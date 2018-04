N9 je to nejlepší, co Nokia za poslední roky vyrobila. Recenze

Nokia N9 je tak trochu smutným důkazem toho, že finská mobilní jednička dovede vyrobit špičkový moderní telefon zcela vlastními silami. Jak ale víme, Nokia tuto vlastní cestu opustila a N9 zůstane jenom jakýmsi pomníkem své doby. Doufejme, že její kvality dávají alespoň důvod myslet si, že budoucí Windows Phone přístroje na tom budou ještě lépe.

N9 je totiž nebývale výborný telefon, jaký jsme dlouho od finského výrobce neviděli. Telefon je plný novinek a inovací. Velkou měrou k tomu přispívá operační systém MeeGo. Troufáme si tvrdit, že pokud se firma vydá stejným směrem i u svých Windows Phone přístrojů, má současnou krizi napůl zažehnanou.

Ani N9 však není dokonalá. Na systému je vidět, že by potřeboval ještě odladit. Občas ho trápí pády aplikací nebo zadrhávání při běžném používání. Jinak ale MeeGo splňuje veškeré nároky moderní doby. Ovládání je jednoduché a velmi rychle přejde do krve. Také systém je rychlý a softwarová výbava odpovídá současným požadavkům.

Plusy a mínusy Proč koupit? jednoduché ovládání

skvělé zpracování

výborný fotoaparát

svým způsobem jedinečný přístroj

výborný displej

Proč nekoupit? místy nedoladěný systém

velmi vysoká cena

potřebujete microSIM Kdy? V prodeji Za kolik? 14 490 Kč (16 GB), 15 990 Kč (64 GB)

Může se zdát, že vzhledem k přítomnosti MeeGo je N9 telefon pro geeky a hračičky. Jenže opak je pravdou. MeeGo není Maemo a N9 je telefon zaměřený především na běžného uživatele. Ten pouze pocítí menší množství aplikací v obchodu. Jejich počet nikdy nedosáhne množství aplikací v AppStore nebo Android Marketu, na druhou stranu důležité aplikace zde najdeme.

Dá se také předpokládat, že kolem N9 se utvoří fanouškovská skupina, která se bude starat o přísun potřebného softwaru. Jednoduše řečeno, koupě N9 se nemusíte obávat.

Vzhled a konstrukce – jednolitý kousek

Na Nokii N9 je výjimečný už její design. Telefon má jednoduché tvary, které rozvíjí designovou myšlenku známou z modelů N8 a E7. Design je ale podstatně čistší a jednodušší, což přispívá velmi dobrému dojmu.

Ačkoli je vrchní a spodní strana telefonu zcela rovná a i půdorys telefonu má tvar přísného obdélníku, zbytek přístroje je vlastně plný oblin. Zaoblené jsou boky a ani záda telefonu nejsou zcela rovná. I krycí sklo displeje začíná drobným zaoblením. Při pohledu z boku si všimneme, jak se linky směrem k okrajům telefonu sbíhají, podobně jako je tomu u již zmiňované symbianové dvojice.

Jednoduché tvary jsou narušovány jen minimem prvků. Na pravém boku najdeme elegantně zakomponovaná tlačítka pro ovládání hlasitosti a odemykací tlačítko, na vrchu jsou pak velmi těsně lícující krytky a sluchátkový konektor.

Nokia N9 a symbianový model 700

Pod první krytkou najdeme microUSB konektor, druhá krytka je šuplíček na SIMkartu. Nokia tentokrát použila formát microSIM, který dobře znají uživatelé produktů Apple. Zatím není jasné, jestli je to u Nokie jenom výstřelek, nebo zda třeba na microSIM přejde celá budoucí řada telefonů.

Pokud hledáte, jak se snímá kryt baterie, hledáte marně. N9 je vlastně jeden kus plastu, do kterého jsou zasazeny vnitřnosti s displejem. Zpracování telefonu je tak naprosto perfektní. Je to dáno i tím, že plast není obyčejný plast. Je to polykarbonát, který se vyznačuje poměrně vysokou pevností a je docela příjemný na omak.

Výhodou materiálu je také fakt, že obsahuje barvu v celé své hmotě. Případné škrábance tak nebudou na telefonu příliš výrazné, protože i na místě vrypu zůstane opět barva přístroje.

