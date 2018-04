Na co se můžeme těšit a co nás nemine v roce 2008

Trh s mobily je stabilizovaný, karty rozdané a přesto to pod − na první pohled klidnou − pokličkou vře. Mimo Nokii, jejíž postavení je neohrozitelné, jsou ostatní výrobci jako na houpačce. V dolní úvrati se momentálně nachází Motorola a letošní rok ukáže, jestli to bude její labutí píseň, a nebo krizi přežije. To korejské duo Samsung a LG vypadá zdravě a také dravě, což jistě tuší poklidně plující Sony Ericsson.

Jak to s jednotlivými značkami bude, ukáže nadcházející barcelonský Světový mobilní kongres, dříve známý jako 3GSM kongres. Dnes zcela nejdůležitější akce v oboru, která vytlačila populární CeBIT, dnes ztrácející na významu. Vedle Barcelony stojí za pozornost ještě lednový CES v Las Vegas a červnová CommunicAsia v Singapuru. Tyto dvě akce mají ale především lokální význam, jen Barcelona je doopravdy celosvětová.

Těžko očekávat, že se na barcelonském výstavišti potkáme s nějakou absolutní novinkou nebo bombou. Mobily jsou na inovační špičce, a ač k drobným vylepšením bude i nadále docházet, žádné velké skoky už nelze očekávat. To znamená, že Nokia N95 je stále špičkový mobil a ničeho výrazně lepšího se letos nedočkáme. Spíš se v této top kategorii konkurence pořádně přiostří a strhne ceny těchto přístrojů na únosnější mez.

Samsung se Nokii N95 postaví s modelem G810, překvapivě na symbianové platformě a s téměř totožnou výbavou. Nokia asi teď nástupce N95 (8 GB) nepředstaví, ono ostatně není co zásadního do telefonu této třídy přidat. Očekávají se sice osmimegapixelové fotoaparáty, ale to je logický vývoj. Spíš se dočkáme opravdu funkční navigace a doladění stávajících funkcí.

V této třídě nelze ani očekávat zásadní posun v designu. Nejenom že zákazníci zde neočekávají žádné výstřelky, ale bohatá výbava potřebuje dostatek prostoru. Mezi zásadní novinky můžeme zařadit vzestup dotykových displejů, které ale budou stejně tak mířit i do levnějších přístrojů střední třídy.

Konkurenční přístroje s Windows Mobile se budou snažit víc přiblížit multimediálnímu zaměření a opustit škatulku ryze pracovních nástrojů. U top modelů této třídy se ještě více přiblížíme výbavě malých notebooků, v opačné části segmentu se zase dočkáme levnějších přístrojů pro každého. A to vše pod hlavičkou nových Windows Mobile 6.1.

Dobrou zprávou je, že solidní multimediální mobil pro letošní rok bude stát okolo 6 000 korun a bude umět vše podstatné. Dražší telefony se budou odlišovat především designem a použitím prémiových materiálů. Konkurenci jim ale budou dělat špičkové modely, které se pomalu k desetitisícové hranici také přiblíží.

Nejobsazenější kategorie přístrojů v ceně mezi třemi a čtyřmi tisíci se bude muset poprat s konkurencí výprodejových modelů, a tak i zde najdeme multimediální mobily, ovšem v té nejjednodušší podobě. Především fotoaparáty budou mít menší rozlišení, ale i maximální dva megapixely budou jistě mnohým stačit. Důraz bude opět kladený především na design a i u těchto levných přístrojů začnou hrát svou roli lepší materiály.

Jestli zůstane něco při starém, tak to budou nejlevnější mobily. Jednoduchost je jejich předností a trh zde určují především rozvojové země a tam hraje prim cena, tedy konkrétně co nejnižší cena. Mobil za 800 korun tak není a nebude nic zvláštního. Do nejnižší třídy spadne většina základních modelů s barevným displejem a i zde bude hrát čím dál tím větší roli design. Výbava není tak podstatná, ta začne svou roli hrát až u mobilů nad dva tisíce korun.

A smyčkou se opět vrátíme na druhou stranu cenového spektra. Tam se loni zjevil jako blesk z čistého nebe Apple iPhone a připravil těžké sny všem zavedeným výrobcům. Překvapivě ani rok po jeho uvedení na něj nikdo přímo nedokázal odpovědět. Částečně se to daří LG a Samsungu s jejich modely s dotykovým displejem. Ty jsou ale spíš stylové, než by přímo iPhonu konkurovali. Nic revolučního na nich není, jsou do multimediální podoby převlečené smartphony. A to po stránce koncepce, nikoliv výbavy.

Barcelona by ale opravdové kladivo na iPhone ukázat měla. Chystá ho Nokia a podle zákulisních informací se jí to alespoň částečně povedlo. Ta by měla ukázat ještě jednu vychytávku, a to konkrétně mobil, který umí měnit barvu krytu. Vyfotíte si svoje tričko a mobil se přebarví podle něj. O této technologii se mluví již delší dobu, ale do finální podoby ji nikdo nepřivedl.

Samsung by měl v Barceloně ukázat svou novou Ultra řadu supertenkých, výborně vybavených a především stylových mobilů. To jsou totiž přesně ty přístroje, za které si výrobce může říct o něco více peněz než za běžné multimediální přístroje. Novinky Sony Ericssonu jsou zatím zahalené tajemstvím, ale podle všeho se budou držet zavedených inovačních linek. To platí i o Motorole, která ukáže především evoluční verze již známých modelů.

Z jednotlivých technologií či funkcí bude hitem navigace, kterou do roka a do dne bude mít každý mobil střední třídy. Fotoaparáty se vylepší především po stránce automatického ostření a nejrůznějších softwarových funkcí. Rozlišení poroste o krok v rámci třídy. Střední bude mít 3,2 megapixelové fotoaparáty, nejvyšší pětimegapixelové. U hudebních přehrávačů nic zásadního očekávat nelze, větší důraz bude kladen na video, a to především na možnost sledování a ukládání videí na internetových portálech.

S tím souvisí lepší displeje, prim budou hrát především ty dotykové, které se svým rozlišením a velikostí na video hodí. Infraport je mrtvý, bluetooth naopak zcela obvyklý a mnohem častěji se budeme potkávat s wi-fi. Snad i u obyčejných mobilů střední třídy. Budete si přát ještě něco jiného? Ovšemže internetové prohlížeče, které se ještě více přiblíží komfortem těm z počítačů. Jenže s tím souvisejí rychlá data. HSDPA je již dnes běžné, ale k čemu to, když se naši operátoři patlají v různých patvarech CDMA a něčeho, co eufemisticky nazývají 4G. Takže nám zbývá spíš to wi-fi. Nebo můžeme doufat, že se v Barceloně pořádně rozhlédnou a pochopí, že suplement domácího připojení přes mobilní sítě je dnes ve světě out!