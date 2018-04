Na CeBitu je shon a vánice

Celé hannoverské výstaviště je plné lidí, někteří v rychlosti dostavují a zaplňují své stánky, jiní se mezi nimi proplétají a pídí se po informacích. V každém případě se všichni snaží držet pod střechou některé z hal, protože venku zuří pravá, nefalšovaná vánice, která jakoby popírala, že dnes je první jarní den.

V halách, věnovaných mobilní telekomunikaci, vládne v jednotlivých stánkách již relativní klid. Okolo se uklízí, ale vnitřky stánků jsou již plné vystavených telefonů. Je veselé sledovat, jak se všichni výrobci snaží za nejrůznějšími papírovými a plátěnými zástěnami ukrýt své nové poklady.

Zatímco dnes je ještě v průchodech hal možné se pohybovat, zítra ráno již bude téměř nemožné, probojovat se ke stánku Nokie nebo Siemensu. Proto se všichni, dnes ještě tak trochu maskovaní novináři, snaží získat co nejvíce informací. Nám se podařilo proniknout do několika velkých a důležitých expozic (ani Nokia se neubránila) a ulovit pro vás první horké novinky.

Zítra ráno se brány CeBITu otevřou oficiálně a my se vrhneme do víru informačních a telekomunikačních technologií, abychom vám co nejrychleji a nepodrobněji přinesli zpravodajství o tom, kam se budou mobilní komunikace ubírat nejen v příštích několika měsících, ale dokonce letech.

Počítejte s tím, že od zítřka budeme server průběžně zaplňovat články z CeBITu (pochopitelně s fotografiemi novinek)a kromě nich chystáme také malou perličku - videoreportáže, obsahující nové telefony, pohledy do zákulisí telekomunikačních firem i ukázky toho, jak se lidé na hanoverském veletrhu baví.