N9 se nabízí v černé, modré a růžové barvě. V redakci jsme testovali konzervativní černou a musíme konstatovat, že telefonu sluší a dělá z něj velmi seriózní kousek. Kdo touží po troše pozornosti, může zvolit jednu z barevných pastelových variant. I ty jsou pěkné. Růžová ale prozatím není v prodeji na českém trhu.

Nokia N9 v porovnání se Samsungem Galaxy S II

N9 také velmi dobře padne do ruky a uživatel z ní má velmi solidní pocit. Na tom se podílí jak tvarování telefonu, tak jeho stále vcelku přijatelné rozměry: 116,5 × 61,2 × 12,1 mm.

N9 tedy není kdovíjak štíhlounký přístroj, jednoduché tvary s postupným zaoblením ale tento fakt umně maskují. Celkově nám N9 připadá tenčí, než ve skutečnosti je. Hmotnost 135 gramů je trochu vyšší, ale opět přispívá k pocitu solidnosti z celého přístroje.

Displej a ovládání – svou jednoduchou cestou

Než se vrhneme na samotné MeeGo, popíšeme displej N9. Nokia už delší dobu používá u svých kousků AMOLED panely, ale doposud jen s relativně nízkým rozlišením. N9 přináší AMOLED panel s úhlopříčkou 3,9 palce a rozlišením 854 × 480 pixelů. To můžeme ve vyšší třídě dnes považovat za standard.

Displej je tak výrazně kvalitnější než u špičkových symbianových modelů. Líbí se nám i jeho barevné podání, které je dostatečně syté a černá barva je opravdu černá. Dalším kladem je velmi dobrá čitelnost i na přímém slunečním světle. Nokia tentokrát prostě odvedla velmi dobrou práci.

Ostatně, inženýři rozhodně neodflákli ani samotný systém, který na N9 běží. Konkrétně je to MeeGo ve verzi 1.2 Harmattan. Je to vlastně první (a pravděpodobně i poslední) komerční aplikace tohoto systému.

Nokia zahodila při tvorbě uživatelského prostředí veškeré své dosavadní principy a myšlenky. Jediné, co připomíná příslušnost do stáje výrobce jsou ikony, které systém přebírá z ostatních přístrojů.

MeeGo jako takové je v principu velmi jednoduchý systém, který jde oproti ostatním dnešním svou cestou. Vše se točí okolo tří hlavních obrazovek. Na ně se dostaneme poté, co odemkneme displej telefonu. K tomu slouží odemykací tlačítko na pravém boku. Pak stačí i z jiných systémů známé gesto přetažení prstu po displeji.

U N9 ale musí toto gesto začít mimo plochu samotného displeje, na okraji jeho krycího skla. Toto gesto se bude v systému ještě hodit. Krom odemykání tlačítkem se v menu telefonu dá nastavit, že se displej rozsvítí také po dvojitém poklepání na něj. Tento způsob jsme si velmi rychle oblíbili a odemykací tlačítko jsme používali jen minimálně.

Odemykací obrazovka má ještě jednu zajímavou vlastnost. Zobrazují se na ní i upozornění na zameškané události. Upozornění jsou vidět, i když je displej zhasnutý. Pro Nokii poněkud typicky se v takovém případě na displeji ukazují hodiny a s nimi také ikony zameškaných hovorů a přijatých zpráv nebo e-mailů. Tuto volbu nazvanou „pohotovostní displej“ lze v menu vypnout a trochu tím ušetřit baterii. Po rozsvícení displeje se tyto zobrazí ve formě pruhů informací. Pokud takový pruh přetáhnete na okraj displeje (tentokrát stačí za pruh vzít a táhnout, gesto nemusí začínat mimo displej), telefon se odemkne a spustí patřičnou aplikaci.

Po odemčení displeje možná mnohé uživatele udiví jednoduchost samotného systému. První, co uživatel uvidí, je seznam ikon všech programů, podobně jako je tomu u iPhonu. Nekonají se žádné widgety, žádné zkratky a podobně. Krom tohoto ikonového seznamu, kde jsou programy uspořádány ve čtyřech sloupcích, má MeeGo v základním pohledu ještě dvě obrazovky. Nalevo od aplikací se skrývá obrazovka aktuálního dění. Sem se stahují příspěvky z Facebooku, Twitteru, ale vidíte tu i aktuálně došlé nepřečtené SMS zprávy a další události. Stahovat se sem mohou i RSS zprávy. Veškeré informace se zobrazují v jednom přehledu, pokud ale máte zdrojů více, lze mezi nimi i jednotlivě přepínat. V horním rohu se také můžete informovat o aktuálním stavu počasí.

