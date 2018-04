My jsme ty echt WAPoví borci

Úterý si na svoji WAP road show vyhradila firma Nokia. Přítomni jsme byli, jak jinak - Milan Hába z WAPserveru, jsa positivně laděn, připravil o celé akci zápis, já budu pro čitatele Mobil serveru, nezajímající se tolik o podrobnosti, pouze paběrkovat a hlavně mudrovat s hlavou v dlaních.

První mojí povinností, když tak přemítám o tom, o čem a jak budu nyní psáti, je zdůraznění, že akce Nokia se líbila, byla záslužná a chvályhodná, rozhodně nic proti ní. Pouze ve vší nahotě znovu a znovu zdůraznila to, co se kolem WAPu děje a čeho si málokdo všímá - to ale není problém firmy Nokia, její akce ve mne pouze rozporuplné pocity vůči WAP dění jen umocnila.

O tom, kdo je největší WAP kabrňák v této republice, se v prsa hrdě bije EuroTel i RadioMobil, vesele se škádlíce inzercí a jedovatými tiskovými zprávami. Kdyby pro WAP obě firmy udělaly tolik, kolik úsilí věnují vymýšlení popíchnutí do svých tiskových zpráv, oj, to by WAPu v Čechách bylo.

Pravdou je, že obě firmy zatím pouze zprovoznily podporu WAP přístupu ve své síti a to přes datové spojení. Po pravdě řečeno, to není moc složitá záležitost - koupíte si WAP bránu, zapojíte ji na internet a jedete přes datová spojení. Pamětníci si vzpomenou, že už někdy v září jste mohli v obou sítích WAPovat přes Mobil serveří bránu, pokud jste ovšem měli z čeho.

RadioMobil svoji podporu rozšířil na Twist karty a nedá mi nepřipomenout, že tak udělal jen ve strachu, že EuroTel jej s tímtéž předjede - vidět to bylo na zoufale nepřipraveném systému aktivace této služby, který se okamžitě porouchal a zájemci o data na Twistu stáli pomyslnou frontu na rozchození služby.

Abych nezapomněl, oba operátoři připravili WAP stránky. EuroTel tvrdí, že jich má přes 1500 - nevím, jak to počítá, ale já jsem všeho všudy našel maximálně padesátku služeb či stránek všeho druhu, pokud nepočítám rozdělené stránky představení firmy, ceníků atd. WML soubory bych opravdu nerad vydával za WAP stránky. RadioMobil přidal WAP verzi profilu, kde máte statistiku vašeho účtu. Což, je to zajímavá věc, ale dokud si přes WAP nestáhnete aktuální výpis hovorů za tento den, je to sympatická, ale hračička.

Tím podpora WAPu usnula. EuroTel pro jistotu zablokoval tarifikování WAPu při použítí jiné WAP brány a RadioMobil je ve vážném podezření, že udělal totéž, ale zatím nemám podrobný výpis a informace z infolinky se tradičně různí.

Takhle bych si podporu WAPu nepředstavoval. Už jen fakt, že ani jeden z operátorů nenabízí WAP bránu přístupnou z internetu, je docela smutný; bez toho se vám bude jen s obtížemi ladit WAP stránka.

Vloni jsem si myslel, že by pro to měl něco udělat Mobil server, že bychom alespoň my měli mít kousek cti v těle a měli bychom všem ostatním nabídnout WAP bránu. Obemailoval a posléze obvolal jsem snad všechny ty kasaly, kteří se tak holedbali, jak podporují WAP - výrobce WAP bran - a požádal jsem je o jednu licenci pro vývojáře tak, aby si mohli ladit svoje WAP aplikace na ostré WAP bráně po internetu. Sami jsme zajistili připojení a server. Jak asi tušíte, že zájem byl nulový - nikomu se nechtělo proměnit slova v činy. Naštěstí se našlo několik nadšenců, kteří se pustili do vývoje free wap brány, takže není všem dnům konec.

