Na co ještě dát pozor při výběru předplacené karty

Nečekaná odezva čtenářů na článek "Go, Twist a Oskarta. Které dát přednost?", nás přesvědčila o nutnosti seznámit vás s některými dalšími službami, výhodami a nevýhodami jednotlivých pre-paid karet. Kromě cenového srovnání, na které byl zaměřen předchozí článek, je potřeba informovat stávající i budoucí zákazníky o různých službách jednotlivých operátorů a doplnit tak čtvrteční příspěvek.

První taková informace se týká doby platnosti jednotlivých dobíjecích kupónů. Eurotel má samozřejmě nejdelší limit na dobití Go karty (18 měsíců), ale tato výhoda je podmíněna minimálně jedním zavoláním za tři měsíce. Pokud neuskutečníte alespoň jeden hovor za tři měsíce vaše karta je odpojena a nenávratně zmizí i dosavadní kredit, přičemž kartu nezachrání ani zběsilé psaní textových zpráv, tato podmínka se týká výhradně hovorů. V případě že jste vlastníkem telefonu s předplacenou kartou Go, se do problému s touto nevýhodou většinou nedostanete, protože pravděpodobnost jednoho hovoru za tři měsíce je opravdu velká.

Mezi výhodami spjatými s kupóny je třeba zmínit systém bonusů u Oskarty. Kupón za 800Kč v sobě skrývá stokorunový bonus a celkový volací limit se tak zvýší na 900Kč. Stejným způsobem je obohacen kupón za 1 500Kč o 300Kč a provoláváte tedy 1 800Kč. Takovou službu zatím nenabízí na svých předplacených kartách EuroTel ani Paegas a pro Oskara to znamená dobré uvedení Oskarty na trh.

Dobíjení přes Internet v současné době provozuje EuroTel a Oskar. Pokud si chcete nabít Go kartu, můžete tak učinit i pomocí bankomatů s viditelným označením, dobití přes Internet a bankomat u Go navíc slibuje 20% z dobíjecí částky navrch.

Pokud přes Internet nabíjíte Oskartu, budete vyzváni k zadání hesla, jehož prostřednictvím můžete i nahlédnout do vašeho výpisu hovorů.

Ceny za hovorné do jednotlivých sítí jsou zpravidla uváděny v korunách za minutu. Paegas a EuroTel vměstnali do jedné minuty dva třicetivteřinové impulsy, takže je účtována každá započatá půlminuta hovoru. Oskar zavedl účtování po vteřinách a výjimkou není ani Oskarta. Po první minutě hovoru je vaše volání účtováno po vteřinách. Pokud jste ale zvyklí na krátké hovory, netrvající déle než půl minuty výhoda vteřinového účtování padá.

Mezi další služby patří informační kanály u Paegasu a EuroTelu. Twist nabízí Paegas Info a EuroTel svůj Infotext. Obě tyto služby pracují na principu přenosu SMS zpráv. Na základě zaslání klíčového slova na 4616 (Paegas), nebo 999111 (EuroTel), jsou na telefon dodávány aktuální informace podle oblasti, na kterou je požadavek zaměřen. Oskar podobnou službu zatím nenabízí, o jejím zavedení se teprve uvažuje.

Paegas zatím jako jediný z operátorů uvedl na trh službu GSM baking, díky níž jste pomocí svého telefonu v kontaktu se svým účtem. Nově tato služba byla zavedena i na Twist karty a pokud jste klientem jedné z bank, se kterou Radiomobil v této oblasti spolupracuje (ČSOB, IPB,Expandia banka,Union banka), jistě uvítáte přístup k účtu pomocí mobilního telefonu.

Možnost přechodu z předplacených služeb na pevný paušální program existuje u všech tří operátorů, rozdíly jsou jen v cenách. Zatímco EuroTel nabízí přechod na pevný tarif za poplatek 995Kč., Paegas snížil tuto cenu z původních 1 000Kč. na 525Kč.

Vzhledem k tomu, že Oskar nevyžaduje klasický aktivační poplatek pro zavedení pevného tarifu, ale vybírá jen zálohu za aktivaci ve výši 1 000Kč, i při přechodu z Oskarty na pevný tarif skládáte zálohu ve stejné výši. Samotný přechod je prakticky zdarma.

Oskar umožňuje, narozdíl od EuroTelu a Paegasu přechod z paušálového progamu na pre-paid kartu (vyjma tarifu Dohoda s Oskarem).

S převody předplacených služeb na služby pevných tarifů souvisí i převod samotného kreditu. Pokud vlastníte Go a budete chtít užívat služby pevného tarifu, nemáte možnost převést kredit, který tím propadá. Paegas a Oskar váš zůstatek na kreditu, s první fakturou která vám bude vystavena při užívání tarifu, dobropisuje (v případě že kredit zůstal v mínusu, strhává).

Souhrnem obou článků zjistíme, že konkurenční boj mezi operátory opravdu funguje a snaha o získání co největšího počtu zákazníků se odráží v nabízených službách, jejichž portfolio a kvalita se neustále rozšiřuje a zlepšuje. Služby, které zaznamenáváme na pevných tarifech jsou postupně nabízeny i k pre-paid kartám a otázka, kterou z nich si vybrat je skutečně individuální.