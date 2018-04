Na chytrosti mobilu přestane záležet. Bude stačit připojení k internetu

I "hloupé" mobilní telefony mají dnes dostatek výkonu na to, aby na nich mohly běžet náročnější aplikace, a především jsou schopny kvalitně pracovat s obsahem na internetu. V nedaleké budoucnosti budou mobily s internetem spjaty mnohem více než dnes. Tento trend je zcela patrný a bude mít za následek praktické smazání hranice mezi chytrými a hloupými mobily. Totiž to, co váš telefon standardně nezvládne, vykoná nějaká aplikace na vzdáleném serveru, pro kterou bude displej vašeho mobilu vlastně jen jakýsi zobrazovací terminál.

Již dnes přebírají mnohé běžné funkce mobilů různé on-line aplikace a objevují se stále nové a nové služby. Propojení s internetem je dnes největší u chytrých telefonů. Důkazem jsou přístroje jako Apple iPhone, T-Mobile G1 nebo Palm Pre. Bez datového připojení je vlastně nelze používat naplno, mnohdy je funkčnost bez internetu opravdu hodně omezena. Internetové služby a aplikace, jako najdeme v těchto telefonech, se derou i do obyčejných mobilů. Podívejme se společně, které služby již internet od mobilů přebírá, a zkusme odhadnout, jaké budou následovat.





Synchronizace kontaktů byla v minulosti vyhrazena pouze manažerským telefonům, dnes se s počítačem a aplikací Microsoft Outlook umí synchronizovat prakticky každý mobil, snad kromě těch nejlevnějších za pár stovek. Jenže jak se zdá, synchronizace s PC bude zanedlouho přežitkem. Telefony s operačním systémem Android si PIM data (tedy kontakty, kalendář, poznámky a další) synchronizují se službami Google, Palm Pre pak dovede tato data brát dokonce hned z několika zdrojů, včetně Facebooku.





Synchronizaci s Google aplikacemi si navíc můžete vyzkoušet i u mnoha jiných telefonů. Na únorovém Mobile World Congress v Barceloně se prezentovaly snad desítky firem, které různá řešení pro synchronizaci vašich PIM dat nabízejí. V drtivé většině přitom šlo o aplikace určené i pro obyčejné mobily bez otevřených operačních systémů. I práce s kancelářskými dokumenty je dnes možná on-line díky Google Docs Mobile.

Internet také zcela změní tvář textové komunikace. SMS zprávy sice jen tak nevymizí, ale e-mail a Instant Messaging je brzy v popularitě začnou dohánět. Důkazem toho je třeba i středeční uvedení služby Nokia Messaging, která přináší push e-mail téměř pro všechny. Zatím je aplikace dostupná jen pro symbianové telefony, zanedlouho se ale objeví i verze pro Javové mobily s platformou S40. Nokia Messaging navíc také brzy získá schopnost komunikovat pomocí vámi oblíbené instant messagingové služby.

A když jsme u Instant Messagingu, operátor T-Mobile začal tuto službu nabízet přímo ve vybraných telefonech. Pro mobilní práci s IM nebo e-maily navíc existuje bezpočet aplikací, které jsou dostupné i v Javě. Javové aplikace se dnes používají i k posílání SMS zdarma a nebrání se jim ani mobilní operátoři. Důkazem je třeba služba Vodafone Student SMS Grátis. A ona vlastně ani hlasová komunikace nezůstane beze změny. VoIP stále posiluje a v budoucnu se možná i z mobilů bude vlastně volat jen přes internet.

Ukládáte si do mobilu video, hudbu a fotografie? I tyto mediální soubory se brzy přestěhují na internet. Tak třeba fotografie dnes můžete přímo z mobilu nahrávat hned do řady služeb. Jednou z těch nejzajímavějších je Photoshop Mobile. Je sice zatím určen opět jen pro Windows Mobile, ale vývoj se soustředí i na další platformy, včetně Javy.