Napravo od seznamu aplikací je pak obrazovka s přehledem spuštěných programů. Vidět jsou zde živé náhledy programů a tak může tato obrazovka částečně nahradit widgety. Aplikace tu lze i vypínat. Toto zobrazení také velmi urychluje multi-tasking jako takový a naučí uživatele si na jeho možnosti zvyknout. Je to opravdu výborné řešení. Systém se navíc nijak výrazně nezpomaluje s množstvím spuštěných aplikací, takže tuto disciplínu zvládli u Nokie na výbornou.

Posledním principem, který si musíte při ovládání systému MeeGo osvojit, je opouštění aplikací. Na čelní straně N9 byste marně hledali jakékoli tlačítko. Důvod je jednoduchý – k ovládání systému prostě žádná tlačítka neslouží. Aplikace se zavírají tak, že opět začnete gesto tahu prstem kousek mimo rozsvícenou plochu displeje a aplikací takto „zahodíte“ za jakýkoli okraj. Jednoduché, rychlé a návykové. Toto gesto můžete udělat jakýmkoli směrem, pokud to bude tah ze spodního okraje směrem vzhůru, objeví se navíc ještě zkratkové menu, které umožní spustit čtveřici aplikací – telefonní aplikaci, sms zprávy, fotoaparát a internetový prohlížeč. Nastavit se dá i to, že přejetí směrem shora dolů znamená, že chcete aplikaci úplně vypnout – ta se pak neobjeví na obrazovce spuštěných programů.

Poslední obrazovkou, která nám ještě zbývá představit, je horní stavové menu. Po klepnutí do úzkého proužku na horním okraji obrazovky se totiž objeví podobné menu, jaké známe třeba z androidu. Neschraňují se zde ale upozornění (ačkoli ta se v horním řádku zobrazují), ale přepínat tu lze vyzváněcí profily, nastavovat připojení k bezdrátovým sítím a také nastavovat dostupnost u jednotlivých on-line služeb. MeeGo totiž nabízí výjimečné propojení s různými sociálními sítěmi a jinými on-line službami.

To je vlastně z hlediska principu ovládání vše. Žádná tlačítka, jen tři základní obrazovky a tahová gesta prstem. Výhodou celého tohoto systému ovládání je fakt, že vše, co můžete momentálně udělat (krom zavření aplikace), vidíte ihned na obrazovce. Není tu nikde žádné skryté kontextové menu, žádné schované volby a triky.

Občas ale v tomto případě narážíme na nedoladěnost MeeGo. Skutečnost, že některé vlastnosti prohlížeče musíme nastavit v menu nastavení namísto přímo v prohlížeči je z hlediska principu jasná.,Jenže už méně jasné je, proč v některých aplikacích nebo položkách chybí třeba tlačítko zpět, které se jinde většinou objevuje. Tu a tam na něj prostě programátoři pozapomněli a tak uživateli nezbývá nic jiného než se vrátit na úvodní obrazovku a zanořit se do menu znovu – naštěstí se už u N9 a MeeGo nekonají nesmyslné hony na to, kde by se asi tak mohla daná volba nacházet.

Vše je logicky uspořádané a i ty nejvzdálenější volby jsou na tři ťuknutí daleko. Občas je systém také nekonzistentní v tom, kde onu návratovou klávesu zobrazuje. Zatímco v menu to bývá u dolního okraje, v řadě aplikací je to někde v jejich horní liště. Uživatel tak může trochu tápat.

Jinak je ale MeeGo intuitivní a rychlý operační systém. Bohužel ale musíme konstatovat, že se zacházení s přístrojem neobejde bez občasných záseků, kdy chvíli telefon nereaguje. Párkrát se nám také stalo, že se s námi nedobrovolně rozloučila právě používaná aplikace.

Naštěstí se ale nekonají žádné restarty a systém se ani netváří, že by je po delší době vyžadoval – z tohoto hlediska je vše v naprostém pořádku. U MeeGo je jednoduše vidět, že je to mladý systém, který by potřeboval tu a tam doladit. Ale když jej porovnáme se stavem, ve kterém byly při svém uvedení třeba Android nebo Windows Phone, pak je MeeGo doslova o míle před nimi. O důvod víc proč truchlit nad tím, že N9 zůstane jediná svého druhu.

