Na český trh vstoupil třetí operátor mobilní sítě!

Neuvěřitelná událost se včera stala skutečností. Český telekomunikační úřad namísto toho, aby frekvence uvolněné v minulosti armádou, rozdělil mezi dva stávající operátory, vybral ve vší tajnosti třetího provozovatele mobilní sítě.

Vítězem licence na třetí mobilní síť GSM se stala ruská firma Nieznaphone která se o tuto licenci podle neoficiálních informací ucházela jako jediná. Tato společnost vytvořila s dalšími českými podnikatelskými subjekty akciovou společnost a převzala pověření k provozování mobilní sítě. Tak bylo oznámeno na včerejší mimořádné tiskové konferenci nově vzniklé akciové společnosti PaeuroMobylTel, která se konala v pražském hotelu Brloh.

Firma PaeuroMobylTel a.s. prohlásila ústy svého finančního ředitele Vasilije Pieresdrzkina, ze teprve vstup tretího provozovatele znamená pro Českou republiku vznik faktické konkurence, neboť dva provozovatele - to je oligopol, nikoliv konkurence. Firma PaeuroMobylTel a.s. také upozornila, že vlastní rozsáhlou infrastrutkuru na území české republiky, která ji oprošťuje od nutnosti faktické dohody s dosud monpolním SPT Telecom - tomu také firma hodlá vytvořit konkureční prostředí.

Na dotaz redakce Mobil serveru, kdy firma plánuje spuštění sítě a jaké budou tarifní poplatky nám bylo sděleno, že je předčasné hovořit o jakýchkoliv předběžných plánech. Firma již nicméně vlastní svoje internetové stránky www.mobyl.cz - zde hodlá veřejnost včas informovat. Zde najdete i první tiskovou zprávu.