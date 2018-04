Na CeBITu se objeví první Siemens s GPRS

Na letošním CeBITu, který se již kvapem blíží (uskuteční se ve dnech 22. - 28. 3.), představí Siemens oficiálně svůj první mobilní telefon podporující technologii GPRS (General Packet Radio Service).

Jde o přímého nástupce úspěšného S35, s podobnými funkcemi, avšak rychlejšího při datových přenosech, pochopitelně při použití GPRS. Stejně jako S35 bude i nový GPRS telefon určen spíše náročnějším uživatelům. Přístroj bude kromě jiného vybaven přístupem na internet přes WAP (o HTML se v prvních informacích nemluví), bude mít hlasové vytáčení a ovládání, zabudovaný hardwarový faxmodem, organizér s kalendářem, schůzkami, to-do listem (úkolovník) a dalšími rubrikami.

Prodej tohoto telefonu by měl začít s největší pravděpodobností nejpozději do začátku léta tohoto roku. Cena ještě není známá, ale měla by se pohybovat na úrovni konkurenčních GPRS manažerských telefonů, tedy například Motoroly Timeport 260.