Na český trh míří první virtuální operátor. Nebude ale pro každého

Poslední říjnový den začne na našem trhu působit nový operátor Mphone. Ač se na první pohled zdá, že je to první virtuální operátor u nás, zcela přesné toto označení není. Jedná se totiž o nabídku vlastních tarifů velkoobchodu Makro v síti O2. Ovšem i název Mphone evokuje samostatného operátora a absence vlastního označení "virtuální operátor" je dost pravděpodobně jen úlitba O2.

Na druhou stranu, přesně takhle virtuální operátor funguje, nemá totiž vlastní síť a pouze si pronajímá kapacitu sítě některého z klasických operátorů. V případě Mphone ovšem nebude pravděpodobně na displeji telefonů logo "virtuálního operátora", ale logo O2, tedy provozovatele sítě.

Mphone provozuje společnost Makro, což je velkoobchodní síť pro podnikatele. K jeho návštěvě je potřeba vlastnit kartu Makro, o kterou mohou požádat jen vlastníci živnostenských listů. Pro každého tak nové tarify nebudou.

V nabídce Mphone jsou tři tarify nabízené pro stávající mobilní číslo nebo pro nové číslo, které bude začínat trojčíslím 601. Všechny tarify jsou podmíněny úvazkem na dobu jednoho roku. Asi největším lákadlem nových tarifů je výhodná sazba na volání mezi čísly v "síti" Mphone a možnost získávat volné minuty a SMS za nákupy ve velkobchodech Makro.

Tarify označené jako Mini, Midi a Maxi mají poměrně zajímavé minutové sazby i ceny za SMS, které uvádíme v tabulce. Mphone bude nabízet i zvýhodněné telefony. V prvním letáku je nabízena zatím jen Motorola W175 se standardní cenou 653 korun a za dotovanou cenu 1,19 Kč pro všechny tři tarify. Další nabízené mobily představí Mphone až po zahájení provozu.

Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH. Do konce roku 2008 platí zvýhodněná sazba pro volání mezi uživateli Mphone i na všechna volání do sítě O2. Tři zvýhodněná čísla musí být v tuzemských sítích. Další podrobnosti zveřejní operátor v den zahájení provozu na svých internetových stránkách www.mphone.cz.

Tarif: Měsíční paušál Volné minuty Mezi Mphone Na ostatní čísla SMS 3 čísla Mini 226,10 50 2,26/min 4,76/min 1,19 25% sleva Midi 702,10 200 2,26/min 3,69/min 1,19 25% sleva Maxi 1178,10 400 2,26/min 3,33/min 1,19 25% sleva

Vznik Mphone je podstatný pokrok pro rozvoj našeho telekomunikačního trhu, který v tomto směru za zbytkem Evropy notně kulhá. Podle našich informací tato první vlaštovka pomůže opravdového virtuálního operátora přivést. Nemělo by to trvat déle než do poloviny příštího roku. Doposud na našem trhu působí jen několik společností, které přeprodávají služby operátorů formou klubového prodeje a ve své podstatě porušují pravidla operátorů.