kč Region 3 70,00 Kč 90,00 Kč 90,00 Kč 120,00 Kč jiné země 110,00 Kč 120,00 Kč 130,00 Kč 170,00 Kč

Regiony:

Region 1: Česká Republika, Slovenská Republika

Region 2: Andorra, Rakousko, Belgie, Bělorusko, Chorvatsko, Dánsko, Faerské ostrovy, Finsko, Francie, Německo, Gibraltar, Velká Británie, Řecko, Maďarsko, Irsko, Itálie, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Monako, Nizozemí, Norsko, Polsko, Portugalsko, San Marino, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Vatikán

Region 3: Albánie, Alžír, Arménie, Austrálie, Ázerbajdžán, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Kanada, Kypr, Estonsko, Gruzie, Island, Izrael, Japonsko, Litva, Líbye, Lotyšsko, Makedonie, Malta, Moldávie, Maroko, Rumunsko, Rusko (mimo kódů měst začínajících 32*), Tunis, Turecko, Ukrajina, USA, Jugoslávie

SMS zprávy

Jak již bylo řečeno, Oskarta neumožňuje odesílat v roamingu SMS zprávy. Příchozí SMSky jsou samozřejmě zdarma.