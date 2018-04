MZ Dictionary - slovník pro Psion

MZ-Dictionary 1.0 - je slovníkové prostredie pre klasické DBF súbory typu DBASE III/IV/V, ale vie pracovať aj s ANCS.DBF a GRCS.DBF databázami z PC-Translatora pre Windows. Rýchlosť vyhľadavánia je aj pri 400000-ovej databáze do 2 sekúnd! Začíname:

MZ-Dictionary nezahŕňa databázu, preto musíme najprv nejakú nájsť, alebo si vytvoriť. Keďže MZ-Dictionary vie pracovať aj s databázami z PC-Translatora, môžeme použiť aj jeho ANCS.DBF alebo GRCS.DBF databázu (Keďže PC-Translator nie je freeware, verím, že ju máte legálne! :). My použijeme ukážkovú databázu ANSK.DBF z dbf_example.zip (Ako táto databáza vyzerá, pozri "Vytvorenie vlastnej databázy pre MZ-Dictionary".) V poznámkach sú uvedené zmeny pre databázy z PC-Translatora. Vytvorenie indexov:

(Táto časť sa odohráva ešte na PC. Na PSIONe táto indexácia trvá príliš dlho, z toho dôvodu bola presunutá na PC.) Máme databázu ANSK.DBF. V prvom rade potrebujeme vytvoriť indexové súbory pre túto databázu, a to programom indexWinTr:

Program spustíme príkazom "indexWinTr ANSK.DBF", kde ANSK.DBF aj indexWinTr.exe sa nachádzajú v aktuálnom adresári. Keďže nejde o žiadnu databázu z PC-Translatora, tak pre každý jazyk zvolíme bez konverzie* (without conversion), čiže "0". Chvíľu počkáme, a máme vytvorené indexové súbory: ANSK.IDX, ANSK.NDX, ANSKrev.IDX a ANSKrev.NDX. (* - Ak máme databázu z PC-Translatora ANCS.DBF - pre ANGL zvolíme bez konverzie "0" a pre CSKY zvolíme "Czech-Slovak conversion" - "2". Ak máme databázu z PC-Translatora GRCS.DBF - pre ANGL (mal by byť iný napr. GERL, ale PC-Translatoristi na to zabudli, a tak sa to stale volá ANGL :) zvolíme "German conversion" - "1" a pre CSKY zvolíme "Czech-Slovak conversion" - "2".) Indexové súbory už máme vytvorené, a tak možeme skopírovať súbory ANSK.DBF, ANSK.IDX, ANSKrev.IDX, ANSK.NDX, ANSKrev.NDX do niektorého z adresárov vo vašom PSIONe. Inštalácia MZ-Dictionary:

Sú 2 sposoby ako nainštalovať MZ-Dictionary 1.0 zavislé na tom, kde máte nakopírovaný .sis subor a aké nastavenia máte;

Na PC s PsiWin

Z Windows Explorer spustite (2x kliknite na) .sis súbor, to automaticky začne inštalovať MZ-Dictionary 1.0 na váš PSION. Ak to nefunguje, kliknite pravým tlačidlom na My Psion ikonu a vyberte Install New Program. Ak nemáte nainštalovanú Install New Program volbu, potom si musíte stiahnuť setup.exe súbor z interntetovej stranky Psionu http://www.psion.com a naištalovat ho. Potom skúste inštaláciu MZ-Dictionary 1.0 znova.