Pro úplnost vám ještě dlužíme hardwarové specifikace N9. Přístroj nemá ambice stavět se proti dnešním nejvýkonnějším smartphonům s dvoujádrovými procesory, na druhou stranu mu ve výbavě nic nechybí a uživatel většinou absenci dvoujádra nepozná. Telefon je poháněn gigahertzovým Cortex A8 procesorem Texas Instruments s grafickou kartou PowerVR SGX530 a velkorysým 1 GB RAM paměti. To opravdu nejsou špatné parametry.

Baterie – chtělo by to doladit

Další oblastí, kde se projevuje drobná nedoladěnost systému MeeGo, je výdrž baterie. U ní jsme zaznamenali velmi zvláštní fenomén – N9 jsme používali ve dvou exemplářích – nejprve předsériovém prototypu a pak prodejní kousek. U obou se při prvních asi dvou cyklech nabíjení projevila výdrž baterie jako doslova tragická. V jednom případě nám telefon vydržel v provozu pouhých 9 hodin. Pravda, nijak jsme ho nešetřili, ale i tak je to opravdu málo.

Poté se ale vždy výdrž ustálila a telefon i se spoustou aktivních služeb vydržel na jedno nabití bez problémů jeden celý den. I tak jsme ale museli pro jistotu nabíjet každý večer. Otázkou je, jak moc lze výdrž prodloužit. Spousta spuštěných on-line služeb totiž baterii jistě užírá a i některé funkce systému jí příliš neprospějí. S vypnutou funkcí pohotovostní displej, neaktivovanou synchronizací s Exchange serverem a nepoužíváním chatových aplikací sociálních sítí je velká šance, že se výdrž výrazně prodlouží, zhruba na dva dny. Faktem ale je, že při plném nasazení je výdrž N9 o něco slabší než obdobně vybavených konkurenčních telefonů.

Všimli jsme si také, že ukazatel stavu baterie není ve své funkci příliš konzistentní. Pod zátěží totiž klidně ukáže, že je baterie téměř vybitá, ale jakmile necháte telefon chvilku odpočinout, už na ukazateli svítí třeba čtvrtina baterie. Tento nešvar se obzvláště projeví třeba na místech se špatným signálem.

Telefonování a zprávy – chat na řadu způsobů

Z hlediska telefonování a zpráv má N9 poměrně standardní výbavu a bohužel místy přebírá i některé dnes velmi rozšířené nešvary. Tak například telefonní aplikace s jejím číselníkem slouží pouze k vytáčení čísel, vyhledávat se pomocí ní nedá. V kontaktech jako takových se dá vyhledávat listováním nebo tím, že klepnete do vyhledávacího pole a začnete psát požadované jméno. Právě onu nutnost klepnutí, která je tu dle našeho názoru navíc, často u různých dotykových telefonů kritizujeme a u N9 tomu není jinak.

Horší je způsob, jak vůbec do N9 dostat kontakty. U dnešních přístrojů jsme zvyklí, že si je většinou umí stáhnout z Gmailu. Ten sice N9 podporuje, ale kontakty si z něj nestáhne – telefon vidí jen kontakty služby Gtalk, ty ostatní prostě nestáhne. Podobně je tomu u Exchange serveru – telefon vidí kontakty které máte na svém účtu uloženy, ale nedosáhne na kontakty v sdíleném firemním adresáři. Pokud tedy Exchange používáte pouze pro pracovní účely, opět vám s kontakty nepomůže. N9 také nelze synchronizovat s běžným Nokia PC Suite a software, který pro synchronizaci telefonu slouží, s kontakty vůbec zacházet neumí.

Jedinou rozumnou on-line cestou, jak do telefonu kontakty dostat, je tak samotný účet Nokia. Jenže u něj je jiná potíž – pokud jej doposud nemáte zřízený, můžete si jej založit – ale do on-line služby prostě kontakty třeba z Gmailu nijak nenaimportujete. Pokud jste doposud používali některou z nokií, je šance lepší – z telefonu si můžete kontakty na účet sesynchronizovat. Nakonec je asi nejschůdnější cestou, jak kontakty do telefonu dostat, jejich „vytažení“ přes Bluetooth z jiného telefonu. Zkoušeli jsme to s obyčejnou nokií i s androidím chytrým mobilem a import funguje spolehlivě.

