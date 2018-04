Na cestách bez energie - pomohou vám solární nabíječky

Dnešní mobilní telefony, především ty multimediální, jsou pořádným žroutem energie a jejich pohotovostní doba nebývá nikterak extrémně dlouhá. Stále více náročných funkcí, častější používání telefonů k jiným činnostem, jako je například focení a barevné displeje, jsou velmi náročné na množství energie. Pokud se navíc nacházíte v oblasti bez proudu a nemáte náhradní akumulátor, můžete se brzy ocitnout tak říkajíc na suchu.

Nejjednodušším řešením této situace - a zřejmě i nejlevnějším - je zakoupení autoadaptéru k elektrickému zařízení, který se postará o jeho dobíjení za jízdy. Ne vždy se však cestuje vozem, a tak ani tento způsob nemusí vést pokaždé k úspěchu. Pokud se tedy vydáváte mimo civilizaci a jste odkázáni jen sami na sebe, musíte pro dobíjení elektrických zařízení využít nějaký alternativní zdroj energie.

Ze slunce přímo do telefonu

V poslední době velmi oblíbeným způsobem získávání elektrické energie je použití solárních panelů. Ty dnes najdeme v hojné míře nejen u ekologických staveb, ale právě také u solárních nabíječek elektrických zařízení.

Solární nabíječky navíc pracují i v případě, že na ně nesvítí přímé slunce. Stačí pouze denní světlo, neboť fotovoltaické články se skládají z fotodiod, které při dopadu světla produkují elektrické napětí, které je závislé na intenzitě osvětlení. To sice znamená, že při přímém slunečním záření bude baterie nabita dříve než při slabším denním světle, nabije se ale vždy.

Takových nabíječek je v dnešní době na trhu poměrně velké množství, jednotlivé modely se pak liší především velikostí, konstrukcí, množstvím konektorů a samozřejmě také cenou. Vhodné je zaměřit se na základní parametry, které by měly splňovat požadavky konkrétního elektrického zařízení. S nabitím mobilního telefonu nebo MP3 přehrávače by si měla poradit většina solárních nabíječek, problém ale může nastat, pokud budete chtít doplnit energii například do notebooku.

Vhodné je zaměřit se také na taková zařízení, která obsahují vedle nezbytného solárního panelu i vnitřní akumulátor. V tom případě pak nejste nuceni dobíjet telefon nebo jiný přístroj, jen když svítí slunce. Nabíječky s vnitřním akumulátorem tak přes den jednoduše nabijete na maximální kapacitu a přes noc pak připojíte mobilní telefon nebo jiné zařízení, které se nabíjí ne přímo, ale bere si energii právě z vestavěného akumulátoru.

Nezbytné je také nabíječku vybírat podle konektorů, které pro určitý přístroj potřebujete. Na trhu je dnes mnoho velmi univerzálních modelů, které obsahují redukce pro většinu mobilních telefonů známých výrobců, lepším standardem bývá také univerzální USB konektor. Některé solární nabíječky jsou naopak vybaveny zásuvkou autozapalovače, do které pak zapojíte cigaretovou nabíječku stejně jako ve vašem voze.

Solární nabíječky jsou na našem trhu k mání od těch nejmenších modelů, které svým tvarem připomínají menší mobilní telefon, až po výrazně větší zařízení, která jen tak někam nepřenesete. Čím větší je plocha solárních panelů, tím více energie ze slunce je nabíječka schopna získávat. Pro náročnější uživatele jsou pak určeny modely, které mají například speciální popruhy na umístění na batoh nebo je u nich možné zapojení více nabíječek za sebou.

Přehled vybraných solárních nabíječek dostupných na našem trhu

PowerMonkey Explorer



Solární nabíječka PowerMonkey Explorer ve spojení se záložní baterií o kapacitě 2 200 mAh Vám zaručí, že své mobilní zařízení nabijete kdekoliv a kdykoliv. Nabíjet můžete buď přímo, nebo nejprve do záložní baterie a z ní pak čerpáte energii i ve chvílích, kdy není k dispozici sluneční světlo. Tuto baterii si však můžete velmi rychle nabít rovněž přiloženým elektrickým adaptérem.

Redukce pro mobilní telefony - Nokia, Motorola, Samsung, Siemens, Sony Ericsson, mini USB, USB, iPod konektor, konektor pro Sony PSP

Cena: 3 000 Kč

Microsport Power Pack

V základním balení této nabíječky je jeden kus solárního panelu, ale další kusy je možné přikoupit. Každý solární panel dává proud až 130 mA, běžně cca 90-100 mA. Maximálně se může propojit 8 solárních panelů, což dá proud až 1A, a tím se velmi urychlí nabíjení Powerpacku. Powerpack je navíc vybaven světelnými diodami, které slouží jako nouzová lampička, která při plném nabití vydrží svítit až 30 hodin. Přístroj je vybaven i Li-Ion akumulátorem 3,7 V s kapacitou 1 500 mAh.

Redukce pro mobilní telefony - Nokia, Motorola, Sony Ericsson, Samsung, LG

Cena: 1 500 Kč

SL-1

Tato solární nabíječka zvládá nabíjení nejen mobilních telefonů pomocí dodávaných konektorů, ale také můžete pomocí polykrystalických solárních článků nabíjet až 5 AAA akumulátorů, které poté použijete do různých spotřebičů.

Redukce pro mobilní telefony - Sony Ericsson, Motorola, Nokia, Siemens

Cena: 1 200 Kč

BACHA 4S

Tato solární nabíječka je určena pro nabíjení akumulátorů velikosti AA nebo AAA, které je pak možné využít do různých elektrických zařízení, jako jsou například outdoorové GPS navigace, nebo k nabíjení mobilních telefonů pomocí nabíječky na baterie. Zařízení nabíjí pouze při dostatečném světle. Při nedostatku světla je nabíjení automaticky přerušeno a opět se obnoví při dostatečném osvětlení.



Cena: 650 Kč

Silva Solar I

Tento model je určen ke snadnému připevnění na batoh, zavazadlo či stan. Pomocí spirálového kabelu v délce až 90 cm je k němu připojené pouzdro s dobíjenými 2 či 4 AA akumulátory. Při chůzi či jízdě se nemusíme o nic starat. Dopadá-li na panel dostatek světla, akumulátory se dobíjejí více či méně podle intenzity záření. Solar I lze také připevnit na vhodně umístěnou hladkou plochu pomocí přílepek.

Cena: 1 900 Kč

Stačí se jen trochu zapotit

Dalším způsobem, jak nabít svůj mobilní telefon nebo jiné elektrické zařízení, je použít vlastní energii, tedy různé otáčecí nabíječky nebo zařízení na kličku.Tyto nabíječky pak pracují na podobném principu jako dynamo na jízdních kolech. Zdá se to velmi jednoduché - stačí jen otočit kličkou a mobilní telefon se začne nabíjet.

Musíte si ale uvědomit, že tento způsob nabíjení je poměrně fyzicky náročný a nabíječky tohoto typu nejsou uzpůsobeny pro plné nabití baterie. Jde opravdu o nouzové řešení, kdy několika otáčkami kličkou dodáte do telefonu malé množství energie, abyste pak mohli uskutečnit krátký telefonát nebo odeslat několik málo zpráv.

Možné je také nabíjení mobilního telefonu pomocí klasických baterií. Existují totiž nabíječky, do kterých vložíte baterii nebo několik baterií a jednoduchý přístroj se postará o přesun energie z klasické baterie do vašeho mobilního telefonu. Také těchto nabíječek je na našem trhu velké množství a jejich ceny začínají už pod hranicí jednoho sta korun.