Na EPOC stroji (PSIONe)

Spustite .sis súbor, to automaticky začne inštalovať MZ-Dictionary 1.0. Ak to nefunguje, potom nemáte nainštalovanú Add/Remove utilitu. V tomto prípade si musíte stiahnuť instexe.exe súbor z interntetovej stránky Psionu http://www.psion.com, skopírovať ho do vášho PSIONa a naištalovať. Potom skúste inštaláciu MZ-Dictionary 1.0 znova. Prvé spustenie:

Program spustíme výberom z Extras -> MZ-Dictionary. Pri prvom spustení sme požiadaný o výber databázy:

Keďže nejde o databázu z PC-Translatora, pre Konverziu vyberieme "Standardna DBF"*. Zvolíme disk, adresár, na ktorý sme nakopírovali databázu aj s jej index súbormi, a nakoniec vyberieme databázu. Výber potvrdíme stlačením tlačidla "OK" alebo klávesy "Enter". (* - Pre ANCS.DBF/GRCS.DBF databázy z PC-Translatora, vyberieme ANCS.DBF/GRCS.DBF.) Práca s MZ-Dictionary:

Prostredie MZ-Dictionary je podobné ku slovníku z PC-Translatora pre Windows. Na vrchu sa nachádza editovacie okno, kde píšeme slovo, ktoré chceme hľadať. Stlačením klávesy ENTER začne vyhľadávanie. Pod editovacím oknom sa nachádza veľké textové okno, v ktorom sa zobrazuje výstup hľadania alebo pohybu po databáze. Tlačidlom [Otoc] môžete zmeniť smer vyhľadávania. Slovo, ktoré sa nachádza na pravej strane prvého riadku, sa automaticky vyhľadá. Pre zmenu databázy vyberieme položku "Vyber DBF" resp. "Select DBF" z MENU "Subor" resp. "File". Tlačidlami [<<][<][>][>>] sa môžeme pohybovať po databáze. Pracovať so slovníkom môžeme aj pomocou kláves:

- Šipka: vlavo/PgUp, hore, vpravo/PgDn, dole - pohyb po datábaze

- (<-/DEL) - vymazanie znaku pred kurzorom v editačnom okne.

- Enter - zahájenie hľadania

- CTRL-o* - zmena smeru hľadania (otoc)

- ESC or CTRL-e/CTRL-k - Ukončenie práce so slovníkom. (* - CTRL-r pre anglickú verziu MZ-Dictionary.) Vytvorenie vlastnej databázy pre MZ-Dictionary 1.0:

Vytvoriť databázu pre MZ-Dictionary možete v ľubovolnom programe, ktorý umožňuje export do databáz typu DBASE III/IV/V. (Prípadne priamo v DBASE III/IV/V. :) Musíte však dodržať tieto zásady:

- Prvé dve položky musia byť textové a rovnako veľké. Tie tvoria slovník! Keď však budú väčšie ako 20 znakov, zoberie sa iba prvých 20 znakov. Ďalšie položky si MZ-Dictionary nevšíma.

- MZ-Dictionary nepočíta s diakritikou, preto ak sa chcete vyhnúť nesprávnym znakom, nepoužívajte ju.

- Diakritika z databáz z PC-Translatora pre Windows je prevádzaná do ASCII bez diakritiky. Zatial asi najväčšiu smolu budu mat ti, ktori maju malo pamate, pripadne nemaju moznost rozsirenia (Revo), pretoze kvalitne databazy maju okolo 15MB! Pre vlastnikov flash pamati by to nemal byt problem. Moj kolega Bohus T. vsak vymyslel skvely plan pre Revistov, a to pouzit textovy subor premenlivej dĺžky a "zazipovat" ho tak, aby sa dala rozzipovat aj iba jeho mala čast. Takto sa z 15MB stalo 5-6MB, čo je až 60-70% zmenšenie. (My sme pre test pouzili klasicky zip), lebo ten, čo sme si vymysleli, ešte nie je :(.

Teda je možne, že verzia 2.0 bude už pracovat aj s takymito subormi. Otazkou však nadalej ostava, kto by vyrobil taketo databazy, pretože neviem, ako by sa zatvarili chlapici z PC-Translatora, keby sme im ich databazu takto pretransformovali. (Možno uz existuju aj nejake GNU databazy ;)

To je ale zatial hudba buducnosti. Ak vas to zaujalo, pozrite si screenshoty/stahujte na http://www.zimam.host.sk Marek Zima