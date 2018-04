Na ČVUT otevřeli novou laboratoř za 5 milionů

ČVUT není první STROM telecom má již podobných výzkumných a vývojových center při univerzitách několik – například v Sarajevu, v Bratislavě, St. Peterburku, Novosibirsku a v Samarě. V ČR však zatím žádné nebylo (přestože je STROM telecom česká firma), a to se právě napravilo minulý týden, kdy bylo v budově FEL ČVUT otevřeno společné výzkumné a vývojové centrum. Investice do jeho výstavby činila 5 milionů korun a oba subjekty – tedy STROM telecom a ČVUT – se do něj po dobu následujících tří let zavázaly investovat každoročně 5,3 a 1,2 milionu Kč.