Jednou z dalších možností je také importovat kontakty ze Skype – pokud je tam tedy máte uloženy s běžnými telefonními čísly. N9 nabízí předinstalovaného Skype klienta a tak si v tomto případě na své přijdou i příznivci VoIP telefonie.

Když už kontakty v telefonu máte, není problém si je následně nechat sesynchronizovat na Nokia účet pro budoucí použití. Telefon také umí importovat kontakty z Facebooku a snaží se je správně v telefonním seznamu pospojovat se stávajícími kontakty. Karty kontaktů jsou jednoduché a přehledné, trochu připomínají iPhone. Pokud u kontaktu klepnete na telefonní číslo, můžete ihned vyvolat hovor. Vedle čísla je malá ikona zprávy, která vás ihned zavede ke psaní zprávy určené tomuto kontaktu. Totéž platí pro e-mailovou adresu uloženou u kontaktu.

Právě práce s různými druhy zpráv je velkou doménou N9 a MeeGo. E-maily ze všech schránek se zobrazují v jedné aplikaci, uživatel ale může snadno přepínat mezi jednotlivými schránkami nebo si nechat zobrazit všechny najednou – prostě dle libosti. Ještě zajímavější je ale samotné menu SMS zpráv.

To totiž zdaleka neslouží jen pro práci s textovkami nebo MMS. Zde se sdružují i zprávy, které si s ostatními uživateli píšete třeba přes Facebook Chat nebo Google chat (případně Google Talk). To, zda vás uživatelé uvidí na těchto službách on-line, i když jste právě přítomni jen na mobilu, si můžete snadno nastavit v horním stavovém menu. Řadu konverzací tak poté můžete místo drahých SMS vést přes klasický chat a ani to nemusíte postřehnout.

Telefon to ale nedělá tak, že byste nepoznali, přes kterou službu se s daným kontaktem bavíte. Naopak – v seznamu zpráv je vidět, které službě daná konverzace náleží a pokud náleží některé z on-line služeb, ukazuje se u zprávy i ikona, zda je daná osoba on-line či nikoli. Zprávy z jednotlivých zdrojů se ale vzájemně nemíchají, takže pokud jste si s jednou osobou posílali SMS a pak si třeba povídali přes Facebook, budou v seznamu zpráv konverzace dvě. Vy si pak můžete vždy vybrat tu, ve které se vám hodí pokračovat. Ve zprávách lze i jednoduše vyhledávat, bohužel ale funguje pouze vyhledávání podle adresátů, aplikace neumí hledat v textu zprávy. Zprávy lze také filtrovat podle zdroje, ze kterého pocházejí.

Virtuální klávesnice N9 poskytuje dostatek místa i v režimu na výšku. Klávesnice je velmi pohodlná a to především díky precizní vibrační odezvě, kterou telefon při psaní vyrábí. Nejsou to žádné nepříjemné záchvěvy nebo škubnutí, jemné vibrace neruší a dodávají psaní na jistotě. Klávesnice ale nenabízí mnoho možností nastavení, v podstatě lze pouze vypnout nebo zapnout automatické opravy chyb a vkládání navrhovaných slov mezerníkem.

Při psaní zpráv a vůbec zadávání znaků do textových polí lze využít i funkce copy-paste. Třeba z došlých e-mailů nebo webových stránek ale text nezkopírujete, což je trochu škoda.

Co se samotného telefonování týče, nemáme k N9 výhrady. Vyzvánění dovede být i pořádně hlasité, pokud si to nastavíte, to samé platí i pro sluchátko telefonu – na vyšší hlasitosti budete protistraně dobře rozumět i ve velkém hluku. Zvláštní je snad jen způsob přijímání hovorů – při příchozím hovoru na displeji svítí jméno nebo číslo volajícího a displej „poskakuje“ směrem vzhůru s tím, že spodní část je zelená. Pokud dle naznačeného gesta posunete obraz na displeji vzhůru, objeví se teprve klasická tlačítka pro přijetí nebo odmítnutí hovoru, až jejich zmáčknutím provedete kýženou akci. Je to možná trochu zdlouhavější způsob, ale na druhou stranu se vám nestane, že hovor omylem přijmete už při vytahování z kapsy.

K upozorněním na události ale máme přeci jenom jednu výhradu. Telefon je ukáže na odemykací obrazovce a vidět jsou také ve formě malých ikon ve stavovém řádku na vrchním okraji displeje. Ale samotné ikony aplikací se už nijak odlišně netváří – líbilo by se nám, kdyby třeba ikona e-mailové aplikace ukazovala počet nepřečtených mailů, tak jako to dělá třeba iPhone nebo řada androidích telefonů. V menu by to usnadnilo orientaci.

