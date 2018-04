Myslíte si, že s O2 voláte o víkendu zdarma? Nenechte se mýlit!

Pátek, sobota, neděle. Na masivní reklamu operátora O2 s víkendovými hovory zdarma si zkrátka vzpomene téměř každý z nás. Pokud jste však reklamě slepě věřili, může vás váš budoucí účet nemile překvapit.

Operátor se totiž ve své kampani zapomíná zmiňovat o faktu, že "v rámci služby Dlouhý víkend čerpá zákazník nejdříve volné minuty nebo kredit, které jsou součástí zvýhodněného tarifu nebo tarifního balíčku."

Tuto skutečnost se dočtete pouze v úplných podmínkách akce dostupných na webu operátora. A ani k nim nemáte jednoduchou cestu. "Aby to člověk našel, musí se hodně snažit," píše pan Karel Říha z Brna, který nás na pochybení operátora upozornil.

Za dárek si řádně zaplatíte

Pan Říha je zároveň jednou z mnoha obětí reklamního tlaku. Na úvod svého emailu doslova píše, že by nás "rád upozornil na pozoruhodnou skutečnost, která by mohla zajímat mnoho lidí." Dle něj by se o tom měli dovědět co nejdříve, aby nenaletěli, jako on.

Celý problém spočívá v tom, že víkendová volání zdarma se aktivují až po provolání vlastních volných minut v rámci vašeho tarifu. "To je dost podstatné omezení, o kterém ale nikdo neví," píše ve svém emailu.

"Všichni vesele a mnohdy zbytečně volají o víkendu a netuší, že si provolávají vlastní peníze, které pak budou ve všedních dnech vyčerpány!" dodává s tím, že největší problém je v neuvádění tohoto omezení operátorem v reklamních materiálech.

"Tuto informaci se skoro nikde nedočtete. V letácích ani brožurách není vůbec, i když čtete vše (i to, co je napsané malým písmem), nenajdete to. V prodejnách vám to nikdo neřekne," rozčiluje se Říha.

Nekalá soutěž? Podle právníků ano i ne

Též neodpustil svůj závěrečný soud: "Samozřejmě chápu proč. Ale toto přesně splňuje požadavky klamavé reklamy. Je to nekalá soutěž nejhrubšího zrna," uvádí.

Právníci oslovení serverem Mobil.cz již volí střízlivější pohled. Dle nich se o nekalosoutěžní jednání jednat může, ale i nemusí. Rozhodně dle slov jednoho z nich je to minimálně neetické a společnosti Telefónica O2 to jistě nedělá dobré jméno.

S vyjádřením přišlo již i Sdružení obrany spotřebitelů (SOS). "Obracejí se na nás spotřebitelé, kteří se cítí být reklamou O2 oklamáni či dokonce poškozeni," uvádí ve včera vydané tiskové zprávě Ivana Picková z SOS.

O2 se brání, informace jsou prý dostupné

"V žádném případě se nejedná o klamavou reklamu, kde by byly uváděny nepravdivé informace. Zákazník má vždy možnost být řádně seznámen s celou nabídkou," komentuje situaci Martin Žabka z O2.

"Vždy je odkazováno na zdroj dalších informací a s podmínkami služby jsou zákazníci vždy seznámeni při aktivaci služby. Přesné podmínky nabídek jsou uvedeny na internetu," dodává s tím, že pokud zákazník nemá přístup k internetu, může využít bezplatnou linku 800 02 02 02.

"Nebo navštívit značkovou prodejnu, kde získá všechny potřebné informace. Všechny reklamní kampaně O2 jsou vždy v souladu se zákonem," říká Žabka.

SOS se domnívá, že operátor klame

"Aby šlo o klamavou reklamu, společnost nemusí uvést vysloveně nepravdivé informace. Stačí, když je opomenuta podmínka, která může podstatným způsobem ovlivnit rozhodnutí spotřebitele," vyvrací Žabkova slova SOS.

"Proto se SOS obrátilo s podnětem na dozorové orgány a Radu pro reklamu, aby posoudili, zda se v tomto případě nejedná o zakázanou klamavou reklamu nebo reklamu neetickou," píše se ve zmiňované tiskové zprávě.

T-Mobile je na tom podobně

Sdružení obrany spotřebitelů své výhrady směřuje i k akci operátora T-Mobile, v níž nabízí 5000 volných minut a SMS v rámci vlastní sítě zdarma. Zde se opakuje problém v neuvádění podstatné informace, že bonusové jednotky jsou čerpány až po provolaní vlastních volných minut či vyčerpání volných SMS.

„Abychom předešli dalším stížnostem spotřebitelů, namísto společností Telefónica O2 a T-Mobile upozorňujeme, že služby ‘Víkendová volání zdarma‘ i ‚Nekončící volání a SMSkování‘ je možné využít až poté, co zákazník vyčerpá nejdříve své volné minuty nebo kredit,“ uvedl Tomáš Liškutín z SOS.

„Je zajímavé, že ačkoliv nabídky obou společností jsou obdobné, více stížností zaznamenáváme na O2,“ dodal Liškutín. To je však logické, jelikož v případě T-Mobile je nabídka nevýhodná pouze v případě volání do cizích sítí. Navíc platí po celý týden.

Po provolání vlastních jednotek tak můžete narozdíl od O2 čerpat bonusové jednotky i v pracovní dny. Shodou náhod se nám však dostal do rukou měsíčník Dialog, který dostávají zákazníci T-Mobile ke svému měsíčnímu vyúčtování, a u vábničky na "Nekončící voání a SMSkování" stojí jasně - ač male - napsáno:

"Volné minuty poskytnuté v rámci nabídky lze využít až po vyčerpání volných minut zahrnutých v daném tarifu."