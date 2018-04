MyCube N100: levný chytrý mobil s bláznivou klávesnicí (první informace)

Zatímco u nás je chytrých mobilních telefonů jako šafránu na horských loukách, v asijských státech prožívají tyto přístroje překotný rozvoj. Toto dění je rozhodně zajímavé sledovat: zatímco v Evropě se výrobci snaží prosazovat (pomineme-li systémy postavené na bázi Symbianu) operační systém Microsoft Windows Mobile (dále jen WM) for Smartphone nebo PocketPC, v Asii již jdou dále. Snad všechny nové chytré mobilní telefony v této oblasti totiž obsahují modernější systém stejného výrobce: Windows CE.NET.

Pár rozdílů najdeme

Jaký je mezi těmito operačními systémy rozdíl? Poměrně výrazný: zatímco Windows CE.NET je moderní real-timový operační systém vytvořený doslova „na zelené louce“, systémy WM Smartphone i PocketPC vycházejí ze starších verzí systému Windows CE 3.0. Windows CE.NET podporuje daleko více modernějších softwarových technologií a rozumí si i s více hardwarovými periferiemi než systémy WM, které jsou postaveny na míru uzavřeným zařízením. Také uživatelské prostředí systému Windows CE.NET je hodně podobné.

Není se tedy čemu divit, že i nový chytrý mobil MyCube N110 je postaven právě na bázi operačního systému Windows CE.NET. Jeho vzhled vás určitě překvapí jak na první, tak především druhý pohled. Na první pohled totiž vidíte poměrně hranaté zařízení, na kterém pouze nezvykle velká mezera mezi flipem klávesnice a štěrbinou zobrazovače dává tušit velký dotykový dispej. Na druhý pohled vás zaručeně překvapí mechanismus jeho odkrývání – klávesnice se totiž neodklopuje, jako bychom mohli soudit po zkušenostech s chytrými mobilními telefon Sony Ericsson P800 či P900, ale po kolejnicích po obou stranách displeje jednoduše odsune.

Odkryjete tak sice celý displej, na druhou stranu však ve spodní části získáte poměrně velkou a tenkou placku s klávesnicí. Ta podle našeho názoru může být náchylná k vylomení ze svého uchycení. A pokud by k této mimořádné události přeci jenom nedošlo, používání klávesnice v této konfigurace rozhodně nebude pro vaši dlaň žádnou slastí. Její ostré okraje se totiž budou do ní zarývat a podle elementárních fyzikálních zákonů bude hmotnost přístroje klávesnici z jejího uchycení vyvracet – uchopením přístroje v jeho spodní části totiž získáte přímo učebnicovou páku.

Odpoutejme se však nyní od nezvyklé klávesnice a zaměřme se na ostatní zajímavosti tohoto chytrého telefonu. Pozoruhodná je horní hrana přístroje, která v sobě integruje nejen o sto osmdesát stupňů otočnou digitální kameru, ale také infračervený port pro bezdrátovou komunikaci s nejbližším okolím i konektor pro připojení osobní hands-free sady. A protože se jedná o přístroj asijský, nepřekvapí pryžová zátka tohoto konektoru. Uhlazený a líbivý vzhled přístroje hyzdí pouze klacík externí antény.

V pravém boku přístroj sídlí rozkládací, či přesněji „roztahovací“, stylus (speciální pero určené k ovládání přístroje prostřednictvím dotykového displeje) a rozšiřující paměťová karta. Její ubikace pojme nejen MMC paměťové karty, ale také karty SD včetně jejich komunikačních derivátů. V praxi to znamená jediné – uživatelé budou moci tento přístroj rozšířit o funkce, které budou v tomto modelu postrádat: třeba Bluetooth nebo GPS přijímač.

Součástí prodejního balení chytrého mobilního telefonu MyCube N110 je kromě cestovní nabíječky také USB synchronizační kabel (pro připojení ke stolnímu nebo přenosnému počítači), vzhledově velmi povedený stojánek, cédéčko s ovládacím softwarem a přídavnými aplikacemi, osobní hands-free sada a náhradní akumulátor. Výhodou dodávané nabíječky je její schopnost nabíjet kromě chytrého telefonu současně také tento náhradní akumulátor.

Troška techniky

O svižný běh operačního systému se stará již prověřený procesor Intel XScale PXA255. Ten je taktován na frekvenci čtyř set megahertz a úspěšně mu sekunduje sto dvacet osm megabajtů operační paměti. Pozorný čtenář již ví, že MyCube N110 nabízí svým uživatelům dotykový displej. Nyní se sluší dodat, že tento zobrazovač nabízí rozlišení 240 x 320 obrazových bodů, z nichž každý může zářit kterýmkoliv z pětašedesáti tisíc možných barevných odstínů. Díky antireflexní (protiodleskové) vrstvě je čitelnost displeje poměrně slušná i na přímém slunečním světle.

Každý z dodávaných akumulátorů nabízí kapacitu 1800 mAh. Díky tomu poskytne mobilu dostatek potřebné elektrické energie pro sto osmdesát hodin pohotovostního režimu nebo až pro dvě stě sedmdesát minut běžného hlasového hovoru.

Našinec může jedinou nevýhodu tohoto přístroje spatřovat ve výčtu podporovaných mobilních sítí: chytrý mobilní telefon MyCube totiž v současné verzi dokáže fungovat pouze v sítích třetí generace CDMA 2000 1x EV-DO. Můžeme stále ještě doufat: podle sdělení společnosti Cellvic, které tento smartphone vyrábí, je verze pro GSM ve fázi příprav. O tento přístroj je totiž zájem v Číně, která je GSM-pozitivní.

Cena vše rozhodne?

Rozhodujícím faktorem úspěchu tohoto zařízení bude zcela jistě cena. Při pohledu do ceníků korejských firem (MyCube N110 se jako nejdříve objeví právě na korejských trzích) se v přepočtu na české koruny dostáváme na hodnoty pohybující se lehce pod částkou dvaceti tisíc korun za nedotovaný a neblokovaný telefon. Ceny dotovaného přístroje s dvouletým úpisem operátoru jsou pak přibližně o polovinu menší. Pokud by se verze tohoto telefonu pro GSM objevila za tyto ceny také na našem trhu, stal by se bezesporu žhavým bestsellerem tohoto roku.