Organizace a data – kompletní výbava včetně navigace

V oblasti organizačních a datových funkcí neponechala Nokia nic náhodě a připravila opravdu plnou a bohatou výbavu. Z hlediska funkcí tu tedy nechybí nic – od HSPA, přes wi-fi a Bluetooth po GPS je prostě sestava kompletní. N9 k tomu ještě přidává technologii NFC, která může být poměrně zajímavá v blízké budoucnosti.

Co se datových přenosů týče, z počátku jsme u N9 trochu tápali, když jsme hledali, jak nastavit wi-fi připojení. Nakonec je to ale velmi jednoduché, jen nesmíte wi-fi hledat hluboko v menu. Stačí otevřít stavové menu z horního okraje displeje a klepnout na ikonu připojení – bez ohledu na to, co tu telefon právě ukazuje. Následně telefon nabídne dostupné wi-fi sítě a i další způsoby připojení, které jsou pro něj momentálně možné. V Nokii dále nezapomněli ani na dnes velmi populární funkci wi-fi hotspot, kterou lze využít třeba pro sdílení připojení telefonu s notebookem nebo tabletem. Pro snadnou viditelnost je tato funkce rovnou v menu přístroje jako samostatná aplikace.

Mírným zklamáním je pro nás u N9 internetový prohlížeč. Rychlostí i kvalitou vykreslování se vyrovná špičkové konkurenci u ostatních platforem, ale má pár nedostatků. Jednak se nedá ani nikde v jeho nastavení určit, že se má nebo nemá tvářit jako mobilní prohlížeč. To má za následek fakt, že některé weby prostě jinak než v mobilním zobrazení neuvidíte a to je na velkém čtyřpalcovém displeji občas škoda. Prohlížeč jako takový také nejčastěji ze všech aplikací padá.

V ovládání nám také moc nevyhovuje způsob, jakým se prohlížeč vypořádává s otevíráním stránek v novém okně. Ty se totiž vlastně otevřou jako nový program a k přepínání mezi jednotlivými otevřenými stránkami se musí uživatel přepnout na přehled spuštěných aplikací, mezi okny se nelze přepínat přímo v prohlížeči. Prohlížeč také nenabízí příliš bohaté možnosti nastavení, jednoduše je uživatel odkázán na to, co si programátoři mysleli, že bude potřebovat. Na rozdíl od některých konkurentů ale prohlížeč podporuje Flash.

Další softwarová výbava v této oblasti je vcelku obvyklá. Nechybí kalendář s možností přepínat pohledy (měsíční, týdenní, denní). Kalendář opět neumí telefon synchronizovat s Googlem a ani Facebookem, zvládá to vlastně jen s Exchange serverem a pak přes technologii CalDAV – přes tu lze do telefonu dostat i váš Google Calendar, ale z uživatelského hlediska už to není tak pohodlné řešení, jako u jiných platforem.

Dále nechybí budíky s pokročilými možnostmi nastavení opakování. V tomto případě jen upozorníme na zajímavé a graficky minimalistické řešení nastavování různých alarmů a časových údajů. Z hodin udělali vývojáři MeeGo jakýsi terč, hodinové údaje nastavujete tažením časového údaje ve vnitřní černé ploše, minuty ve vnějším bílém mezikruží. Líbí se nám vyhledávací aplikace v telefonu – ta totiž vyhledává v absolutně veškerém obsahu v přístroji – tedy i v textu zpráv a dokumentů, poznámkách nebo kontaktech. Lze takto nahradit i nepohodlné hledání v telefonním seznamu. Vyhledávací aplikace také nabízí hledání zadaného dotazu na internetu – výchozí vyhledávač si uživatel může zvolit třeba při prvním startu internetového prohlížeče.

Pro práci s kancelářskými dokumenty slouží aplikace Dokumenty. Bohužel soubory lze pouze prohlížet, editace ani vytváření nejsou možné. To je trochu škoda, protože zrovna vytvoření kancelářské aplikace není triviální záležitostí a v obchodě s aplikacemi jsme zatím žádný kancelářský balík nenalezli. Obchod jako takový funguje jednoduše a na rozdíl od starších symbianových nokií není potřeba nic doinstalovávat. I nákup aplikací je bezproblémový a ceny jsou uváděny v korunách.