Podobným problémem je komunikace s operátory. S WAPem se totiž opravdu dá čarovat a vymyslet se spousta hezkých věcí, jenže musíte mít alespoň základní podporu operátora. Můžete používat lokalizaci polohy, identifikaci podle telefonního čísla, jenže jen v případě, že operátor vám toto umožní. Opět - zkuste se o tom dohodnout s našimi operátory. Jak tak z odstupu sleduji firmy, které se o to snaží, je to běh na dlouhou trať.

Ukazuje se totiž, že operátoři - a není to jen striktně vlastnost těch dvou našich - se zhlídli v modelu, kdy oni jsou nejenom provozovatelé sítě, ale i obsahu putujícího sítí. Poté, co EuroTel i RadioMobil takto snadno zúčtovali s nezávislým obsahem v SMS, chystají stejně zatočit i s WAPem. K většině WAP funkcí založených na spolupráci se sítí se totiž nedostanete, pokud nepřivolíte nabarvit vaši službu barvou operátora.

Je tohle ta podpora WAPu? Jeden z přednášejících na Nokia road show z firmy Radiolinja (finský operátor) pravil, že se ukazuje, že naopak právě spolupráce s externími firmami dává WAPu a SMS službám to bohatství a kvalitu nabídky a že se ukazuje, že operátoři to sami dělat nezvládají.

Vím, že za tento názor jsem především v RadioMobilu poměrně nepopulární. Místní SMS management má názor, že tomu nerozumím a zbytečně hanobím dobrou práci jeho oddělení když například tvrdím, že službu Radary.cz neměl RadioMobil právo odstřihnout. Ke stejnému názoru ale došlo i ČTÚ a v RadioMobilu jistě pracují na nápravě.

Jenže východiskem není zprovoznit na rozkaz ČTÚ službu Radary, protože si ji někdo vydupal na vyšší moci. Východiskem je nabídnout systém možné spolupráce, systém jasný a transparentní, který jasně řekne, za splnění jakých podmínek je možno co využívat. Příkladem může být D2-Publishing německého Mannesmannu.

Pokud se u D2 rozhodnete poskytovat informace skrze SMS, můžete - Mannesmann vám vyhradí přístupové kanály a vy můžete nabízet lidem odběr vašich informací všeho druhu (dokonce i na CB). Zákazník je za použití této služby inkasován, Mannesmann si nechává podílek a zbytek posílá vám. Jak prosté - netřeba se hádat, kdo komu blokuje SMS bránu, protože křik hádky odstraní cinkání feniků. Spokojeni jsou všichni - operátor nabízí spoustu služeb, takže každý si vybere po libosti, poskytovatel obsahu dostává penízky a zákazník je zaplaven nabídkou zajímavých služeb, ze kterých si musí jen vybrat to, co mu vyhovuje.

Hovořil jsem o SMS, ale podobně to funguje i u WAPu. Jenže jen někde. Možná ten člověk z Radiolinjí měl více křičet.

Takže jak to bude s tím WAPem?

Obojakost podpory ho degraduje: pokud operátor na jednu stranu říká, že WAP podporuje, ale na druhou stranu trvá na tom, že jen WAP v jeho barvách, bude WAP plejádou předělaných internetových serverů, tedy služeb, kvůli kterým na WAP půjdete opravdu jen v nouzi nejvyšší - copak si opravdu budete běžně číst Mobil server na prťavém displeji telefonu za násobky ceny za normální připojení a to bez diakritiky a obrázků. Kouzlo WAPu je někde jinde - ve spolupráci se sítí, v pokročilých funkcích s ní svázaných. A to bez operátora nejde. A operátor sám nemá nikdy tolik chuti ani možností realizovat ztřeštěné nápady, které by se mohly proměnit v Amazon.com nebo Yahoo wapového věku.

WAP, na rozdíl od internetu, je hned z počátku svázán selekčním kritériem předznamenávajícím nesvobodu. To je nemoc, na kterou se umírá: sbohem Betacame, sladká buď agónie MiniDiscu a ty WAPe, budeš následovat?

PS: Nedá mi to nepřipomenout náš WAP server - doufáme, že jde o docela dobrý přehled WAP dění pro začátečníky i pokročilé.