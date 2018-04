Myslíte si, že liberalizece je snadná. Možná vás z omylu vyvede dnešní článek o tom, jak probíhá liberalizace telekomunikací v evropském měřítku. U nás vše neběží přesně, jak by mělo, ale ani v Bruselu to není bez problémů.K událostem mnohem bližším se vrací článek o tom, co se na přelomu roku dělo se všemi celulárními sítěmi v republice. Jaké byly chyby, jaké jejich příčiny a jaké dopady.