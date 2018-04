MyPal A730 - SimCity - a další aktuality

Předobjednávky na MyPal A730

PROPortable začal přijímat předobjednávky na očekávaný handheld ASUSu MyPal A730. A730 by běl být další handheld s VGA displejem 480x640 pixelů a verze s Bluetooth by měla stát kolem 500 USD. Později by se měla dostat na trh ještě varianta s Wi-Fi.

Kromě VGA displeje s úhlopříčkou 3,7´´ je v A730 520 MHz procesor, CD a SD slot, digitální foťák s rozlišením 1,3 MPixelů. Paměť je 128 MB RAM.

Odchod Sony z PDA trhu - ohlasy

Na zahraničních webech se včera objevovaly první komentáře k záměrům Sony opustit kromě Japonska trh s PDA. Někteří komentátoři považují krok Sony za logický, neboť stála před rozhodnutím zásadně investovat do vývoje a výroby zařízení s PalmOS 6 a o stagnující trh se přitom začaly velmi razantně dělit převážně dva velcí výrobci - PalmOne a Hewlett-Packard. V pohybu je samotný trh handheldů, který prodělává přechod od klasických organizérů k bezdrátovým handheldům a chytrých mobilům.

Přesto ale může být odchod Sony negativní zprávou zejména pro správce PalmOS - společnost PalmSource, která přichází o licenční poplatky. Situace v segmentu PalmOS se vrací navíc o pár let zpět do stavu, kdy se zde nacházel jen jeden velký výrobce. A není to ani dobrý signál v době, kdy PalmSource láká firmy na licencování nového PalmOS 6.

Zalétejte si s Voxelem

Voxel se jmenuje oddechový produkt firmy Meta View Soft. Je to freewarový program pro handheldy s PalmOS 4.0 a vyšší a můžete si s ním zalétat nad zajímavou krajinou.

V pravém dolním rohu vidíte mapku, nalevo od něj výškoměr. K ovládání slouží hardwarová tlačítka. Program můžete brát i jako test rychlosti vašeho palmu.

PalmOne prodává SimCity

Zdá se, že dlouho očekávaná HiRes verze SimCity pro PalmOS 5 je na světě - na MMC kartě ji nyní nabízí na svém shopu PalmOne.

Karta Game Essentials nabízí dvanáct populárních her - pinball, mah-jongg, billiard, šachy a další. Hlavním tahákem (a lákadlem na obalu) by ale měla být strategie SimCity pro PalmOS 5. Karta stojí 29,95 USD.