Na Avalconu v Chotěboři i o mobilní kanceláři budoucnosti

ČIA - Přednášku o principech "mobilní kanceláře budoucnosti" připravil u příležitosti setkání fanoušků sci-fi Avalcon, které začíná v pátek 5. května v Chotěboři u Havlíčkova Brodu, jeho hlavní organizátor Václav Pravda.

V. Pravda chce účastníky seznámit se současnými možnostmi a nejbližší budoucností "bezdrátové kanceláře", především s rozsáhlými možnostmi využití mobilních telefonů. "Nedokáži odhadnout, kam dospěje zařízení pro mobilní komunikaci za deset let," řekl V. Pravda v rozhovoru pro ČIA.

"Je však jasné, že bude pokračovat miniaturizace - již nyní lze telefonovat z přístroje velikosti hodinek, za pár let může být telefon například v podobě náušnice. Vývoj jde velice rychle dopředu - co bylo ještě před pár lety fantazií, je dnes realitou," uvedl V. Pravda a dodal, že důležitější otázkou než teoretické možnosti rozvoje mobilní komunikace bude jejich praktické využití. "Jsem poněkud skeptický k masovému rozšíření a praktickému využívání některých novinek. Ve své profesi se stále setkávám s vedoucími pracovníky různých firem, kteří jsou konzervativní a musím jim vysvětlovat například výhody digitálního telefonního přístroje před analogovým. A to hovořím o relativně aktivních a moderních lidech - postoj zbytku populace je většinou ještě konzervativnější," uvedl V. Pravda.

Avalcon je každoročním chotěbořským setkáním příznivců žánru science fiction. Jeho program začíná v pátek odpoledne a potrvá do pondělního dopoledne.

V pátek 5. května organizátoři slibují promítání úspěšného krátkometrážního snímku "Byl jsem mladistvým intelektuálem", parodujícím významné hororové a akční filmy. Spisovatelka Františka Vrbenská ve stejný den představí svou novou knihu - třetí část románu Labyrint půlnočního krále.

Hlavní část letošního Avalconu je jako každý rok soustředěna na sobotu. Spisovatel a vydavatel internetového deníku Neviditelný pes Ondřej Neff od 10 hodin uvádí autorské čtení nové povídky, překladatel Jan Kantůrek a vydavatel Vlastimír Talaš návštěvníky akce seznámí s dalším dílem úspěšného románového cyklu "Zeměplocha" z dílny britského spisovatele Terryho Pratchetta.

Spolu s hlavním programem v sobotu začínají přednášky o filmech Star Wars (film "Star Wars I.: Skrytá hrozba" byl před časem uveden i v českých kinech) a seriálu Star Trek. Fanoušci se mohou těšit například na "ztracené scény", které tvůrci Star Wars do tohoto nyní již kánonického sci-fi snímku z nejrůznějších důvodů nezařadili. V sobotu se rovněž uskuteční přednáška redaktorů sci-fi měsíčníku Ikarie, který v těchto dnes slaví 10. výročí vzniku. O světě kosmonautiky přednáší 6. května redaktor a publicista Karel Pacner, v neděli pak Pavel Toufar.

Na neděli 7. května je plánována beseda, které by se podle sdělení organizátorů měli zúčastnit spisovatelé Jaroslav Mostecký, Jana Rečková a Vladimír Šlechta. Připravena je i přednáška českých vydavatelů sci-fi o novinkách na letošním knižním trhu.