Myslíte si, že máte telefon v záruce? Nebuďte si zas tak jisti

Pojďme si společně udělat malý test. Uchopte svůj mobilní telefon, vypněte jej a vyjměte baterii. Pokud zde spatříte kulatou samolepku o průměru cca 5 milimetrů, zkontrolujte její barvu. Pokud je bílá, je vše v pořádku, je-li však růžová či červená, máte po záruce.

Ptáte se proč? Právě se totiž díváte na indikátor poškození mobilního telefonu vnikem tekutiny či jeho používáním v nadměrně vlhkém prostředí. Ten má servisům jednoduše prozradit, zda přístroj přišel do styku s vodou nebo jinou tekutinou.

Uživatelé si ale stěžují, že indikátory jsou příliš citlivé. Jsou známy i případy, kdy je samolepka červená již při koupi nového přístroje. Servis vám pak takový přístroj odmítne opravit a přijdete o záruku. Výrobci však svorně tvrdí, že chybná indikace je nemožná.

Nový telefon bez záruky

Na celou problematiku jako první poukázal Bruce Mohl na serveru Boston.com. Podle jeho poznatků se s červenou "tečkou" setkávají kupující i při pořizování zcela nového telefonu. Potvrdilo mu to hned několik uživatelů, kteří si nedávno nový přístroj pořizovali.

Jednou z poškozených je i Tara Andrewsová z Uptonu. Po koupi tří nových přístrojů bezprostředně poté nalezla aktivní indikátor hned u dvou z nich. "Buď byly růžové již ve chvíli, kdy jsem je přebírala, nebo jsou velmi, ale velmi citlivé," podivuje se Andrewsová.

"Nálepky jsou přesné. Navíc jde jen o jeden z mnoha indikátorů poškození telefonu," říká mluvčí americké telekomunikační společnosti Verizon Wireless. Podobně na náš dotaz ohledně přesnosti indikátorů reagoval i Michal Korpoš z českého zastoupení Motoroly.

Dle jeho slov červenou samolepku musí potvrdit i další expertízy, kterými mobil v servisu projde. Při nich jsou prý pořizovány i digitální fotografie určené k archivaci pro případný spor se zákazníkem.

Červená pro vaši záruku

Ke změně zabarvení indikátoru dojde po určité chemické reakci, která vzniká v důsledku vlhkého prostředí v telefonu. "Rozhodně detektor nereaguje na vlhkost vzduchu," upozorňuje Korpoš s tím, že pokud dojde ke kondenzaci, pak tento kondenzát může detektor aktivovat. "Ale to je podle mě správné," dodává.

Reaguje tak na mnoho případů, kdy si uživatel není vniku tekutiny do mobilního telefonu vědom. Stačí právě jen kondenzace vody či procházka za deštivého dne a mobil vám již nikdo neopraví. Po návštěvě servisu se tak budete vracet namísto s opraveným přístrojem se ztracenou zárukou.

Michal Korpoš ale upozorňuje i na to, že jde pouze o základní informaci o zacházení s přístrojem. Aktivní indikátor prý nemusí hned znamenat ztrátu záruky. Jiného názoru jsou však servisní střediska, které jsme v tomto smyslu oslovili.

"Aktivní indikátor pro nás znamená automatickou ztrátu záruky," potvrdila nám významná společnost zabývající se prodejem a servisem mobilních telefonů, která si však nepřála být jmenována. A to prý i v případě, že porucha přístroje nemá nakonec s vlhkostí nic společného.

Braňte se, jen když máte silné nervy

Právě toho však mohou servisy lehce zneužívat. Zákazník většinou odchází s prázdnou, i když má na opravu právo. "Je pravda, že povědomí o tomto detektoru není v naší zemi veliké a reklamující straně dojdou při prokazování často argumenty," potvrzuje Michal Korpoš.

V takové situaci však máte plné právo se bránit. Málokdo tak ale učiní, jelikož o indikátoru slyší poprvé v životě. Navíc, jak tvrdí experti, je takové prokazovaní servisu zdlouhavé a odborné posudky k tomu nutné něco stojí.

"Měl jsem podobný problém s mobilem, ale nakonec jsem to vzdal. Když jsem zjistil, kolik by mne to stálo času, raději jsem si koupil přístroj nový," říká David Fiala z Brna. "Navíc si jsem zcela jist, že přístroj nebyl nikdy používán v rozporu se záručními podmínkami," dodává.

Indikátory se používají již několik let

Speciální samolepky umístěné v mobilních telefonech nejsou přitom žádnou novinkou. "Je to jeden ze způsobů identifikace vniknutí neznámé látky do telefonu, který používáme již dva roky. Samozřejmě není možné zachytit touto metodou všechny kapalinou způsobené nehody," říká Korpoš.

"Takovéto indikátory jsou umístěné v našich telefonech na místech viditelných i bez demontáže pevných součástí. Vše je velmi jednoduché a snadno prokazatelné," dodává. Indikátor ve formě bílé samolepky je dle něj umístěn pod baterií a na několika místech základní desky telefonu či flipu. "Po kontaktu samolepícího štítku s kapalinou dojde k jeho zčervenání. Tato vlastnost indikátoru je nevratná," vysvětluje princip.

Používání speciálních samolepek nám potvrdili i jiní výrobci. "V telefonech Sony Ericsson je umístěn určitý základní indikátor - jedná se malý štítek s podkladem bílé barvy a různým vzorem, který se po kontaktu s vodou či ve vlhkém prostředí zbarví - rozpije do růžové až červené barvy," uvedlo české zastoupení švédsko-japonského výrobce.