Z dalších aplikací uveďme klasickou kalkulačku nebo poznámky a RSS čtečku. Za pozornost jistě stojí i aplikace Track & Protect, která usnadní nalezení telefonu v případě, že jej ztratíte. Vytvořením účtu u této služby následně můžete přístroj na dálku uzamknout nebo z něj smazat data.

Nokia N9 se bude (alespoň v Česku) prodávat ve dvou verzích velikosti paměti. Námi testovaná 16 GB varianta je základní verzí, daleko zajímavější je verze s kapacitou 64 GB. Oněch 16 GB nám totiž přijde vcelku málo, už v základu je pro uživatele určeno asi jen 9 GB, což třeba na velkou sbírku muziky není ono. Paměť telefonu totiž nelze nijak rozšířit.

Z oněch volných gigabajtů navíc ještě určitě něco ukousnou mapy, které si uživatel do přístroje nahraje. V našem testovaném vzorku byly totiž předinstalovány mapy většinou severských zemí – ty je v našich končinách asi rozumné nahradit souborem map České republiky a okolních států. Tyto mapy bývají ale datově náročnější než ty předinstalované. Jinak mapy jako takové jsou klasické Nokia Mapy s navigací zdarma, tak jak je známe z jiných telefonů výrobce. To je pro zájemce o N9 velmi dobrá zpráva.

Telefon bezproblémově podporuje USB MassStorage, takže není problém data do a z paměti kopírovat. Kopírování souborů je poměrně rychlé, běžně jsme při přenosu větších kousků dosahovali rychlostí přes dvanáct megabajtů za sekundu.

Zábava – konečně pořádný foťák

Ani výbavu v zábavní oblasti Nokia u svého MeeGo modelu nijak nezanedbala. Jsou tu klasické aplikace pro přístup k sociálním sítím Facebook a Twitter, nechybí ani YouTube. Samozřejmostí je hudební přehrávač a také videopřehrávač – ten si tentokrát poradí s celou řadou formátů videa, cizí mu není například ani vcelku populární MKV. Škoda jen, že si přehrávač neporadí s titulky, pak bychom byli úplně spokojeni.

V telefonu je přítomna i služba Nokia Music. Je to vcelku zajímavý krok – osud této služby, která nikdy nebyla v Česku spuštěna, totiž sám o sobě visí na vlásku a Nokia ji má vlastně zrušit. V N9 je ale sbírka hudby dostupná a uživatel si může dokonce přehrávat streamovanou hudbu – to ale za předpokladu, že nejspíš poruší licenční podmínky – při prvním spuštění aplikace si má uživatel vybrat zemi, ve které se nachází – a ČR ve výběru pochopitelně chybí. Pravděpodobně tak nebude fungovat ani nákup hudby, aplikace totiž pozná, že kreditní karta, která je k nákupu potřebná, nebyla vydána v dané zemi.

V N9 nalezneme rovnou čtveřici her pro ukrácení dlouhé chvíle. Jedou z nich jsou populární Angry Birds ve speciálním vydání pro MeeGo. Aplikace nese název AngryBirds Magic a onou magií je fakt, že pro odemčení další sady levelů musíte potkat jiného uživatele N9 a pomocí technologie NFC pak lze tyto úrovně odemknout. Dalšími hrami jsou vesmírná 3D střílečka Galaxy on Fire 2, RealGolf 2011 a závodní Need for Speed Shift. Krom Angry Birds, které je nutné odemykat (a které nabízí nefunkční možnost zakoupit plnou verzi), jsou všechny hry v plných verzích.

Pro mnohé uživatele bude možná nejdůležitější multimediální funkcí N9 její fotoaparát. S potěšením musíme konstatovat, že před námi po dlouhé době leží výborný fotomobil z dílen Nokie. Osmimegapixelový foťák v N9 sice nedosahuje kvalit dvanáctimegapixelového fotoaparátu s xenonovým bleskem v N8, ale hned po něm je N9 nejlépe fotografujícím finským mobilem současnosti. Fotoaparát konečně nepostrádá automatické ostření a dává zapomenout na zhůvěřilost jménem FullFocus. Nechybí ani přisvětlovací dioda, zárukou slušné kvality foťáku by pak měla být značka Carl Zeiss.

