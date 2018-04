Aplikace Googlu jsou jedničkami na App Store, na Google Play ne

V březnu byly nejstahovanějšími aplikacemi mimo her na App Store Applu aplikace od Googlu. Vyplývá to ze statistiky analytické společnosti App Annie. Sedmatřicet aplikací od Googlu dostupných na App Store bylo staženo dohromady vícekrát než jakýchkoliv jiných aplikací od jiného vydavatele mimo tvůrců her.

Dalšími nejstahovanějšími vydavateli byli na App Store v březnu čínský Tencent, Facebook a opět čínské Baidu. Aplikace od samotného Applu, kterých je na App Store 38, v březnu uzavíraly Top 5.

Naopak ve vlastním obchodu Google nekraluje. Pokud se opět nepočítají hry, tak byl v březnu nejstahovanějším vydavatelem na Google Play Facebook, který nabízí celkově deset aplikací. Google má ve svém obchodě k dispozici 97 aplikací, ale jejich celkový součet stažení stačil pouze na druhé místo.

První pětku nejstahovanějších vydavatelů doplňuje čínský Kingsoft Internet Software (nyní se tato společnost jmenuje Cheetah Mobile), další čínský vydavatel Sungy Mobile a kyperský vydavatel Outfit 7.

Statistika jasně dokazuje, že majitelům iPhonů a iPadů chybí aplikace YouTube a Google mapy, které byly dříve v jejich přístrojích předinstalované. Aplikace YouTube byla mimo her v březnu nejstahovanější na App Store, mapy od Googlu potom třetí nejstahovanější. Druhou nejstahovanější aplikací na App Store je aplikace Facebook. Do první pětky se ještě vešly aplikace Instagram a WhatsApp Messenger.

Že Google nekraluje vlastnímu obchodu, je logické vzhledem k tomu, že většina Android smartphonů je různými službami od Googlu vybavena přímo od výrobce. Proto je druhá příčka Googlu ve svém obchodě vlastně velkým úspěchem.

Přitom žádná z aplikací od Googlu se v jeho obchodě nedostala mezi 10 nejstahovanějších. V obchodu Google Play obsadily první tři příčky aplikace od Facebooku - Facebook, WhatsApp Messenger a Facebook Messenger. Čtvrtou nejstahovanější aplikací na Google Play byl Clean Master a pátou nejstahovanější aplikací potom Instagram.