Tato aplikace umí vámi pořízené fotografie automaticky nahrávat na server. Ukládání fotek v mobilu tak bude za chvíli možná zbytečností. Hudbu lze dnes také prostřednictvím řady služeb poslouchat on-line. A video? Fenomén YouTube je dostupný prakticky pro každou platformu a IPTV v mobilu také není žádnou utopií. Prakticky do všech mobilů zamířil i další fenomén dnešní doby, komunitní portál Facebook.





On-line mapy nebo možnost blogování přímo z mobilu dnes mnozí uživatelé berou jako naprostou samozřejmost. Portfolio mobilních služeb je dnes opravdu široké. Nejpokrytější má tuto oblast Google a v poslední době se velmi výrazně začala snažit i Nokia se svým portálem Ovi. Ten například nabízí i službu Ovi Share. U ní si vyberete v počítači složku, která se bude synchronizovat s internetem. Data z ní pak máte dostupná i z mobilního telefonu.





I samotné prohlížení internetu z mobilu prochází bouřlivým vývojem. Důkazem toho je například nedávno představená služba Opera Turbo. Tento systém komprimuje internetové stránky tak, aby se do mobilu stahovaly co nejrychleji a přitom vypadaly téměř jako na displeji počítače. Mobil pak má především s vykreslováním takto upravených stránek daleko méně práce.

Mobilní telefony tak musí obstarávat čím dál méně samotných činností. Zanedlouho budou mobily plné miniaturních aplikací, které zajistí spojení se serverem a provedení daného příkazu či služby. Samotnému mobilu zůstane ke zpracování vlastně jen datový tok a funkcí na něj zbude minimum. Snad jen seznam hovorů se bude uchovávat přímo v mobilu, ale i zde se možná dočkáme jeho dostupnosti on-line.





Malé a nenáročné aplikace zajišťující spojení se serverem budou klást relativně nízké nároky na samotný mobil. Ten bude muset mít jen výkon na zobrazování dat na displeji, vysoké nároky budou kladeny na kvalitu datového spojení. Otevřené operační systémy toho v budoucnu oproti obyčejným mobilům o mnoho navíc nenabídnou. Důkazem je třeba již zmíněný Palm Pre, pro který se aplikace vytvářejí vlastně stejně jako webové stránky. Něco podobného jsme viděli v začátcích prodeje Apple iPhonu, kdy tento mobil ještě nedisponoval možností instalace aplikací. Vývojáři a nadšenci pro iPhone vytvářeli malé on-line aplikace.

Drobné Widgety, tedy vlastně malé webové aplikace, které umí fungovat i off-line, si můžete dnes instalovat třeba do telefonů Samsung s prostředím TouchWIZ. Vůbec uživatelská prostředí a platformy se výrazně přizpůsobí práci s internetem. Živým příkladem tohoto trendu je platforma BREW od Qualcommu.





Tato softwarová platforma pro mobilní telefony je optimalizována právě pro práci s internetem a bezdrátovým připojením a lze pro ni vyvíjet aplikace. BREW je platforma, která v historii prohrála souboj s mobilní Javou od Sun Microsystems, ale zaměřením na internet se opět dostala do středu pozornosti. BREW rozhodně nepovažujeme za otevřený operační systém, ale podobnost s webOS od Palmu tu jistá je. Hranice mezi chytrou a hloupou platformou je opravdu tenká, tedy jestli vlastně vůbec existuje.





Klasické robustní operační systémy, jako je třeba Windows Mobile, tak budou mít výhodu jen v opravdu specifických aplikacích, které budou určeny poměrně úzkému spektru uživatelů. Drtivou většinu běžných funkcí ale zvládne prakticky jakýkoli mobil díky připojení k internetu.

Schválně, zkuste do diskuse napsat, jaké aplikace pro dnešní chytré telefony byste chtěli využívat on-line nebo jaké aplikace se domníváte, že se v internetové verzi nemohou vyskytnout.