Jak píšeme, fotoaparát N9 nedosahuje kvalit N8 ale v současném světě smartphonů patří k tomu nejlepšímu, co si lze koupit. Kvalita je srovnatelná s osmimegapixelovými Sony Ericssony (Xperia Neo, Arc a Ray) nebo třeba Samsungem Galaxy S II. Drobnou nevýhodou fotoaparátu může být absence mechanické spouště a také pro uživatele neznámé prostředí. Nastavení foťáku se otevírá jako celek, chybí zkratky k některým nejčastěji používaným funkcím. Na druhou stranu, i když jsou možnosti nastavení poměrně bohaté, zůstává toto menu poměrně přehledné a uživatel tak rychle najde to, co hledá.

První možností je nastavení scény, následuje hned ovládání blesku – na výběr je klasická automatika, zapnuty nebo vypnutý blesk a redukce červených očí. Tu doporučujeme při focení osob zapnout, jelikož fotoaparát opravdu odlesky v očích vyrábí velmi rád. Dále lze volit vyvážení bílé i kompenzaci expozice (tu bychom uvítali na klávese pro regulaci hlasitosti namísto zoomu), překvapí i možnost ruční volby ISO.

Shrnutí – hodně muziky za hodně peněz

Nokia N9 je i přes své chyby opravdu výborný mobilní telefon a je jen škoda, že N9 bude vlastně jediným kouskem svého druhu. Pokud ale máte o tento přístroj zájem, rozhodně se jeho koupě nemusíte obávat. I samotná Nokia slibuje N9 dlouhou podporu, takže je tu i šance, že se dočkáme vyřešení těch několika softwarových nedostatků.

Otázkou je, jestli je za danou cenu N9 rozumnou volbou. Cena 16 GB provedení totiž v oficiálním internetovém obchodě výrobce činí 14 490 korun (Vodafone ji bude nabízet za 13 377 korun), 64 GB verze stojí rovnou 15 990 korun. To jsou ceny v hájemství iPhonu 4 nebo absolutně špičkových dvoujádrových smarthponů s Androidem. Přitom N9 je spíše konkurencí pro jednojádrové kousky jako je Sony Ericsson Xperia Arc, LG Optimus Black nebo HTC Incredible S. Tyto přístroje lze ale koupit za podstatně nižší cenu, často i hluboko pod 10 000 korun. To vše za přístroje s daleko univerzálnějším operačním systémem s podporou podstatně většího množství aplikací.

Po N9 proto musíte prostě toužit. Tuto touhu ale chápeme, N9 je sice drahá, ale opravdu lákavá. Navíc se z ní určitě nestane tuctový telefon, takže bude i po delší době něčím trochu výjimečným.

N9 je ale také velkým příslibem pro příznivce značky do budoucna. Pokud některé nápady a prvky výbavy převezmou i Windows Phone telefony výrobce a pokud se Nokia odpíchne i od kvalitního hardwaru přístroje, vypadá budoucnost Nokie vcelku dobře.

Nokia N9 a konkurence

Nokia N9 Nokia N9 na první pohled zaujme špičkovým displejem, povedeným uživatelským rozhraním, operačním systémem MeeGo a zajímavým designem. Výbava odpovídá nejvyšší třídě smartphonů. Osmimegapixelový fotoaparát s optikou Carl Zeiss nepostrádá automatické ostření. Cena: 15 190 Kč

Sony Ericsson Xperia Arc Komunikátor Sony Ericsson Xperia Arc je smartphone s Androidem 2.3 Gingerbread, který využívá technologie od Sony. Telefon zaujme tenkým prohnutým tělem a vyčerpávající výbavou. V té nechybí 8,1 megapixelový fotoaparát, který využívá CMOS senzor Sony Exmor R for Mobile. Cena: 9 690 Kč

LG Optimus Black LG Optimus Black se zářícím displejem o úhlopříčce čtyři palce se může hrdě postavit Super AMOLED displejům od Samsungu. Procesor o frekvenci 1 GHz a Android 2.2 jsou hlavním hnacím motorem telefonu. K zahození jistě není ani 5 Mpix fotoaparát. Cena: 9 490 Kč

HTC Incredible S HTC Incredible S se senzorovými tlačítky zaujme neobvykle tvarovanými zády. Osmimegapixelový fotoaparát nabídne LED blesk i funkci automatického ostření. Samozřejmostí je potom FM rádio, MP3 přehrávač a GPS navigace. Cena: 10 990 Kč